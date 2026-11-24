Jak Evropa o auta přichází
Automobil je symbolem evropského pokroku. Němci ho zdokonalovali, Italové mu dávali krásu a nespoutanost, Francouzi… no, ti vyráběli ošklivá francouzská auta. A Češi přidali své strojírenské umění a pragmatismus.
Celý svět nám mohl závidět. A taky záviděl.
Evropské automobilky měly za sebou více než století zkušeností. Vybudovaly továrny, vyškolily odborníky, vytvořily značky, které znal celý svět.
Měli jsme náskok, jaký si konkurence mohla nechat zdát.
A my to odevzdali Číně. Výrobu, zdroje, pracovní sílu, know-how. Bylo to levné, vydělali jsme a teď jsme v pr... Bezhodnotový globalismus narazil na autoritářský režim, který vše dotuje, konkurenci kopíruje a vymazává.
Elektromobil? Taková hloupost!
Spalovací motor je nádherná věc. Stovky součástek, složité převodovky, dokonalé vstřikování, turbodmychadla, výfukové systémy. Technický koncert, který evropské automobilky pilovaly celé generace.
A potom přišel někdo s elektromotorem.
Tak jsme se mu smáli - máš nízký dojezd, v zimně ti to nepojede, budeš nabíjet celý den, elektronika je k ničemu, lepší je vše mechanické. A ty wado, ty nemáš manuální převodovku? Ty ani neumíš řídit!
Uběhlo pár let a elektrická auta dobývají svět ze zemí, které používají proklínané dotace, které elektrifikaci vozů věnovali prioritu na státní úrovni - Čína. V USA dotovaný Musk vsadil na Teslu, která řídí sama pomocí umělé inteligence.
Vše, co jsme měli, jsme odevzdali na stříbrném podnose vlastní arogance, namyšlenosti a zpátečnictví.
AI-brázek Kikinosaurů nahnědlých odpůrců všeho zeleného a pokrokového.
Čínští mloci a obchodní válka
Zatímco jsme v Evropě vedli důležité debaty o tom, zda elektromobil skutečně patří mezi automobily, Čína začala budovat celé nové průmyslové odvětví.
Stali se z nich pomyslní mloci, kteří doslova technologie kradou. A šli mnohem dál. Co ukradli, to vylepšili.
Čína investovala do baterií, těžby a zpracování surovin, vývoje, automatizace a výroby. Pomáhala domácím firmám, vytvářela podmínky a nechala je mezi sebou tvrdě soutěžit.
Dneska vedou v bateriových technologiích.
Progresivista Musk
Podobnou drzost předvedla také americká Tesla. Místo, aby se Musk zařadil ke svým ultrakonzervativní nepřátelům pokroku, mentálně naprosto zradil svou ideovou základnu.
Elektromobil pojal jako technologický celek, v němž hraje zásadní roli baterie, software, elektronika a schopnost průběžných aktualizací. Změnil představu o tom, co má moderní automobil umět. Kromě toho, že jejich auta nemají manuální převodovku, dokáží i sama řídit.
Tesla je ještě z dob, kdy Musk volil demokraty a měl ještě nějaký zdravý úsudek.
Fňuk fňuk Brusel
A co my na to? My hledáme, kdo za to může!
Brusel! Zelení progesivisté a komunisté. Nálepkujeme své oponenty. Rozpoutali jsme kulturní válku s těmi, kdo věří v budoucnost, abychom tu svou slavnostně pohřbili.
Emisní limity měli stanovit cíl, my jsme to pochopili jako útok na vlastní auto v garáži. Přemýšlíme jak Brusel zastavit, místo toho, abychom se dívali kupředu a dohnali léta fňukání, jak jsou na nás ti progresivisti zlí a že regulace a dotace jsou špatně.
A ti největší obránci z nás samozřejmě chtějí ruskou ropu, ale pšt, to se nesmí řikat.
Podobně přistupujeme i k obnovitelným zdrojům a zeleným technologiím v energetice. Proklínáme větrníky a volíme si Klausovo plémě, které okupuje ministerstvo životního prostředí.
Zase si kopeme hrob a voláme po ruském plynu, ropě a uhlí. Věříme na jaderné elektrány, které vyžadují obrovské množství vody a sucho je zastavuje.
A nemyslete si, že Babiš je lepší? Ten jede stejné písničky, jako Motoristé.
Nejdříve se spálit a pak myslet
Ale není všem dnům konec. Lidskou hloupost vymýtí až ruka na rozpálené plotně. V momentě, kdy kolem sebe budete mít samá auta z Číny a od Muska, tak pak vám dojde, komu jsme odevzdali své automobilové bohatství.
Já už to vidím dneska. Není den, kdy bych nepotkal Teslu. Není den, kdy bych neviděl značku z Číny.
Ale snad už se pomalu probouzíme. Škodavka minimálně ano. Dveře do budoucnost jsou otevřené. Stačí přestat věřit hlupákům jako je Klaus, přestat přemýšlet o pokroku jako jako ideologickém a státní nepříteli.
Ondřej Flégl
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Ondřej Flégl
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