Je to venku! Kořenář a novináři měli pravdu o Turkovi a Konečné!
Ve zkratce: Komunisté ze Stačilo!, Motoristé a SPD (ústy Turka) chtějí spolupráci s Íránskou islámskou republikou, spolupráci s Ruskem a připojení k BRICS (což by znamenalo odchod z EU). Stačilo má navíc v plánu nakoupit ukrajinské obilí ukradené Ruskem. Konečná navíc přiznala politickou snahu opustit NATO.
České spojky Íránu a Ruska
Filip Turek (tehdy ještě za Přísahu, dnes za Motoristy) se podle všeho na doporučení Václava Klause, kterému předseda Motoristů, Petr Macinka, dělá mluvčího, se sešel s představiteli Íránské islámské republiky, aby zde deklaroval, že spolu s SPD budou podporovat vstup Česka do BRICS (hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky) a obchodní spoluprácí s Íráským režimem. Vstup do BRICS by v praxi znamenalo odchod z EU, a nejspíš by zhoršilo vztahy s USA pod vedením Donalda Trumpa, který s Čínou vede obchodní válku.
Podobný příběh vidíme u Kateřiny Konečné, která je lídrem hnutí Stačilo!. I ona prohlásila, že bude usilovat o vstup do BRICS, a že chce navíc užší spolupráci s Ruskem. Konečná navíc přiznala politický cíl odejít z NATO.
Podle mě jsou to nefalšovaní zrádci a kolaboranti
Jako všichni jsme to nějak tušili. Neustálé omlouvání Ruské agrese, snaha poštvat občany proti institucím EU, snaha o vyvolání referenda o odchodu z EU a NATO... To všechno je poměrně velká nápověda, že tato uskupení nás chtějí zatáhnout směr východ a v podstatě nás mají v plánu naservírovat Rusku a Číně, oslabit Evropu vojensky a obchodně.
Co si o tom myslíte vy, drazí čtenáři?
Zdroje
Odhalení Českých spojek Íránu a Ruska (video Kořenář)
Odhalení Českých spojek Íránu a Ruska (investigace Sabiny Slonkové)
Zveřejnění odtajněných dokumentů (Katie Koch)
Ondřej Flégl
