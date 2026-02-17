Krádež ČT v zájmu „vyváženosti“ aneb Hitler vs Žid 1:0

Vládnoucí šestikoalice a desinfo scéna si uzurpuje a krade prostor v ČT. V zájmu falešné vyváženosti jim v tom vychází vstříc politicky zaujatí radní, kteří si příliš se zákony a soudními rozhodnutími nelámou hlavu.

Úvod

Na začátku se snažím ukázat to, jak dnes proruská dezinformační scéna úspěšně tlačí na ČT a jak se vládní politici snaží veřejnoprávní médium změnit na svého otloukánka.

V druhé části článku pak vysvětluji problematiku vyváženosti a nestrannosti v médiích, protože si myslím, že obecná představa vede k nedorozumění.

Od občanského ČT k vládnímu „Hnědému právu“

Poplatky jsou záminka, protože je občan zaplatí z daní. Skutečnou snahou je evidentní politizace veřejnoprávního média ala Slovensko/Maďarsko. Kdo totiž vlastní cizí kapsu, ten může činit větší tlak na médium.

V zájmu falešné vyváženosti nám tu politici přes radní už teď vlastně do určité míry určují personální obsazení v programech ČT a tím ovlivnují i program směrem k ruské, neonacistiké a nenávistné politice.

Problém je také to, že se celá záležitost netýká jen ČT, ale proběhla první snaha zneužít zákony a kontrolovat YouTubery a další občany, kteří tvoří nějaký veřejný obsah.

Program bude dělat Okamura a spol.

Asi nejznámějším příklad politického tlaku předvádí Tomio Okamura, který si úspěšně vymáhá prostor v pořadech ČT už teď, konktrétně v Otázkách Václava Moravce. Na politickém tlaku ale profituje vlastně celá šestikoalice a proruská scéna. Která k tomu zneužívá politicky nakloněné a zaujaté rozhlasové radní Matochu, „Xavera“ a další, kteří ignorují soudy a jednají v rozporu se zákony. Ti samý radní také začali „vymáhat“ několik let staré zákony (zneužívat své pozice) proti YouTuberům a chtěli jejich registraci u RRTV.

Příklady radních:

→ Matocha byl Babišův redaktor v době, kdy Lidovky vlastnil Agrofert. Matocha je dnes vnímán hlavně jako Tykačův kůň. (Tykač je mimo jiné spojený s Motoristy) Tento radní je jeden z největších škodičů, který porušuje zákony už od svého zvolení do rady. Je také znám tím, že se veřejně chlubil, koho všeho v ČT pomáhal profesně zlikvidovat a jak zasahoval složení hostů. A je jedním z těch, kdo měl vydírat ex-ředitele ČT Součka.

Facebook Pavel Matocha

→ Radní Luboš Xaver Veselý je znám svou XTV, kde má zvláštní pořad Pane prezidente věnovaný pouze exprezidentovi Klausovi (který SPD volil) či pořad Patrioti – který se váže k evropské politické frakci Evropských patriotů a Trumpovo patolízalů (hnutí ANO, Motoristé, Orbánův Fidesz...) a pořady Volby 2025 vypadají takhle... samé proruské hvězdy a hnědopolitici. Je druhý z těch, kdo měl vydírat ex-ředitele ČT Součka.

Ředitelská anabáze

Bývalý ředitel ČT Souček byl vydírán dvěma radními ČT (podle všeho Matochou a Xaverem), Ex-ředitel Souček byl jedním z těch, který bránil poplatky ČT. Ale ani jemu se nevyhli jisté excesy, například nabral lidi a platil muže s vazbami na Okamurova poradce.

Nový ředitel ČT Hynek Chudárek se dostal na svůj post díky aktivitám politicky zaujatých radních – spojených s ANO, SPD a Zemanem a přeběhlíků z ODS. Tlak na moderátory přetrvává a už to není jen věc pořadu Václava Moravce ale i třeba Daniela Stacha a další, kteří se již ozývají a mají obavy o svobodu médií a své práce.

Zaměstnaci ČT vyjadřují obavy, že politici ovládnou veřejnoprávní média.

Vyváženost a její falešný brácha

Tady bychom si také mohli říci, co to je ta vyváženost, že jo. Mnoho lidí to počítá na minuty stylem „5 minut Hitler, 5 minut žid“. Názorům dávají všichni stejnou hodnotu. Právě tuhle „formu vyváženosti se snaží hnědá koalice tlačit. „Hitler“ / Okamura si uzurpuje místo, protože „židé“ měli svých 5 minut.

Překvapí vás to, ale takhle by vyváženost neměla nikdy vypadat – je to tzv. falešná vyváženost. Můj oblíbený příklad je vyvážené stravování – představte si, že byste stejnou metodou vyváženosti přistupovali v kuchyni. Každá ingredience ve stejné poměru, stejný čas na všechno... jak to asi bude fungovat? Takovým stylem byste neudělali ani okurkový salát.

