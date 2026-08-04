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Ital není mafián a Syřan není terorista, chytráci.

Máme hodnotit jednotlivce podle jejich chování, nebo uplatňovat kolektivní vinu? Přijde mi naivní přehlížet problémy migrace, ale přijde mi i přehnané dělat automaticky z migrantů nepřizpůsobivé, vrahy a teroristy.

Italská mafie byla a ještě mnohdy je v USA obrovský problém. Nebyl to jenom nezákonný prodej alkoholu, ale i vraždy, střílení a bombové útoky, ale i vydírání italských přistěhovalců. Tohle je něco, co teď vidíme ve Švédsku, kde jsou gangy drogových dealerů, vraždění a bomby.

V tuhle chvíli je snadné udělat z Italů mafiány a z migrantů ve Švédsku drogové dealery. Může ale za to původ? Rozhodně ne. Ital automaticky není člen mafie, a Syřan člen IS či drogového gangu.

Může za to migrace? Gangy přišli s ciziny, tekže jistě nese svůj podíl. Když otevřete dvěře každému bez ohledu na cokoliv. Nemůžeme nic jiného čekat.

Ale také bychom si měli připomenout, že bez migrace to ale nejde. USA a EU tím získala investory, vědce, vzdělance a kvalifikovanou pracovní sílu.

I přesto, že obavy jsou reálné, neměli bychom zapomínat i na pozitiva, ale i na naprosto neutrální skutečnost, která se nedostane do médií.

Jádro problému

Pocházím z Teplic. Vídám muslimy stejně často, jako kohokoliv jiného. Jsou totiž častými návštěvníky našich lázní. Jeden z nich byl můj lékař na kardiologii a další tu dělají kebaby. Máme tu i Čechy muslimy.

Nikdy tu nebyl terorismus, útoky a to, co výdáme v Německu. Dnešní strach, přestože oprávněný a reálný.

Proč mám tedy věřit, že jsou šichni ti lidé terosté? Pro svůj původ či víru? Proč mám věřit, že s námi nedokáží žít? Protože existuje celkem nemalé množství psychopatů, kteří útočí noži a auty vjíždí na dodavů?

Příklad Turecka a Íranu říká že ano. Dvě islamské země, které nám dokázali, že dokáží žít v západnějším stylu.

Turecko je sekulárním státem (1923), které od roku 1988 povoluje změnu pohlaví a od roku 1858 je legální stejnopohlavní sex . To se samozřejmě ultrakonzervativní vláda Erdogana snaží změnit , ale problém evidentně nebude v původu, ale politický, že moc převzal ultrakonzervativec.

U Íránu jsme mohli být svědky krátkého období svobody. Íranky nosili minisukně a mohli do škol. Společnost se tomu nijak nebránila. Jak v očích těchto faktů a zkušeností mohu přijmout myšlenku, že nemohou být jako my?

Závěr

→ Obavy jsou reálné a oprávněné. Jen je ale nutné vidět v tom poli migrace i zdravé výhonky, nikoliv jen nebezpečný plevel.

→ Právní i morální systém liberální demokracie stojí na tom, že soudíme a hodnotíme činy konkrétního člověka, nikoliv jeho skupinovou příslušnost.

→ Berte v úvahu, že mnoho těch „muslimů“ nemělo na výběr mít jiného vyznání, podobně jako za socialismu všichni byli „ateisté“ a soudruzi věrní straně.

→ Zatímco osobní víra a kultura jsou plně slučitelné se životem v Evropě, jakákoliv snaha nadřadit náboženské právo (šaríu) nad ústavu a zákony dané země je přímým ohrožením demokracie a je namístě vůči ní uplatňovat nulovou toleranci.

Usilovat o funkční integraci znamená vytvářet podmínky pro ty, kteří se chtějí zapojit (vzdělání, trh práce), ale zároveň trvat na nekompromisním dodržování pravidel, hodnot a zákonů hostitelské země. Pokud dochází k vytváření paralelních společností nebo sociálně vyloučených lokalit, je to selhání státní politiky a bezpečnostní riziko.

Chybou je přehlížení reálných bezpečnostních a kulturních rizik, zavírání očí před kriminalitou gangů či náboženským radikalismem v naději, že se „všechno samo spraví.

→ Špatně je i šíření strachu, nálepkování celých skupin obyvatel a odmítání faktu, že miliony lidí z těchto kultur v Evropě zcela běžně a bezproblémově žijí a pracují.

Nezanedbatelná část lidí prchajících ze zemí jako Írán nebo Afghánistán neutíká proto, aby v Evropě šířili radikální islám, ale naopak utíkají před ním.

Autor: Ondřej Flégl | úterý 4.8.2026 7:30 | karma článku: 3,81 | přečteno: 71x

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Ondřej Flégl

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Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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