Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?

Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...

Možná mě pan Jiří Payne opraví v diskusi, možná bude taktně mlčet. Ale myslím si, že tím nenápadně dal návod, jak pracovat s lidmi, kteří zacházejí se svým slibem soudce, poslance, senátora či prezidenta, jako nutnou slovní formalitou před získáním mandátu.

Zdroj Jiří Payne

Autor navíc odkazuje i na rozdíly mezi slibem poslance a člena vlády (premiéra a ministry). Tak jsem se na to podíval. Zdroj slibů.

Slib poslanců a senátorů:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Slib člena vlády:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.“

Poznámka: Hlavně ta věta o tom, že člen vlády nezneužije svého postavení bije do očí, že? :D

Slib nebo končíš!

Když se podíváme do Ústavy, tak skutečně všichni politici a soudci musí nějaký slib pronést. A je naprostou realitou, že když někdo odmítne nebo má výhradu, tak okamžitě ztrácí svůj mandát. Tak nemilosrdná Ústava je.

Článek 25

Mandát poslance nebo senátora zaniká
a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou,

Článek 85

3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Článek 60

Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.

Zdroj Ústava České republiky

No jo, co ale když někdo slib odmítne třeba 5 minut potom, co ho složí? Nebo když to udělá za hodinu, druhý den, za rok... A co když bude jednat v rozporu s tímto slibem? Zachovává si Ústava svůj nekompromisní postoj i v těchto případech? Jakou váhu má tedy slib?

Odpověď dost možná přinese Ústavní soud, dříve či později, někdy v budoucnu. Ale každopádně je to zatím velmi atraktivní úvaha.

