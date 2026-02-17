Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0
Úvod
Na začátku se snažím ukázat to, jak dnes proruská dezinformační scéna úspěšně tlačí na ČT a jak se vládní politici snaží veřejnoprávní médium změnit na svého otloukánka.
V druhé části článku pak vysvětluji problematiku vyváženosti a nestrannosti v médiích, protože si myslím, že obecná představa vede k nedorozumění.
Od občanského ČT k vládnímu „Hnědému právu“
Poplatky jsou záminka, protože je občan zaplatí z daní. Skutečnou snahou je evidentní politizace veřejnoprávního média ala Slovensko/Maďarsko. Kdo totiž vlastní cizí kapsu, ten může činit větší tlak na médium.
V zájmu falešné vyváženosti nám tu politici přes radní už teď vlastně do určité míry určují personální obsazení v programech ČT a tím ovlivnují i program směrem k ruské, neonacistiké a nenávistné politice.
Problém je také to, že se celá záležitost netýká jen ČT, ale proběhla první snaha zneužít zákony a kontrolovat YouTubery a další občany, kteří tvoří nějaký veřejný obsah.
Program bude dělat Okamura a spol.
Asi nejznámějším příklad politického tlaku předvádí Tomio Okamura, který si úspěšně vymáhá prostor v pořadech ČT už teď, konktrétně v Otázkách Václava Moravce. Na politickém tlaku ale profituje vlastně celá šestikoalice a proruská scéna. Která k tomu zneužívá politicky nakloněné a zaujaté rozhlasové radní Matochu, „Xavera“ a další, kteří ignorují soudy a jednají v rozporu se zákony. Ti samý radní také začali „vymáhat“ několik let staré zákony (zneužívat své pozice) proti YouTuberům a chtěli jejich registraci u RRTV.
Příklady radních:
→ Matocha byl Babišův redaktor v době, kdy Lidovky vlastnil Agrofert. Matocha je dnes vnímán hlavně jako Tykačův kůň. (Tykač je mimo jiné spojený s Motoristy) Tento radní je jeden z největších škodičů, který porušuje zákony už od svého zvolení do rady. Je také znám tím, že se veřejně chlubil, koho všeho v ČT pomáhal profesně zlikvidovat a jak zasahoval složení hostů. A je jedním z těch, kdo měl vydírat ex-ředitele ČT Součka.
Facebook Pavel Matocha
→ Radní Luboš Xaver Veselý je znám svou XTV, kde má zvláštní pořad Pane prezidente věnovaný pouze exprezidentovi Klausovi (který SPD volil) či pořad Patrioti – který se váže k evropské politické frakci Evropských patriotů a Trumpovo patolízalů (hnutí ANO, Motoristé, Orbánův Fidesz...) a pořady Volby 2025 vypadají takhle... samé proruské hvězdy a hnědopolitici. Je druhý z těch, kdo měl vydírat ex-ředitele ČT Součka.
Ředitelská anabáze
Bývalý ředitel ČT Souček byl vydírán dvěma radními ČT (podle všeho Matochou a Xaverem), Ex-ředitel Souček byl jedním z těch, který bránil poplatky ČT. Ale ani jemu se nevyhli jisté excesy, například nabral lidi a platil muže s vazbami na Okamurova poradce.
Nový ředitel ČT Hynek Chudárek se dostal na svůj post díky aktivitám politicky zaujatých radních – spojených s ANO, SPD a Zemanem a přeběhlíků z ODS. Tlak na moderátory přetrvává a už to není jen věc pořadu Václava Moravce ale i třeba Daniela Stacha a další, kteří se již ozývají a mají obavy o svobodu médií a své práce.
→ Zaměstnaci ČT vyjadřují obavy, že politici ovládnou veřejnoprávní média.
Vyváženost a její falešný brácha
Tady bychom si také mohli říci, co to je ta vyváženost, že jo. Mnoho lidí to počítá na minuty stylem „5 minut Hitler, 5 minut žid“. Názorům dávají všichni stejnou hodnotu. Právě tuhle „formu vyváženosti se snaží hnědá koalice tlačit. „Hitler“ / Okamura si uzurpuje místo, protože „židé“ měli svých 5 minut.
Překvapí vás to, ale takhle by vyváženost neměla nikdy vypadat – je to tzv. falešná vyváženost. Můj oblíbený příklad je vyvážené stravování – představte si, že byste stejnou metodou vyváženosti přistupovali v kuchyni. Každá ingredience ve stejné poměru, stejný čas na všechno... jak to asi bude fungovat? Takovým stylem byste neudělali ani okurkový salát.
Podobné je to i v mediální prostoru. Vyváženost totiž znamená, že dáme informacím váhu, hodnotu, relevanci (význam, důležitost). A to stejné platí i o lidech. Fakta o kulatosti Země mají vyšší váhu, než nepravdivé představy plochozemců. Vědecká fakta o globální změně klimatu mají větší relevanci, než představy herního vývojáře Vávry. No a jakou váhu má ruský propagandista a komerční nácek? Já vám to řeknu: žádnou! Takový člověk má sedět ve vězení, ne v Otázka VM.
Nestranost by neměla stranit
Podobně to funguje i s nestranností. Obecná představa je opět cestou do pekla. Nestrannost neznamená, že se budeme chovat ke všem stejně bez ohledu na princip vyváženosti a bez ohledu na objektivní realitu. My přeci nemůžeme přehlížet něčí povahu a tvářit se, že jsou všichni na stejné úrovni. To je opak nestrannosti, protože takové pomyslné Hitlery bagatelizujeme, snižujeme jejich nebezpečnost. A naopak pomyslné židy stavíme na hitlerovskou rovinu. Fakticky jde o stranění/nadržování a ustupování extrémistům.
Pár slov na závěr
Když budeme míchat informace a fakta s lhaním, výmysly a konspiračními teoriemi či politikou komerčních nacistů a proruských kolaborantů, tak je to jak kdybychom míchali čistou vodu se splašky. Takový mediální prostor se doopravdy nedá konzumovat bez následků.
Ondřej Flégl
Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.
Co můžeme dělat, když jsou vládní politici ochotni překračovat zákon a zároveň si udržují imunitu? Máme my občané nějaké možnosti nebo musíme vždy čekat na volby a doufat, že budou demokratické?
Ondřej Flégl
Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?
Vládní hnutí ANO a Motoristů jsou součástí Patriotů EU, známých též jako hnutí MEGA, které je součástí ultrakonzervativního a ultranáboženského think tanku The Heritage Foundation- ideologických tvůrců Trumpovo hnutí MAGA.
Ondřej Flégl
Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?
Na jednu stranu má člověk radost, že vláda zůstala u muniční iniciativy. Na druhé straně je tu hořkost z hnědé a proruské koalice. Starost mi dělá i neochota investovat do armády či slepá víra v Trumpa, že zařídí mír...
Ondřej Flégl
Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?
Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...
Ondřej Flégl
Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?
Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.
Další články autora
