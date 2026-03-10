Konec Moravce sníží počet případů domácího násilí a infarktů.
Policie očekává pokles domácího násilí
„Každou neděli je to stejné.“ Říká námi oslovený policista. „Jakmile začnou Otázky toho Moravce, tak se všichni doma porvou.“ A ukazuje nám policejní statistiku. „Je to strašné, já osobně jsem byl při zásahu několikrát pokousaný a poškrábaný.“ Pokračuje a dodává. „Nejlépe se řeší konflikty u voličů SPD, ti jenom žužlají. A když jim dáte trochu alkoholu, tak spí do rána jako miminka. Teď se to ale změní.“ Libuje si.
Výpověď policisty potvrzuje i mluvčí policie. „Příští neděli očekáváme pokles násilí o 200% a vzrůst mezilidský vztahů o 300%. Barometr lásky bude na historicky maximálních hodnotách. Z důvodu menší očekávané kriminality policistům rušíme i nedělní přesčasy.“
Mluvčí policie dokazují pokles domácího násilí a zvýšení lásky ve společnosti v důsledku konce moderátora Moravce v ČT.(Obrázek generován pomocí AI.)
Psychiatři a kardiologové se radují
„Mám tu paní, která z těch Otázek zešílela. Furt se prý jenom ptal a ptal jako blázen. Měl bych spíš hospitalizovat jeho, než ty nebohé oběti jeho šílenství.“ Říká docent Chocholoušek z psychiatrické ordinace v Praze. „Nakoupil jsem pro své pacienty homeopatika na křivdu rok do předu, ale co s tím množstvím mám teď dělat, když se milostpán uráčil skončit?“
„Každou neděli týral křehká srdce voličů šestikoalice.“ Říká kardiolog Vomáčka. „Divím se, že mu to procházelo tak dlouho. Ale už od teď bude líp.“ A ukazuje nám kardiograf svých pacientů. „Jakmile oznámil (Moravec), že končí, polovina mích pacientů se uzdravila!“ Dokazuje na datech.
Docent Chocholoušek (vpravo) ukazuje zásobu homeopatik na křivdu. Jeho pacientka Naďa (vlevo) pláče, když si vzpomene na dotěrné Otázky V. Moravce.(Obrázek generován pomocí AI.)
Diváci slaví konec dotěrných Otázek
„Moravce nesnáším“ Svěřuje se paní Naďa, shodou okolností pacientka výše zmíněného docenta Chocholouška „Vždycky se dožadoval odpovědí na ty jeho otázky ohledně korupce a podvodů. Kladl je snad stokrát, ale já jsem chtěla slyšet pana Babiše, jak mi zvýší důchod a bude mi lépe.“ Udeří paní Naďa do stolu. „ Proč to ten člověk vůbec dělal, měl by si léčit ten svůj antibabišismus!“ Lamentuje.
„Když jsem uslyšela tu zprávu, že Moravec končí, tak jsem si oddychla. Každou neděli jsme se kvůli němu hádali a dokonce mi zničil vztah s vnoučaty.“ Vypovídá o své zkušenosti s Otázkami paní Marie a přitom se neubrání slzám. „Moje vnoučata volí Piráty...“ rozklepe se a snaží se pokračovat, když v tu chvíli se chytne za srdce, a my musíme volat záchranku.
„Kvůli němu (Moravcovi) jsem začal chlastat.“ Říká pan Zdeněk. „Moje bývalá žena ho milovala a kvůli lásce k němu si vymyslela báchorku, jak jsem ji prý v opilosti mlátil.“ Lituje se. „Je to hajzl, a dobře, že končí! Že se hulvát nemohl k těm politikům chovat jako ten gentleman Xaver.“ Zmiňuje slavného radního a moderátora alternativní reality.
Pan Zdeněk u ranního piva. (Obrázek generován pomocí AI.)
Ondřej Flégl
Navštívil jsem Unisex WC. Už vím jaké to je.
Varovali mě před tím, ale já neodolal. Dnes už vím, jaké to je usednout na zákaznou mísu hříšné genderové woke ideologie. O svůj příběh se chci s vámi podělit.
Ondřej Flégl
Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.
Rodina se snažila dovolat na nouzovou linku DROZD a vyčerpala přitom kredit. Národ se jednomyslně shodl, že si za to mohou sami a měli si před cestou do Dubaje zaplatit neomezené minuty.
Ondřej Flégl
Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.
Nevím, co vám vadí. Máte zážitek na celý život a Lepší vláda ho prodlužuje návštěvou prorurského Xavera, přesazováním kytek a tančením. Jsme best in válka! *Repatriaci (návrat v rakvi) si musíte připojistit. DROZD 60Kč/minuta.
Ondřej Flégl
Největšími cenzory jsou lidé s „názorem“ a vlastní pravdou.
Názor a pravda. Pojmy mediální gramotnosti, které je nutné si vysvětlit, protože v obecné řeči dochází k nedorozumění a k zavádějícím očekáváním a bezdůvodným ústupkům extrémistům.
Ondřej Flégl
Trans a výchova dětí? Na Samoi tradice, u nás nenávist tmářských spolků.
Říkají jim fa’afafine či fa’afatama a jsou chápáni jako třetí sociální pohlaví neboli gender. Na ostrově Samoa mají svou tradiční roly od výchovy dětí po starost o starší generaci.
