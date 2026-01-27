Kde domov můj, blázen s nácky vládne...
Jako rodákovi z Ústeckého kraje jsou mi dobře známi příběhy pamětníků a fotografie z dob komunistické totality. Fotografie, kde jsou lidé černí od zplodin spáleného uhlí, kraje zničené těžbou, plného nemocí ze zkaženého životního prostředí, kde pluje mlha zbarvená sírou.
Nepohodlnému poznání dali komunisté nálepku buržoazní pavěda, kam se řadila například genetika odporující ideálům marxismu-leninismu, která dala vzniknout Lysenkismu a vedla k následným hladomorům. A asi nikomu nemusím připomínat, jak na tom byla tehdejší lidská práva.
→ Životní prostředí bylo za socialismu opomíjené
→ 13. listopad 1989, tepličtí občané se demonstrují za životní prostředí
No a dnes se státu nepřátelské vědě říká woke ideologie. Ultrakonzervativní vrchnost se raduje, když teče, tvz. zelená krev enviromentálních vědců, klimatologů, meteorologů a aktivistů. Lidský vliv je zpochybňován, vše je přirozené a tudíž okay. Na růžích nemá ustláno ani medicína, která je pod útokem odpůrců očkování. Samozřejmě nechybí snaha umlčovat lidskoprávní organizace a koketování s diktátory, ať se bavíme o Trumpovi nebo Putinovi.
Stejný scénář, jen jiná doba, jiné kulisy.
Hymna dnešní dnů
Snad mi čeští spoluobčané odpustí, když hymnu přizpůsobím dnešní době.
Kde domov můj,
blázen s nácky vládne.
Bečva hučí plná splašků,
vzduch pln smradů z Motoristů.
V parlamentu skví se rudý zvěd,
ruský tank je na dohled!
A to byla ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
Ondřej Flégl
Foltýn říkal svině, Macinka říká pošuci. A my: díky, kluci!
Záchvat pravdy nebo snaha zalíbit se prezidentovi, aby prošel fašista, rasista, homofob, násilník, silniční pirát a podporovatel trestných činů Turek? Ve výsledku je to asi jedno. Proruský občan zapláče v každém případě.
Ondřej Flégl
Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Připadám si jak v absurdním divadle, jako ve skladu rekvizit české státnosti. České vlajky vlají, kdejaký účinkující je má připnuté na klopě, ale všichni ti vlastenci mluví jazykem, který nesedí jejich roli.
Ondřej Flégl
Za ruskou agresi může CIA, říká Dan Vávra věhlasný otec Mafie a KCD
Dan Vávra se svěřil kamarádovi, a ten si to nenechal jen pro sebe. Nebyl by to ale Vávra, kdyby se k tomu veřejně nepřihlásil. Jeho reakcí nebylo taktické ticho, ale rozčílení, že to kámoš prásknul.
Ondřej Flégl
Spolek Dana Vávry útočí na režiséra Kvapila. Vávrovci brání ruskou propagandu na školách.
Společnost Dana Vávry a spol., která je přímo spojená s vládním hnutím Motoristů, se pustila do režiséra Kvapila kvůli dokumentu Velký vlastenecký výlet. Nelíbí se jim kritika teroristického Ruska.
Ondřej Flégl
Česká suverenita odevzdána Slovensku kvůli skládce?
Slovenský ministr životního prostředí Taraba dostane moc hlasovat místo českých zástupců. Přál si to údajně nikým nejmenovaný Filip Turek. Hnutí ANO v tom nevidí problém a nejspíš jim jde o Babišovo skládku.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel
Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze...
U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel
Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku....
Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová
Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské...
V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky
Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle...
- Počet článků 140
- Celková karma 18,02
- Průměrná čtenost 1437x