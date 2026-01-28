Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?
Možná mě pan Jiří Payne opraví v diskusi, možná bude taktně mlčet. Ale myslím si, že tím nenápadně dal návod, jak pracovat s lidmi, kteří zacházejí se svým slibem soudce, poslance, senátora či prezidenta, jako nutnou slovní formalitou před získáním mandátu.
Autor navíc odkazuje i na rozdíly mezi slibem poslance a člena vlády (premiéra a ministry). Tak jsem se na to podíval. Zdroj slibů.
Slib poslanců a senátorů:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
Slib člena vlády:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“
Poznámka: Hlavně ta věta o tom, že člen vlády nezneužije svého postavení bije do očí, že? :D
Slib nebo končíš!
Když se podíváme do Ústavy, tak skutečně všichni politici a soudci musí nějaký slib pronést. A je naprostou realitou, že když někdo odmítne nebo má výhradu, tak okamžitě ztrácí svůj mandát. Tak nemilosrdná Ústava je.
Článek 25
Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,
Článek 85
3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.
Článek 60
Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.
No jo, co ale když někdo slib odmítne třeba 5 minut potom, co ho složí? Nebo když to udělá za hodinu, druhý den, za rok... A co když bude jednat v rozporu s tímto slibem? Zachovává si Ústava svůj nekompromisní postoj i v těchto případech? Jakou váhu má tedy slib?
Odpověď dost možná přinese Ústavní soud, dříve či později, někdy v budoucnu. Ale každopádně je to zatím velmi atraktivní úvaha.
Ondřej Flégl
Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?
Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.
Ondřej Flégl
Kde domov můj, blázen s nácky vládne...
Česká hymna v kontextu dnešní vlády, která nedbá demokratických principů, svobody vědeckého bádání a pohrdá naším životním prostředím. Takový stav tu byl naposled v době komunismu.
Ondřej Flégl
Foltýn říkal svině, Macinka říká pošuci. A my: díky, kluci!
Záchvat pravdy nebo snaha zalíbit se prezidentovi, aby prošel fašista, rasista, homofob, násilník, silniční pirát a podporovatel trestných činů Turek? Ve výsledku je to asi jedno. Proruský občan zapláče v každém případě.
Ondřej Flégl
Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Připadám si jak v absurdním divadle, jako ve skladu rekvizit české státnosti. České vlajky vlají, kdejaký účinkující je má připnuté na klopě, ale všichni ti vlastenci mluví jazykem, který nesedí jejich roli.
Ondřej Flégl
Za ruskou agresi může CIA, říká Dan Vávra věhlasný otec Mafie a KCD
Dan Vávra se svěřil kamarádovi, a ten si to nenechal jen pro sebe. Nebyl by to ale Vávra, kdyby se k tomu veřejně nepřihlásil. Jeho reakcí nebylo taktické ticho, ale rozčílení, že to kámoš prásknul.
