Konzervativci mají hnědý nádor. Doporučuji denacifikaci a antifašimus.

Liberální a smysluplný konzervatismus postupně nahrazuje netolerantní a radikální nacikonzervatismus. Opět je v kurzu omezovat práva druhých na základě jinakosti či pohlaví. Fašizace není prázdná nálepka, ale prostý fakt. Případy Filipa Turka, obranná kampaň jeho příznivců či mládežnická organizace konzervativců v USA milující Hitlera nebo nacistický symbol kombinovaný s vlajkou USA v kanceláři kongresmana jsou jen špičkou hnědého ledovce prorůstající společností.
Fašismus není jen prázdná nálepka
Je pravdou, že některé výrazy jsou v diskusích nadužívané. Typicky fašista, nácek, komunista a soudruh, se používají opravdu často. Lidé kvůli tomu takové použití přestali vnímat a brát to označení vážně. Naivkové si dokonce myslí, že takový lidé už u nás nejsou.
Já osobně se to snažím používat v případech, kde jsem schopný to obhájit. Nepoužívám ji jako prázdnou nálepku očerňující oponenta. Tento článek je jen malou ukázkou toho z čeho vycházím.
A co vy, poznáte fašistu či nácka? Jsem otevřený diskusi. Pište do komentářů!
Díky!
Ti hloupější to dávají okázale najevo
Hloupý nácek/fašoun se tím většinou zrovna dvakrát netají. Asi nejznámějším případem je aktuálně Filip Turek, u kterého jsem se fakt snažil nějak uvěřitelně vysvětlit, proč sakra nosí ponožky a helmu s nacistickými symboly, nebo proč píše to, co píše.
Příkladů jako je Turek bychom našli hromadu od Muska po Bannona. Musk je také velkým podporovatelem pravicových extrémistů z německé AfD a není žádný tajemstvím, že jde ve šlépějích svého fašistického dědy.
Samozřejmě můžete uvěřit tomu, že je to od Filipa Turka nějaká verze České sody, nebo na co se to vymlouval, ale já v tom osobně moc vtipů nevidím. Nějakou sbírku dobových předmětů ještě beru – má to doma kde kdo. Beru obdiv k armádní technice, tanky řady Tiger jsou legendou, ale ty vado, Turek nosí ponožky a helmu. Tady chybí už jen říšská orlice v zadku a Hitler na čele.
Tohle mi připomnělo povedený německý klip, který problematiku vystihuje naprosto přesně. Ten muž v nacistické uniformě samozřejmě není nácek, ale nespokojený občan, který se jen bojí... menšin, cizinců, jiných etnik.
I Hitler měl své židovské přátele, tak bacha na to!
Je to tak. I Hitler měl své přátele židovského původu. Jeden z nich, Emil Maurice byl dokonce zakládajícím členem NSDAP. Musíme si říci, že i rasisté a homofobové potřebují užitečné kamarády, kteří budou sloužit jako fíkoví list jejich zrůdných myšlenek a činů.
Dalším příkladem je například židovský míšenec Helmut Wilberg, který pomáhal budovat Luftwaffe. Ten za své služby získal status čestného Árijce od Hitlera.
Tak až nějaký rasista vytáhne své romské přátelé či homofob svého gay kámoše, tak alespoň víte, že to v tomhle naciprostředí není nic nového.
Politika, symboly, přátelství a podpora, ale i zpochybňování nacistických zločinů
O povaze politické strany či politika nám může napovědět i jejich program, jaké používají symboly, případně to, co naznačují ve svých příspěvcích. Prozradí je ale i vzájemné přátelství, podpora a obhajoba.
→ Zpochybňování nacistických zločinů.
Tady si odbočíme na chvíli k sousedům za fašismus odsouzeným Kotlebou Nebo třeba slovenským europoslancem Mazurkem (kdysi také Kotlebovec), který zpochybňoval nacistické zločiny. Pro nás důležité, že právě Mazurek podpořil nově zvoleného poslance Libora Vondráčka SPD/Svobodní.
Když jsme u toho, tak mezi poslanci SPD jsou také lidé, kteří zpochybňují nacistické zločiny.
Návrh zrušit trestný čin schvalování genocidy se objevil dokonce i na konzervativní kempu pořádaném Společností pro obranu svobody herního vývojáře projevu Dana Vávry
→ Symbolika
Na symboliku doplatila jak strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko tak například německá AfD. Pro ty, co to neví, nacistické Německo rozlišovalo pomocí trojúhelníků vězně v koncentračních táborech: žlutý trojúhelník = židé, červený = političtí vězni, hnědý = Romové, Cikáni, Sintové apod., růžový = homosexuálové...
AfD jsou velcí kámoši s SPD. Okamurova SPD má kontakty s AfD a navštěvují se. Kotlebu si v tomhle příběhu zapamatujte, protože se o něm ještě budeme bavit...
Zdroj iDnes a stránky Alternativa pro Německo (AfD)
→ Program často sází na nacionalismus a nenávist k menšinám
Menšiny všech podob, od sexuálních menšin po cizince či jiná etnika, jsou odvěkým cílem nacismu a fašismu. Cenzura LGBT témat a pronásledování lidí je přirozenou součástí ideologie extrémní pravice, kam bezpochyby nacismus a fašismus patří.
→ Odpor k lidským právům a svobodám
Dalším výrazným prvkem je odpor k lidským právům a svobodám. Odpůrci se svobodu a práva snaží zpravidla rámovat jako problém a jako chaos. Diktaturu a omezování práv pak rámují jako řád a odkazují se k záchraně kultury, identity národa a tradic.
