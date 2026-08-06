Jako křeček v korporátním kolečku. Znáte ten pocit?
Takový spor pak může být opravdu dlouhý, plný točení se v kruhu a bez možnosti prorazit skrze korporátní barikádu „no problemismu“.
Nejlepší je komunikace s IT. Jejich logika „může za to především uživatel“ je aplikovaná na všechny druhy závad a systémových potíží. Ten vtip „zkoušel jste to vypnout a zapnout“ může trvat klidně i několik dnů, týdnů a měsíců.
Ten problém může být očividný, může ho mít jeden i více lidí, ale dokud firma nehoří, tak zůstavá na straně stěžovatele.
Obrázek generován AI.
Vhodná páka a známosti
Já měl v tomhle zatím docela štěstí. Vytvořit email pro novou kolegyni trvalo jen 11 kalendářních dnů. Vyřešil se v momentě, když jsem do kopie dal šéfa firmy, kterého osobně znám.
Potíž s debetní kartou, kterou jsem chytře zablokoval a neuměl pak na pobočce napodobit svůj vlastní podpis, jsem vyřešil díky tomu, že někdo z příbuzných znal šéfovou pobočky mé banky. Jistě, tady jsem byl problém já a má zapomnětlivost, ale neexistovala korporátní cesta ven.
Když už je to ztraceno
Pak jsou ale případy, které nevyřešíte „no contacts, no solution“. Tohle je všude stejný. Dveře si otvíráte lidmi a známostmi. Když tohle chybí, musíte jít buď vlastní cestou, nebo ten problém prostě nechat být.
Tou vlastní cestou většinou znamená, že si musíte udělat přátele a nakoupit bomboniéry a víno... pak už jenom vědět komu a kam to poslat.
Jen se obávám odlidnění korporátů :D
Obrázek generován AI.
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