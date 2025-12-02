Lidské rasy neexistují. Rasy jsou sociální konstrukt. Barvičky si nechme na výtvarku.
Dělení lidstva rasy podle barvy kůže, očí a vlasů dalo vzniknout například představám o árijské rase propagované nacistickým Německem. Představy o rasách se ale nemusí týkat jen barev. Známy jsou představy na základě „krve“ dané náboženstvím či národem. I tyhle představy byly a jsou zahrnuté v ideologii pravicových extrémistů. Jistě jste slyšeli už o germánské rase, židovské, arabské či slovanské.
Lze vůbec lidstvo takto rozdělit? Podle všeho nelze!
Množství pigmentu je fakt málo
Stejně jako je hloupé rozdělovat lidstvo na rasu modrookých a hnědookých či zrzavých a blond nebo pravorukých a levorukých, je i hloupé rozdělovat lidi na rasy bílé, černé, žluté a kdovíjaké... Pigmentace nestačí na to, abychom nějakou skupinu lidí označili za jinou rasu a fakt nezáleží na tom, že je to ta nejviditelnější část těla. Nestačí ani šikmé oči, širší nosy či delší končetiny nebo sociální a ekonomický úspěch.
Bílé dítě narozené černým rodičům
Když se může narodit dvěma černošským Nigerijcům blond bělošské dítě s modrýma očima, znamená to, že se jim narodila jiná rasa člověka? Jistě že ne! Je to prostě jen predispozice skrytá v genech, nic více, nic méně. A o to u rádoby ras ve skutečnosti jde – o malé drobnosti v genech, které ale stačí na společenský konstrukt rasy, ale neobstojí v genetických testech.
Lewontinův paradox
Nejde přitom o slovíčkaření nebo o korektnost. Lewontin už v roce 1972 na základě genetický dat a pomocí matematického principu ukázal, že drtivá většina genetických rozdílů (přes 85 %) se nachází uvnitř populací (např. mezi lidmi z jedné vesnice), zatímco pouze malá část genetické variability (méně než 15 %) existuje mezi populacemi, které jsou tradičně označovány za odlišné rasy.
Lidské populace se jednoduše překrývají a nelze na základě jednoho genu či souboru genů určit něčí rasu. Jsme si prostě v jádru příliš podobní na to, abychom mohli rozdělit lidstvo na rasy.
→ Lewontinův paradox a moderní reakce na něj
Rozdíly na kterých záleží, ale jinou rasu nedělají
Proč tedy dnes rozdělujeme lidstvo na etnické skupiny spíše než na rasy? Protože je to přesnější a daleko více to odráží fakta, na kterých záleží. Pojem etnické skupiny daleko více odráží realitu zohledňující fyzické, sociální a environmentální rozdíly. Tyhle rozdíly jsou totiž největší a nejzásadnější.
→ více rasa vs etnická skupina (odkaz vede na soubor PDF z časopisu Biologie-Chemie-Zeměpis)
I v malých skupinách nalezneme velkou variabilitu, velké množství rozdílů, které z nás ale nedělají jinou rasu. Abychom nějakou skupinu lidí mohli označit za rasu, tak odlišnost musí nést daleko větší, ohraničenější a stálejší genetický balíček, tak jako je tomu například u plemen psů.
Rozdíly mezi námi mohou být i otázkou přežití, ale i tak je to na rasu málo. Různé variace genů a prostředí nám mohou zajistit jinou sadu vlastností: rozšířit náš jídelníček jako je tomu u eskymáků, schopných získat více živin z převážně živočišných pokrmů nebo lidojedů, kteří díky genetické dokážou sníst bez újmy i lidský mozek. Můžeme získat barvu kůže, která nám pomůže vypořádat se sluncem jako je tomu u lidí v Africe. Nic z toho ale není dostatečné k tomu, abychom takové variace označili za rasové.
Člověk je sice zvíře, ale rasu u něj na rozdíl od jiných živočichů prostě nenajdeme.
Ondřej Flégl
