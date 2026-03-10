Konec Moravce sníží počet případů domácího násilí a infarktů.

Policie očekává pokles domácího násilí v důsledku konce dotěrných Otázek moderátora Moravce. Psychiatři a kardiologové se shodují, že to povede ke sníží množství nedělních psychických kolapsů, infarktů a agresivity.

Policie očekává pokles domácího násilí

„Každou neděli je to stejné.“ Říká námi oslovený policista. „Jakmile začnou Otázky toho Moravce, tak se všichni doma porvou.“ A ukazuje nám policejní statistiku. „Je to strašné, já osobně jsem byl při zásahu několikrát pokousaný a poškrábaný.“ Pokračuje a dodává. „Nejlépe se řeší konflikty u voličů SPD, ti jenom žužlají. A když jim dáte trochu alkoholu, tak spí do rána jako miminka. Teď se to ale změní.“ Libuje si.

Výpověď policisty potvrzuje i mluvčí policie. „Příští neděli očekáváme pokles násilí o 200% a vzrůst mezilidský vztahů o 300%. Barometr lásky bude na historicky maximálních hodnotách. Z důvodu menší očekávané kriminality policistům rušíme i nedělní přesčasy.“

Mluvčí policie dokazují pokles domácího násilí a zvýšení lásky ve společnosti v důsledku konce moderátora Moravce v ČT.(Obrázek generován pomocí AI.)

Psychiatři a kardiologové se radují

„Mám tu paní, která z těch Otázek zešílela. Furt se prý jenom ptal a ptal jako blázen. Měl bych spíš hospitalizovat jeho, než ty nebohé oběti jeho šílenství.“ Říká docent Chocholoušek z psychiatrické ordinace v Praze. „Nakoupil jsem pro své pacienty homeopatika na křivdu rok do předu, ale co s tím množstvím mám teď dělat, když se milostpán uráčil skončit?“

„Každou neděli týral křehká srdce voličů šestikoalice.“ Říká kardiolog Vomáčka. „Divím se, že mu to procházelo tak dlouho. Ale už od teď bude líp.“ A ukazuje nám kardiograf svých pacientů. „Jakmile oznámil (Moravec), že končí, polovina mích pacientů se uzdravila!“ Dokazuje na datech.

Docent Chocholoušek (vpravo) ukazuje zásobu homeopatik na křivdu. Jeho pacientka Naďa (vlevo) pláče, když si vzpomene na dotěrné Otázky V. Moravce.(Obrázek generován pomocí AI.)

Diváci slaví konec dotěrných Otázek

„Moravce nesnáším“ Svěřuje se paní Naďa, shodou okolností pacientka výše zmíněného docenta Chocholouška „Vždycky se dožadoval odpovědí na ty jeho otázky ohledně korupce a podvodů. Kladl je snad stokrát, ale já jsem chtěla slyšet pana Babiše, jak mi zvýší důchod a bude mi lépe.“ Udeří paní Naďa do stolu. „ Proč to ten člověk vůbec dělal, měl by si léčit ten svůj antibabišismus!“ Lamentuje.

„Když jsem uslyšela tu zprávu, že Moravec končí, tak jsem si oddychla. Každou neděli jsme se kvůli němu hádali a dokonce mi zničil vztah s vnoučaty.“ Vypovídá o své zkušenosti s Otázkami paní Marie a přitom se neubrání slzám. „Moje vnoučata volí Piráty...“ rozklepe se a snaží se pokračovat, když v tu chvíli se chytne za srdce, a my musíme volat záchranku.

„Kvůli němu (Moravcovi) jsem začal chlastat.“ Říká pan Zdeněk. „Moje bývalá žena ho milovala a kvůli lásce k němu si vymyslela báchorku, jak jsem ji prý v opilosti mlátil.“ Lituje se. „Je to hajzl, a dobře, že končí! Že se hulvát nemohl k těm politikům chovat jako ten gentleman Xaver.“ Zmiňuje slavného radního a moderátora alternativní reality.

Pan Zdeněk u ranního piva. (Obrázek generován pomocí AI.)

Autor: Ondřej Flégl | úterý 10.3.2026 8:00 | karma článku: 8,71 | přečteno: 132x