Podobné je to i v mediální prostoru. Vyváženost totiž znamená, že dáme informacím váhu, hodnotu, relevanci (význam, důležitost). A to stejné platí i o lidech. Fakta o kulatosti Země mají vyšší váhu, než nepravdivé představy plochozemců. Vědecká fakta o globální změně klimatu mají větší relevanci, než představy herního vývojáře Vávry. No a jakou váhu má ruský propagandista a komerční nácek? Já vám to řeknu: žádnou! Takový člověk má sedět ve vězení, ne v Otázka VM.

Nestranost by neměla stranit

Podobně to funguje i s nestranností. Obecná představa je opět cestou do pekla. Nestrannost neznamená, že se budeme chovat ke všem stejně bez ohledu na princip vyváženosti a bez ohledu na objektivní realitu. My přeci nemůžeme přehlížet něčí povahu a tvářit se, že jsou všichni na stejné úrovni. To je opak nestrannosti, protože takové pomyslné Hitlery bagatelizujeme, snižujeme jejich nebezpečnost. A naopak pomyslné židy stavíme na hitlerovskou rovinu. Fakticky jde o stranění/nadržování a ustupování extrémistům.

Pár slov na závěr

Když budeme míchat informace a fakta s lhaním, výmysly a konspiračními teoriemi či politikou komerčních nacistů a proruských kolaborantů, tak je to jak kdybychom míchali čistou vodu se splašky. Takový mediální prostor se doopravdy nedá konzumovat bez následků.

Autor: Ondřej Flégl | úterý 17.2.2026 7:30 | karma článku: 3,70 | přečteno: 65x

Další články autora

Ondřej Flégl

Moc „bezmocných“ Občanů a vláda zločinných elit s imunitou.

Co můžeme dělat, když jsou vládní politici ochotni překračovat zákon a zároveň si udržují imunitu? Máme my občané nějaké možnosti nebo musíme vždy čekat na volby a doufat, že budou demokratické?

11.2.2026 v 7:30 | Karma: 30,35 | Přečteno: 2846x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Vláda klečí před Trumpem. A proč je to špatně?

Vládní hnutí ANO a Motoristů jsou součástí Patriotů EU, známých též jako hnutí MEGA, které je součástí ultrakonzervativního a ultranáboženského think tanku The Heritage Foundation- ideologických tvůrců Trumpovo hnutí MAGA.

10.2.2026 v 7:30 | Karma: 12,08 | Přečteno: 276x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Muniční iniciativa a koalice s kolaboranty. Neměl to raději Andrej přenechat Estonsku?

Na jednu stranu má člověk radost, že vláda zůstala u muniční iniciativy. Na druhé straně je tu hořkost z hnědé a proruské koalice. Starost mi dělá i neochota investovat do armády či slepá víra v Trumpa, že zařídí mír...

3.2.2026 v 7:00 | Karma: 25,20 | Přečteno: 961x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Macinka porušil slib člena vlády. Může přijít o mandát?

Se zájmem jsme si přečetl článek jednoho z lidí, kteří se podíleli na tvorbě naší Ústavy, zdejšího blogera Jiřího Payne. Zaujalo mě, jak často Ústava mluví o slibu, a že odmítnutí slib pronést znamená okamžitou ztrátu mandátu...

28.1.2026 v 15:40 | Karma: 13,61 | Přečteno: 425x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Vydírání prezidenta kvůli náckovi, to fakt nemyslí vláda vážně?

Snaha dosadit fašistu, homofoba a násilníka Filipa Turka na ministerstvo dosáhla nových mezí. Motoristé se uchýlili k vydírání prezidenta Petra Pavla a mají v tom prý i podporu premiéra Andreje Babiše.

27.1.2026 v 13:59 | Karma: 18,76 | Přečteno: 498x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu
17. února 2026  7:10

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu
17. února 2026  6:56

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...
9. února 2026  19:01

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...

Čekáte miminko v roce 2026? Stát i pojišťovny vám mohou vrátit tisíce. Stačí o ně požádat, víme jak

Kojení. Kapitola sama pro sebe. Ať si má kojení v restauracích, na zastávkách a...
17. února 2026

Těhotenství a první měsíce s miminkem stojí desítky tisíc korun, velkou část z nich vám ale mohou...

Nenajíždějte na D1, varuje policie na Vysočině. Kraj zasypaly přívaly sněhu

Kvůli hustému sněžení a uvízlým kamionům musela být v noci z pondělí na úterý...
17. února 2026  6:12,  aktualizováno  7:51

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě...

Pražská MHD se už pěkných pár let vejde do kapsy. Co přinese vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0?

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...
16. února 2026  10:58,  aktualizováno  17. 2. 7:24

Praha chystá novou generaci aplikace PID Lítačka, která má z pouhého prodeje jízdenek vyrůst v...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu
17. února 2026  7:10

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

Ondřej Flégl

  • Počet článků 146
  • Celková karma 17,83
  • Průměrná čtenost 1417x
Příčetný "výtržník" v nepříčetném světě. Kritická duše se zrcadlem v ruce. To jsem já. Budu psát o tom, co mě baví - politika, sebeobrana, skeptická témata, výlety a dění kolem mě. Kdo se bojí, nesmí do lesa, a to samé platí i o mém blogu. Oblíbený nápoj? Slzy tmářů.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.