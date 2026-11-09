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Macinka objevil mužatky v ženském hokeji. Konzervativní strašák se vrací.

Ondřej Flégl
Kdo sleduje tmářskou (extrémní) část konzervativního spektra delší dobu, nemůže být překvapen Macinkovo vyjádřením směrem k českému ženskému týmu hokejistek. Tmáři skutečně věří, že sport dělá s žen trans (mužatky).

Macinka nazval ženské hokejistky mužatkami a napadl i ženský sport obecně tvrzením, že se ženy nemají účastnit „mužských“ sportů. Vyvolalo to pochopitelně vlnu pobouření a negativních emocí české veřejnosti.

Mně to ale příliš nepřekvapilo. Ta představa je velmi stará a pořád živá. Mění se jen strategie, jak ji tito tmáři prosazují. A nepřekvapivě k tomu využívají i trans problematiku čímž i pohodlně navazují na několik staletí staré představy.

První část článku vás uvede do historie, druhá do moderní podoby a modernímu způsobu prosazování tmářské ideologie proti ženám.

Kořeny zákazu ženského sportu

Zakazovat ženám sport, vzdělání, práci či být politicky aktivní je společné pro abrahamovských náboženství historicky, je jedno zda se bavíme o islámu, judaismu či křesťanství.

V době osvícenství už ale nestačilo odkazovat se na náboženské texty a autority. Muselo se argumentovat řečí medicíny a vědy, nebo lépe řečeno pseudomedicínou a pseudovědou.

Představa, že sport dělá z žen muže, má kořeny už v 19. a na počátku 20. století. Když ženy začaly hromadně jezdit na kole nebo běhat, doboví lékaři a konzervativní publicisté varovali, že intenzivní pohyb zničí jejich ženskost, poškodí reprodukční orgány nebo způsobí tzv. „zmužnění“ těla i mysli.

„Bicycle Face“ (bicyklová tvář) – je stará představa z 19. století. V podstatě jde o to, že ženské tělo, světe div se, při sportování sílí a mění se. Tento fakt u některých tmářských lékařů vyvolal obavy, že to zničí jejich ženskost fyzicky i mentálně a přiblížit je to k mužům.

Ze stejného důvodu ženy nesměli například běžet maraton a to i na území Česka.

Miloslava Bínová, Růžena Somorová a Anna Havlová. „Všechny reprezentovaly Sokol Křižík Trutnov. Bínové bylo tehdy 52 let a pracovala jako učitelka hudební školy. Na start jim pomohl maratonec Jaroslav Štrupp, protože účast žen na maratonu nebyla tehdy běžně povolována.“ Zdroj.

Moderní útoky na ženský sport

Tuhle představu moderní tmáři neopouštějí, jen mění způsob útoku/terminologii a strachy. A k tomu se nejlépe hodí trans problematika.

Pochopitelně nestačí poukazovat na trans sportovkyně, kterých je prostě hrozně málo a ještě méně z nich dostane tu možnost vůbec z ženami sportovat – fyzická kritéria jsou opravdu přísná. Trans lidé prostě nedokážou zničit ženský sport, stejně jako homosexuálové nedokážou zničit vaší rodinu.

Tmáři tak přišli s „novou“ myšlenkou vlivu sportu na ženy. Straší společnost takovým způsobem, že každá silná sportovkyně, která je ženou se vším všudy, je prohlášena za trans, v českém kontextu za mužatku.

A kruh se tím uzavírá. Stará představa dostala moderní kabát. Ti, co se tváří jako ochránci žen a ženského sportu proti gender ideologii a trans mužatkám, jsou pak nakonec těmi, kdo chtějí ten ženský sport zničit.

Stejně se postupuje i v povolání. V USA tmářská politika nejdříve zaútočila na trans vojačky, potom i na samotné ženy. Oni ty testy hormonů mají vícero využití...

Autor: Ondřej Flégl | pondělí 9.11.2026 10:02 | karma článku: 8,92 | přečteno: 119x
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