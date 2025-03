Jak hnutí konzervativců ukradl oranžový klaun Putinova cirkusu.

Silné Česko bez spojenců, bez zahraniční politiky, bez EU a bez armády? To vymyslí snad jen hnutí ANO. Není to žádné překvapení, protože hnutí ANO se hlásí k Orbánovi, Ficovi a Trumpovi.

Tanec není svobodný projev, ale ruské lži ve škole ano, říká vrchní cenzor SOSP Dan Vávra

Daniel Vávra považuje za svobodu projevu pouze to, co se mu hodí, a co splňuje normy ultrakonzervativního ideologie/ konzervativního fašismu. Tanec dvou gayů na plese do svobody projevu tedy pochopitelně nepatří.