Výsledkem takového odporu je pak například nacionálně konzervativní sjezd spojující hlavně extrémní konzervativní pravice (SPD, Trikolora, PRO, Motoristé), ale našli se tam i zástupci konzervativní krajní levice z komunistického Stačilo!, který navrhuje vypovězení úmluvy o lidských právech nebo rušení TČ schvalování genocidy.
Já o tom psal několikrát, tak už to nebudu moc pitvat. Tak jen pro představu výtah ze dvou sjezdů 1. 2.. Nepřekvapí zúčastněné strany SPD, Trikolora, Motoristé, trumpisté z ODS, senátor Hraba či senátorka Kovářová...
–
→ Vrána k vráně sedá, a to platí i o fašounech a nácíčcích
Již jsem zmínil slovenské europoslance Mazurka, který zpochybňoval nacistické zločiny a podpořil nově zvoleného poslance Libora Vondráčka SPD/Svobodní, zmínil jsem i Okamurovu SPD udržující kontakty s AfD. Teď si promluvíme o dalším členovi koalice SPD, Trikoloře...
Na obrázcích: Zuzana Majerová s odsouzeným náckem Vandasem, odsouzený nácek Vandas se stejně odsouzeným Kotlebou, Kotlebovec Mazurek podporuje Vodráčka z SPD/Svobodných, Vandas samozřejmě nesměl chybět na pohřbu radikálního pravičáka Kirka...
Zdroj Facebook Vandas, iDnes, hlavní stránky strany Svobodných
Rasismus
V USA je zcela běžné, že se na naci-konzervativce lepí lidé s konfederačními vlajkami otrokářského Jihu. Republikánská strana je tím známá a její influenceři často propagují konspirační teorii velké výměny a další rasistické konspirační teorie a nerativy, které se usazují i u nás.
No a pak je tu boj s nelegální, ale i potlačování legální a pro společnost prospěšnou migraci – rušení studijních víz a vyhazování platících studentů... No a pak je tu tohle... u naci-konzervativců je prostě rasa na první místě a až pak schopnosti.
Antifa – odvěký nepřítel fašismu a autoritářství
Fašisté či náckové mají strach z antifašistických myšlenek a postojů. Je to jejich přirozený nepřítel. Pro takové lidi je antifašismus samozřejmě terorismem, stejně jako ověřování faktů cenzurou. Pro nás je ale nejdůležitější si říci, co vlastně ta Antifa je.
Antifu nelze označit za levicovou či pravicovou. Ano, má komunistické počátky, to se ale postupně změnilo. Domácího odboje a války proti nacismus se zúčastnili všichni bez ohledu na pravolevou příslušnost.
Zastávat antifašistické názory by nikdy nemělo být trestné či zakázané, jak se o to pokouší nacionální konzervativci Trump či Orbán. Je to plivnutí do tváře všech, kteří s tím zlem bojovali a položili za naší svobodu a práva život. A ano, můžeme se bavit o tom, co je v mezích zákona nebo co je vyloženě už nutný zásah občanské společnosti. Připomínám, že nám občanům Ústava umožňuje bránit svá práva a svobody, když všechno ostatní selže.
V době, kdy v USA vládne krajně konzervativní MAGA a v čele je Trump, který se pokusil o volební podvod a násilný převrat, stejně jako svého času Hitler a Mussolini, se prý máme bát antifašistů. Není to trochu divné? Těch pojítek je více: národ na prvním místě, rozsáhlá cenzura, zneužívání armády k politickému tlaku a perzekuci a ignorace rozhodnutí soudů, otevřená manipulace v Texaských volbách, vyvolávání nepřátelství a hledání ospravedlnění pro anexi území druhých.
Ondřej Flégl
Hnutí ANO odmítlo existenci intersex osob. Po vzoru Fica a Orbána jde proti biologii.
Hnutí ANO opět dokazuje, že to s nacikonzervatismem myslí vážně a odmítlo existenci intersexuálních osob, tj. lidí, které jednoznačně nelze zařadit do dvou kategorii muže a ženy.
Ondřej Flégl
1h Duel o Kirka: Kamil Fila to natřel Danu Vávrovi, který obhajoval cenzuru a teokracii
Poslechl jsem si skoro pětihodinový duel Dana Vávry a Kamila Fily. Pan Fila byl evidentně připravený. Vávra poměrně často utíkal k jiným tématům a měl neustále potřebu obhajovat teokracii a útočil i na liberály.
Ondřej Flégl
Rodiče nejsou geny, ale činy. Máme právo na řádnou výchovu, ne na maminku...
„Děti mají právo na maminku“ říká část populace. Já říkám, že mají právo na rodiče. Rodičem jsou ale osoby, které dítě vychovávají, nikoliv ti, co darují sperma či rodí. Na dítě neexistuje vlastnické právo, jen právo ho zastupovat
Ondřej Flégl
„Ty příspěvky psali kamarádi z hospody.“ A ty naci-ponožky ti oblékala maminka, Filípku?
Motofašista Filip Turek a jeho výmluvy. Teď tvrdí, že ty nacistické příspěvky nepsal on, ale kamarádi z hospody a na jména si přirozeně nevzpomíná. Tak mě napadá, ty ponožky a helmu mu dala maminka nebo kdo?
Ondřej Flégl
Ženám se úspěch neodpouští. Frustrovaný konzervativec Bratříček zaútočil na političku.
Konzervativní influencer Bratříček zaútočil na novopečenou poslankyni Julii Smejkalovou z hnutí STAN. Nebylo to kvůli jejím názorům nebo čemukoliv jinému v politice relevantnímu, byl to fakt, že je mladou ženou.
