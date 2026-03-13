Mandelinka Motorová zamořila Česko

Jedná se o podruh škůdce Mandelinky bramborové. Místo klasického ožírání zelených listů tuneluje systém a ničí ovzduší. Je známá svými vysokými emisemi, drzostí a arogancí, která se zvyšuje v přítomnosti kamer.

Mandelinka motorová je bezobratlí, invazivní a parazitický škůdce, silně alergický na fakta z klimatických a environmentálních věd. Tento druh má hnědě zbarvené krovky připomínající karoserii vozu s jedním hákovým křížem uprostřed. Při setkání se spřízněným druhem zdvihá pravé tykadélko.

Mandelinka motorová má ale i zvláštní vztah k Mandelince komáří, která sála krev občanům v 80. letech. Do dnes je silně přitahována starými výtisky Rudého práva, nejspíš kvůli své nostalgické a zpátečnické povaze. Není neobvyklé, nalézt tyto dva druhy na jednom místě, kde se vzájemně ve svém škodění podporují, jak dokazují pozorování na íránské ambasádě.

Samci jsou výrazně hranatí a větší než samičky. Samičky jsou starostlivé a snaží se pro své samečky sehnat ta nejlepší místa odkud mohou škodit. Chovají se přitom agresivně a vyvolávají kohabitace. Ačkoliv na to nemají nárok, tak se samečci objevují v místnosti ministra životního prostředí.

Kvůli jejímu výskytu musel skončit ředitel Správy Krkonošského parku Robin Böhnisch. Národní přírodní dědictví tak nejspíše čeká konec. Zkorumpovaná povaha této Mandelinky vychází ze symbiózy s jinými environmentálními škůdci.

Jako prevence se doporučuje vyvětrat místnost, schovat peněženky a oplotit veškerou zeleň elektrickým plotem. Její vajíčka jsou toxická a je možná pouze ekologická likvidace.

Její úplná eliminace je možná ve volbách, v období, kdy ztrácí svou imunitu.

Mandelinka motorová v akci. Obrázek generován pomocí AI autorem článku.

Autor: Ondřej Flégl | pátek 13.3.2026 13:00

Ondřej Flégl

Ondřej Flégl

  • Počet článků 153
  • Celková karma 19,33
  • Průměrná čtenost 1444x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

