Je to venku! Kořenář a novináři měli pravdu o Turkovi a Konečné!

Máme tu odtajnění části dokumentů o schůzkách Turka, Konečné a Klause s Íránským islámským státem. Všechno, co říkal youtuber Kořenář a novináři je pravda!

Ve zkratce: Komunisté ze Stačilo!, Motoristé a SPD (ústy Turka) chtějí spolupráci s Íránskou islámskou republikou, spolupráci s Ruskem a připojení k BRICS (což by znamenalo odchod z EU). Stačilo má navíc v plánu nakoupit ukrajinské obilí ukradené Ruskem. Konečná navíc přiznala politickou snahu opustit NATO.

České spojky Íránu a Ruska

Filip Turek (tehdy ještě za Přísahu, dnes za Motoristy) se podle všeho na doporučení Václava Klause, kterému předseda Motoristů, Petr Macinka, dělá mluvčího, se sešel s představiteli Íránské islámské republiky, aby zde deklaroval, že spolu s SPD budou podporovat vstup Česka do BRICS (hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky) a obchodní spoluprácí s Íráským režimem. Vstup do BRICS by v praxi znamenalo odchod z EU, a nejspíš by zhoršilo vztahy s USA pod vedením Donalda Trumpa, který s Čínou vede obchodní válku.

Podobný příběh vidíme u Kateřiny Konečné, která je lídrem hnutí Stačilo!. I ona prohlásila, že bude usilovat o vstup do BRICS, a že chce navíc užší spolupráci s Ruskem. Konečná navíc přiznala politický cíl odejít z NATO.

Podle mě jsou to nefalšovaní zrádci a kolaboranti

Jako všichni jsme to nějak tušili. Neustálé omlouvání Ruské agrese, snaha poštvat občany proti institucím EU, snaha o vyvolání referenda o odchodu z EU a NATO... To všechno je poměrně velká nápověda, že tato uskupení nás chtějí zatáhnout směr východ a v podstatě nás mají v plánu naservírovat Rusku a Číně, oslabit Evropu vojensky a obchodně.

Co si o tom myslíte vy, drazí čtenáři?

Zdroje

Odhalení Českých spojek Íránu a Ruska (video Kořenář)

Odhalení Českých spojek Íránu a Ruska (investigace Sabiny Slonkové)

Zveřejnění odtajněných dokumentů (Katie Koch)

Velká část opozice chce změnu režimu

Autor: Ondřej Flégl | úterý 30.9.2025 9:36

Ondřej Flégl

  • Počet článků 124
  • Celková karma 18,57
  • Průměrná čtenost 1391x
Příčetný "výtržník" v nepříčetném světě. Kritická duše se zrcadlem v ruce. To jsem já. Budu psát o tom, co mě baví - politika, sebeobrana, skeptická témata, výlety a dění kolem mě. Kdo se bojí, nesmí do lesa, a to samé platí i o mém blogu. Oblíbený nápoj? Slzy tmářů.

