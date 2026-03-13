Mandelinka Motorová zamořila Česko
Mandelinka motorová je bezobratlí, invazivní a parazitický škůdce, silně alergický na fakta z klimatických a environmentálních věd. Tento druh má hnědě zbarvené krovky připomínající karoserii vozu s jedním hákovým křížem uprostřed. Při setkání se spřízněným druhem zdvihá pravé tykadélko.
Mandelinka motorová má ale i zvláštní vztah k Mandelince komáří, která sála krev občanům v 80. letech. Do dnes je silně přitahována starými výtisky Rudého práva, nejspíš kvůli své nostalgické a zpátečnické povaze. Není neobvyklé, nalézt tyto dva druhy na jednom místě, kde se vzájemně ve svém škodění podporují, jak dokazují pozorování na íránské ambasádě.
Samci jsou výrazně hranatí a větší než samičky. Samičky jsou starostlivé a snaží se pro své samečky sehnat ta nejlepší místa odkud mohou škodit. Chovají se přitom agresivně a vyvolávají kohabitace. Ačkoliv na to nemají nárok, tak se samečci objevují v místnosti ministra životního prostředí.
Kvůli jejímu výskytu musel skončit ředitel Správy Krkonošského parku Robin Böhnisch. Národní přírodní dědictví tak nejspíše čeká konec. Zkorumpovaná povaha této Mandelinky vychází ze symbiózy s jinými environmentálními škůdci.
Jako prevence se doporučuje vyvětrat místnost, schovat peněženky a oplotit veškerou zeleň elektrickým plotem. Její vajíčka jsou toxická a je možná pouze ekologická likvidace.
Její úplná eliminace je možná ve volbách, v období, kdy ztrácí svou imunitu.
Mandelinka motorová v akci. Obrázek generován pomocí AI autorem článku.
Ondřej Flégl
Konec Moravce sníží počet případů domácího násilí a infarktů.
Policie očekává pokles domácího násilí v důsledku konce dotěrných Otázek moderátora Moravce. Psychiatři a kardiologové se shodují, že to povede ke sníží množství nedělních psychických kolapsů, infarktů a agresivity.
Ondřej Flégl
Navštívil jsem Unisex WC. Už vím jaké to je.
Varovali mě před tím, ale já neodolal. Dnes už vím, jaké to je usednout na zákaznou mísu hříšné genderové woke ideologie. O svůj příběh se chci s vámi podělit.
Ondřej Flégl
Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.
Rodina se snažila dovolat na nouzovou linku DROZD a vyčerpala přitom kredit. Národ se jednomyslně shodl, že si za to mohou sami a měli si před cestou do Dubaje zaplatit neomezené minuty.
Ondřej Flégl
Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.
Nevím, co vám vadí. Máte zážitek na celý život a Lepší vláda ho prodlužuje návštěvou prorurského Xavera, přesazováním kytek a tančením. Jsme best in válka! *Repatriaci (návrat v rakvi) si musíte připojistit. DROZD 60Kč/minuta.
Ondřej Flégl
Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.
Názor a pravda. Pojmy mediální gramotnosti, které je nutné si vysvětlit, protože v obecné řeči dochází k nedorozumění a k zavádějícím očekáváním a bezdůvodným ústupkům extrémistům.
