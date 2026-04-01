Kvůli drahé naftě ruské tanky nepřijedou. Bojujeme mírovými prostředky, usnesla se vláda.
„Možná se ptáte, jak Čechům pomůžou drahá paliva nebo proč snižujeme výdaje na obranu a bezpečnostní složky , a zrušili informační agendu. Strategie je taková, že chceme odradit nepřítele pomocí drahoty a zmást ho, aby si připadal jako v Rusku. To je důvod, proč se musíme zbavit neziskovek, médií, soudů a zavést tvrdší korupci.“ – říká mluvčí vlády.
Jezdíme se učit do Maďarska, kde přítel Orbán tuto strategii zavedl. Výhodou také je, že naši lidi zbohatnou.“ Na otázku, jaké lidi tím myslí, však mluvčí neodpověděl.
Kopírování Orbána přiznává i premiér, který přítele Viktora podpořil před volbami konanými v půlce dubna.
Ruská kamufláž
„Má to svojí logiku. Když budeme vypadat jako Rusko, chovat se jako Rusko a budeme mít ekonomiku jako Rusko, tak na nás Rusko nezaútočí.“ Říká vysoce postavený člen vlády, který nechtěl být jmenován.
„Také musíme zvýšit spotřebu fosilních paliv, aby u nás ten vzduch nebyl příliš čistý. Nepřítel musí být zmaten už při nádechu. Čerstvý západní vzduch by nás mohl prozradit.“ Říká nikým nejmenovaný ministr životního prostředí Turek v kanceláři jmenovaného ministra životního prostředí Igora Červeného.
S kamufláží pomáhá politická neziskovka herního vývojáře
„Úspěšně jsme se integrovali do světa dezinformací a naučili se je šířit.“ Chlubí se Daniel Vávra, věhlasný vývojář a zakladatel Spolku pro obranu svobody projevu (SOSP).
„Je to snazší, než byste si na první pohled mohli myslet, stačí vám k tomu jen CTRL + C a CTRL + V a slušný překladač z ruštiny. Hodně nám pomáhá sdílení oficiálních ruských médií jako nečt24. Ti nám to překládají rovnou a nemůže dojít k nedorozumění.“ Vysvětluje.
„Snažíme se ruská média využívat jako prostředníky, i když bychom mohli sdílet zdroj přímo. Takhle se můžeme vymlouvat na to, že jen sdílíme Zahradila (Motoristé) s Gregorem (Motoristé). Přitom zvyšujeme a zpřístupňujeme dosah ruských médií širšímu publiku.“ Přiznává strategii SOSP její zakladatel.
„Dále jsme nasadili naší agentku Vachatovou na premiéra, která mu pomáhá s útočením na média, neziskovky, vč. Skauta, na imunology a ekology či občanskou společnost...“ Nenechá se zastavit Vávra.
Na dotaz, že už to zní jako kolaborace s Ruskem nikoliv kamufláž, už ale neodpovídá a redakce dostává ban.
V téhle době je těžké na APRÍLA dělat šprýmy, když nám vládne jedno velké šetikoalčiní absurdní divadlo.
Ondřej Flégl
