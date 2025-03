Jádro, OZE, syntetická ropa a recyklace. Green Deal řeší energie, zdroje i bezpečnost.

Green Deal je příležitost Evropy mít vlastní zdroje ropy, plynu a elektřiny. Díky vylepšování technologie recyklace můžeme i výrazně snížit závislost na vzácných surovinách a zdrojích.

Oslí můstek

Oslím můstkem označujeme zdánlivý problém, který je ve skutečnosti východiskem. Green Deal je takovým oslím můstkem. Je tak nějak zvykem na GD nadávat a nebo ho mít za strategii na lepší časy. Někteří ho dokonce vnímají jako zlo likvidující Evropu, jeho průmysl a obchod, jako zdroj drahoty. Když se ale podíváme na to, co dokázal Putin jen tím, že utáhnul kohoutky plynu do Evropy pár měsíců před invazí na Ukrajinu, uvědomí me si, jak moc je důležité mít i jiné zdroje. A ano, energetická krize je dílo Kremlu, není vinou žádného jiného člověka, než Putina.

Jádro, OZE a syntetická paliva = energetická soběstačnost

Není to tak těžké na chápání. Ropa a zemní plyn je převážně na území států, které nejsou zrovna dvakrát demokratické, navíc zásoby fosilní paliv jednou dojdou a v souvislosti s jejich těžbou a spotřebou ničíme naší přírodu a naše krásné hory. Rusko nám ukázalo, že když bude chtít válčit, tak první nám zastaví plyn. Zastavení plynu propagovali už Alexandrovci ( militantní hudební soubor ruské propagandy v roce 2008 .V roce 2021 to Rusové uskutečnili, a v únoru 2022 zaútočili na Ukrajinu.

EU není diktát, když dělá výjimky, přehodnocuje rozhodnutí a posouvá termíny. Polsko prosadilo syntetická paliva. Česko, Francie a teď i Německo dál mohou provozovat jaderné elektrárny. Česko pomohlo posunou EURO 7 o tři roky.

Každý občan má navíc petiční právo.

Od odpadu k bohatství – recyklace zdrojů

Recyklace baterií, kovů a plastového odpadu je čím dál víc efektivnější. Jsme schopni z plastového odpadu vytvářet syntetickou ropu. Podívejte se, kdo všechno už syntetická paliva výrábí Proshe, OMV... dost možná i někdy Babiš, proto podepsal Green Deal a vyrábí koneckonců biopaliva a AdBlue – rotok na katalytickou redukci výfukových plynů u dieselů.

Syntetická (e-paliva) paliva

Je velkou lží antisistémových politických šmejdů, že by EU rušila spalovací motory. Neruší je. Vývoj syntetických paliv a vyjímky pro ně jsou toho dokladem. E-paliva totiž dokáží také přispět k uhlíkové neutralitě, protože pomáhají redukovat množství oxidu uhličitého v ovzduší – co se vypustí, to se spotřebuje k výrobě.

Porsche syntetická paliva

OMV syntetická paliva

Recyklace baterií:

Velkým tématem jsou zdroje vzácných zemin a kovů. Někde jsou dokonce otázkou života a smrti – viz. vyjednávání Ukrajiny s USA. Recyklace umonuje snížit naší závislost na ostatních a předejít válkám o zdroje.

Baterie z elektromobilů se dají recyklovat mezi 32 a 91% v závislosti na použité technologii

Recyklace bez spalování Toyota přišla s novým způsobem recyklace bez spalování

Jádro, modulární reaktory a fúzní reaktory

Stavba jaderných elektráren je drahá a náročná záležitost, každá elektrárna je totiž unikátní projekt, který se schvaluje každý zvlášť. Výstavbu by měli uryklit modulární reaktory, kdy se schválí jeden projekt a zbytek jde podle šablony. Modulární reaktory jsou bezepečnější – prakticky vylučuje jaderné havárie, kompaktnější a lze je strategicky rozmístit po republice. Určitě bych doporučil video na toto téma moderované Leošem Kýšou.

Fúzní reaktory jsou svatý grál výroby energie, který se pomalu ale jistě daří uskutečnit. Rozhodně je to technologie na kterou sází i Německo, které se konečně vrací k jádru.

Autorem promptu pro DALL-E je autor článku

Co ale nabízí anti-Green Deal hnutí jako alternativu?

Anti-Green Deal hnutí je často vázán na extremní konzervativce typu Trump, Orbán a Klaus, kteří se klaní Rusku a zpochybňují globální oteplování a celou řadu environmentální škod, které lidstvo dokáže způsobit. Alternativu nenabízí, jen obhajují fosilní paliva, závislost na ostatních a bezbřehou nenávist k pokroku, kterou demonstrují tím, že hází vinu za německou jadernou politiku na pokrokáře a liberály. Je jim jedno, že jádro zrušili soc. konzervativci (obdoba českých Lidovců).

Největším argumentem tohoto hnutí byl německý přístup k jádru, který přispěl k naší bezpečnostní obnaženosti. Ten argument ale letos skončil a Německo se vrací k jádru. Co jiného lze kritizovat? Emisní povolenky? To není hlavní problém, alespoň firmy mají motivaci.

