K čemu nám to je, vládo? Už jen zvací SMS a Kreml je tu...

Snažím se v tom najít něco v zájmu občanů a něco českého. Ale nenacházím vůbec nic. Možná mi s tím ale čtenáři pomohou. Jak nám přesně pomůže oslabování armády, propagace dezinformací a útoky na neziskovky?

V diskusi mi napište, k čemu všemu nám tyhle vládní kroky budou. Já v tom totiž žádný smysl nevidím. Jsem vážně zvědav na vaší argumentaci.

K čemu to občanům má být?

Obrana v českém zájmu nebo ruského vlivu?

→ Zrušení krizového informačního týmu, který mimo jiné pomáhal při povodních

Snižování výdajů do armády a odmítání plnit závazky obrané aliance NATO

Snižování výdajů na bezpečnostní informační služby

Umožnění agentům Kremlu volně působit v ČR pod diplomatickým krytím

Zrušení NERV, kvůli kritice vládních výdajů – kritika výdajů zde

Útok na neziskové organizace, které se zabývají ruským vlivem např. na Člověka v tísni

Zdravotnictví nebo nemoci?

- Vláda podporuje odmítače očkování a ruší propagaci očkování proti chřipce

chřipka přitom zabíjí ve velkém

Sociální politika nebo více dluhů a nerovnosti?

- Vláda ruší podporu žen v zaměstnání a srovnání platového ohodnocení

- Vláda útočí na neziskové organizace, které pomáhají občanům v exekucích, při povodních a nebo s mediální gramotností.

Česká média nebo ruské dezinfo?

Útoky na česká média

Podpora ruských informačních a vlivových vojenských operací, tzv. dezinformací

Zrušení strategické komunikace

Hodnotová politika vs „pragmatismus“ (nebo spíš šílenství?)

Zastavit bychom se také mohli nad tím, co Babiš považuje za funkční nebo dokonce pragmatické, a co zavrhuje. V souvislosti s cestou předsedy senátu pana Vystrčila na Tchaj-wan vláda ústy premiéra odmítla hodnotovou politiku, protože je prý nic nepřinesla. Odůvodňuje to pragmatismem.

Je zajímavé, že premiér zřejmě považuje za pragmatické podporovat pro-ruské kolaboranty od SPD po Motoristy, za poradkyni má kolaborantku Vachatovou, ve volbách podpořil pátou kolonu Fica a Orbána. A v souvislosti s drahými palivy nesmíme zapomínat na Trumpa a jeho válečné ambice a snahu zničit NATO.

Babišův pragmatismus tak připomíná Zemanovo podlézání Číně a Rusku, které ale nikdy nic nepřineslo. Tchaj-wan je přitom pro Česko daleko užitečnější a spolehlivější partner než Čína.

- Premiér odmítá hodnoty – zdůvodňuje to pragmatismem

- Vláda podporuje Trumpa a hlásí se ke stejnému programu

- Premiér podpořil Orbána ve volbách

- Premiér podpořil Fica ve volbách

Shrnutí a můj pohled

Vláda se dopouští systematické oslabování české armády a bezpečnosti. Vytrvale podlamuje důvěru v lékařskou vědu - očkování. A nakonec vláda pasovala ruské útoky v informační sféře, tzv. dezinformace, na názor hodný ochrany a neváhá to sama šířit.

Odmítnutí hodnot je špatnou zprávou pro všechny, protože na hodnotách stojí důvěryhodnost, obchod, obrana a spojenectví. V této době jsou hodnoty obzvlášť důležité, protože bez nich nebudeme schopni se účinně bránit ruské agresi a čínským intervencím.

Autor: Ondřej Flégl | úterý 21.4.2026 9:37 | karma článku: 11,02 | přečteno: 180x

Vláda cenzuruje prezidenta a umlčela zástupce 3,36 milionů voličů!

Naše vládní elita zločinců s imunitou se ničeho neštítí. Klidně umlčí hlas zástupce 3,36 milionů voličů - prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil Česka. Je to drzost a ukázka arogance.

14.4.2026 v 7:45 | Karma: 30,86 | Přečteno: 1521x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Vidle na pumpaře, nebo sundat svatozáře oblíbeným politikům?

Všichni vidíme, že válka v Íránu zdražuje naše životy. Ropou, potažmo benzínem a naftou, to začíná, drahým rohlíkem a máslem to končí. Proč ale házet vinu na českého pumpaře a skutečným viníkům a jejich podporovatelům krýt zadky?

7.4.2026 v 7:30 | Karma: 27,88 | Přečteno: 1196x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Kvůli drahé naftě ruské tanky nepřijedou. Bojujeme mírovými prostředky, usnesla se vláda.

„Proti válce bojujeme mírovými prostředky." Usnesla se vláda, která osekává výdaje na armádu, bezpečnostní a informační složky. „Pracujeme mimo jiné i na zmatení nepřítele, aby si u nás připadal jako v Rusku."

1.4.2026 v 10:20 | Karma: 25,44 | Přečteno: 1280x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Dan Vávra doporučuje rasistické a proti-židovské stránky místo ČT a Seznamu

Daniel Vávra a jeho Spolek ruských kolaborantů už se vůbec ničeho neštítí. Nově chce zrušit ČT a k tomu nedávno vydal seznam doporučených stránek, kde nechybí neonacistický obsah. Vávru přitom sledují děti, které hrají jeho hry.

30.3.2026 v 10:44 | Karma: 23,01 | Přečteno: 2336x | Diskuse | Společnost

Ondřej Flégl

Držte huby a krok! Vyhráli jsme volby a Dan Vávra určí normu.

Soudy a Ústava nám překáží v práci. Vyhráli jsme volby, tak nám nikdo do toho nebude kecat -natožpak občané či protikorupční a cenzor neziskovky. Kdokoliv se ozve, tak nerespektuje naše vítezství, a to ani kdyby nás předtím volil!

24.3.2026 v 7:00 | Karma: 30,92 | Přečteno: 1909x | Diskuse | Politika
Ondřej Flégl

  • Počet článků 161
  • Celková karma 21,02
  • Průměrná čtenost 1450x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

