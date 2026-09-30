Mapa útoků nožem v Německu a proč záleží na zdrojích
Mapa Messerinzidenz (mapa incidentů s nožem) je překvapivě dobrý a přehledný zdroj informací, který ve velké většině případů čerpá přímo od německé policie.
Mnoho lidí se ale nedostane dál než přes mapu plnou nožů. Tohle se stalo i Novinkám, které vypotili spoustu zavádějících tvrzení a to hned v titulku. Je to krásná ukázka toho, jak lze nějaký kvalitní zdroj zneužit k bombastickým „informacím“ a šíření strachu. Stačí se vyhnout zdrojům.
Proč jsou důležité zdroje
Mapa může vypadat různě. Když si tam dáte například celý jeden týden, tak to vypadá vážně hrůzostrašně. Celé Německo je poseté 64 noži. V momentě, kdy ale začnete číst zdroje, tak si začnete ťukat na čelo. Reálných útoků nožem je tu opravdu málo. Drtivou většinu tvoří výhrůžky či držení nože.
Takto vypadá minulý týden – mapa hlásí 64 incidentů. Vypadá to hrůzostrašně, dokud si nezačnete číst, co se vlastně stalo.
Zdroj Odkaz
Policie našla nůž? Šup do mapy
Největším překvapením jsou pak ale samotné informace ve zdrojích. Dny ve, kterých se incidenty staly neodpovídají dnům v samotné mapě. Jsou tam incidenty, kdy jen někdo měl u sebe nůž aniž by ho jakkoliv použil.
Do mapy se tak dostávají incidenty, kdy policie při kontrole najde u někoho nůž Odkaz nebo zde Odkaz
Mapa navíc vyvrací jeden zažitý mýtus, který šíří krajní pravice a to, že policie v Německu neřeší národnost.
Messerinzidenz – přehled z „23. 9. 2026"
|#
|Místo
|Skutečné datum
|Klasifikace
|Co se stalo
|1
|Essen
|22. 9.
|🟡 držení
|19letý Němec nastoupil do Regionalexpressu s velkým kuchyňským nožem v ruce a zavřel se na WC. Policie uvádí, že cestující nebyli ohroženi. Při zadržení kladl odpor. Bez zranění nožem. (Presseportal)
|2
|Leipzig
|22. 9.
|🟠 loupež / ostrý předmět
|Několik pravděpodobně mladistvých pachatelů požadovalo po 66letém muži peníze a vyhrožovalo mu mimo jiné špičatým předmětem. Ukradli hotovost a telefon. Není potvrzeno, že šlo o nůž. (medienservice.sachsen.de)
|3
|Göttingen
|21. 9.
|🟠 výhrůžka
|Při policejní kontrole vytáhl 54letý muž cutter a namířil jej proti policistům. Následně jej odhodil. Policistka byla zraněna až při poutání, nikoli nožem. (Presseportal)
|4
|Mönchengladbach-Windberg
|22. 9.
|🔴 útok při loupeži
|Neznámý muž kolem 35 let ohrožoval 79letého zaměstnance benzínky nožem. Ten se bránil baseballovou pálkou. Při následné potyčce jej pachatel nožem lehce zranil a utekl bez kořisti. (Presseportal)
|5
|Rostock-Schmarl
|23. 9.*
|🟠 výhrůžka
|33letý Němec přes zákaz vstoupil do supermarketu, následně vytáhl nůž a měl vyhrožovat zaměstnancům. Naměřeno 2,43 ‰. Bez zranění. (Presseportal)
|6
|Dresden Hbf
|21. 9.
|🟡 pokus použít ostrý předmět
|47letý český občan zaútočil na spolkové policisty a pokoušel se vytáhnout z kapsy asi 14cm špičatý kovový předmět. Policisté mu v tom zabránili. Nešlo tedy o potvrzené bodnutí ani nutně o nůž. (Sachsen Fernsehen)
|7
|Bad Hindelang
|21. 9.
|🟠 výhrůžka
|Při konfliktu zaměstnanců hotelu měl 65letý Rumun přiložit nůž ke krku 44letého tureckého kolegy. Následovala rvačka, ale podle policie nebyl nikdo zraněn. (kreisbote.de)
|8
|Bernau bei Berlin
|22. 9.
|🟠 výhrůžka
|Opilý 56letý Němec ukazoval dětem nůž a vydal se za nimi. Děti unikly. Naměřeno 1,57 ‰, bez zranění. (Polizei Brandenburg)
|9
|Marburg
|22. 9.
|🔴 fyzický konflikt s nožem
|Při konfliktu 34letého a 41letého muže a 27leté ženy na parkovišti byl použit nůž; žena navíc hodila po jednom muži sekeru a minula. Oba muži byli lehce zraněni. Policie ale neurčila, která zranění způsobil nůž. Všichni byli silně opilí. (Presseportal)
|10
|Chemnitz
|21. 9.
|🟠 loupež / výhrůžka
|Neznámý muž vytáhl 35letému z tašky peněženku a telefon. Když je chtěl zpět, pachatel vytáhl nůž a vyhrožoval mu. Ukradené věci měly hodnotu nejméně 700 €. Bez zranění. (medienservice.sachsen.de)
|11
|Ingolstadt
|22./23. 9.†
|🟠 útok/hrozba bez zásahu
|38letý muž při krádeži nejprve vyhrožoval zaměstnanci zavřeným kapesním nožem. Při útěku jej otevřel a dělal bodné pohyby směrem ke dvěma detektivům. Ti udrželi odstup a nebyli zraněni. (Ingolstadt-today.de)
|12
|Hagen im Bremischen
|22. 9.
|🔴 těžký útok
|54letý muž několikrát bodl 32letého velkým kuchyňským nožem. Oběť utrpěla život ohrožující zranění. Podezřelý byl pod vlivem alkoholu, zadržen a následně vzat do vazby. (CNV Medien)
Tabulka generován pomocí AI na základě reálných policejních zpráv na které mapa sama odkazuje.
Závěr
Na zdrojích záleží. Nikdy bychom se neměli nechat zmást nějakým bombastickým titulkem či vyobrazením. Stejně tak, jako bychom se neměli zbytečně strašit, neměli bychom si ani mazat med kolem úst a opíjet se rohlíky.
Kdo čekal mapu plnou vraždících islamistů bude nejspíš zklamaný.
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