K čemu nám to je, vládo? Už jen zvací SMS a Kreml je tu...
V diskusi mi napište, k čemu všemu nám tyhle vládní kroky budou. Já v tom totiž žádný smysl nevidím. Jsem vážně zvědav na vaší argumentaci.
K čemu to občanům má být?
Obrana v českém zájmu nebo ruského vlivu?
→ Zrušení krizového informačního týmu, který mimo jiné pomáhal při povodních
→ Snižování výdajů do armády a odmítání plnit závazky obrané aliance NATO
→ Snižování výdajů na bezpečnostní informační služby
→ Umožnění agentům Kremlu volně působit v ČR pod diplomatickým krytím
→ Zrušení NERV, kvůli kritice vládních výdajů – kritika výdajů zde
→ Útok na neziskové organizace, které se zabývají ruským vlivem např. na Člověka v tísni
Zdravotnictví nebo nemoci?
- Vláda podporuje odmítače očkování a ruší propagaci očkování proti chřipce
→ chřipka přitom zabíjí ve velkém
Sociální politika nebo více dluhů a nerovnosti?
- Vláda ruší podporu žen v zaměstnání a srovnání platového ohodnocení
- Vláda útočí na neziskové organizace, které pomáhají občanům v exekucích, při povodních a nebo s mediální gramotností.
Česká média nebo ruské dezinfo?
→ Podpora ruských informačních a vlivových vojenských operací, tzv. dezinformací
→ Zrušení strategické komunikace
Hodnotová politika vs „pragmatismus“ (nebo spíš šílenství?)
Zastavit bychom se také mohli nad tím, co Babiš považuje za funkční nebo dokonce pragmatické, a co zavrhuje. V souvislosti s cestou předsedy senátu pana Vystrčila na Tchaj-wan vláda ústy premiéra odmítla hodnotovou politiku, protože je prý nic nepřinesla. Odůvodňuje to pragmatismem.
Je zajímavé, že premiér zřejmě považuje za pragmatické podporovat pro-ruské kolaboranty od SPD po Motoristy, za poradkyni má kolaborantku Vachatovou, ve volbách podpořil pátou kolonu Fica a Orbána. A v souvislosti s drahými palivy nesmíme zapomínat na Trumpa a jeho válečné ambice a snahu zničit NATO.
Babišův pragmatismus tak připomíná Zemanovo podlézání Číně a Rusku, které ale nikdy nic nepřineslo. Tchaj-wan je přitom pro Česko daleko užitečnější a spolehlivější partner než Čína.
- Premiér odmítá hodnoty – zdůvodňuje to pragmatismem
- Vláda podporuje Trumpa a hlásí se ke stejnému programu
- Premiér podpořil Orbána ve volbách
- Premiér podpořil Fica ve volbách
Shrnutí a můj pohled
Vláda se dopouští systematické oslabování české armády a bezpečnosti. Vytrvale podlamuje důvěru v lékařskou vědu - očkování. A nakonec vláda pasovala ruské útoky v informační sféře, tzv. dezinformace, na názor hodný ochrany a neváhá to sama šířit.
Odmítnutí hodnot je špatnou zprávou pro všechny, protože na hodnotách stojí důvěryhodnost, obchod, obrana a spojenectví. V této době jsou hodnoty obzvlášť důležité, protože bez nich nebudeme schopni se účinně bránit ruské agresi a čínským intervencím.
Ondřej Flégl
