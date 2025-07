I kluci by si měli hrát s kočárky a panenkami - jednou budou tátou. Zvýší to porodnost.

Když se řekne porodnost, tak většina lidí hodí celou problematiku na ženy nebo feministická hnutí. Statistiky přitom dokazují, že když muž začne plnit otcovské povinnosti, tak je z toho více dětí.

Když muž dělá tátu, tak porodnost stoupne

Páry, kde se do výchovy zapojí i druhá polovička, mají více dětí. V průměru o 1 dítě více, což už lépe odpovídá udržení populace, protože jsou to v průměru 2 děti. To je prostý fakt. Problém je, že stále žijeme v konzervativní společnosti, která všechnu výchovu hází na ženu. Navíc žijme ve společnosti, která děti nesnáší, stěžuje si na ně a útočí na maminky.

→ Statistika porodnosti, kde se zapojí muž do výchovy

„„Pokud se podaří evropského muže přesvědčit, aby se v péči o dítě a výchově stal rovnocenným partnerem, porodnost v Evropě by měla začít opět přirozeně narůstat,“ píší v závěru studie Doepke s Kindermannem.“

Paradox „tradičního mužského vzoru“ aneb když táta nedělá tátu

Často propagované „tradiční mužské a ženské vzory“ fakticky pro děti nejsou žádným vzorem, berou jim totiž reálně otce, který se o děti vůbec nestará. Výchova je jen a pouze na ženě. Je to jen pokus určovat dogmaticky role na základě předsudků. Ke vzorům se váže i pojem gender – který právě ukazuje, že těch genderových rolí/vzorů chování je daleko více. Že muž může vařit a měnit pleny, žena být policistou. To je hlavní důvod, proč náboženští radikálové útočí na pojem gender. Kvůli těm rádoby vzorům muži nejsou schopni přijmou zodpovědnost za výchovu a těžko pak tyto schopnosti dohání, když je dítě na světě.

Problém je už tedy na začátku ve výchově. A začíná to u obyčejných hraček. Chlapci dostanou zmenšeninu manuálních prací a zábavy od bagrů po auta. Holčičky naproti tomu dostanou zmenšeninu rodinný povinností a domácích prací v podobě kuchyněk, kočárků a umělých miminek. Chlapci zkrátka vůbec nejsou vedeni k tomu být tátou a nahradit nemocnou matku.

V „tradiční“ rodině (muž, žena, dítě) muž není vůbec vzorem pro děti. Navíc je problémový už pojem „tradiční“, protože se k tomu vůbec neváže k žádná tradice – taková rodina je reálně nukleární = nejmenší možný a nejslabší model!

Konzervativní model, tak jak je dnes prosazován, je prakticky model samoživitelky a muže, který platí alimenty. Je tu absence vztahu k ženě (ta je podřízená), domácnosti a k dětem. Což souvisí s vysokou rozvodovostí. Otec neplní roli otce, ale dárce spermatu.

Rodiče by se měli umět zastoupit

Žena je nemocná a nebo v nemocnici, a chlap je rázem totálně mimo. Neumí vaří, uklidit a postarat se o děti. Klasický scénář. Navíc čím dál častěji se řeší údajné „vyšší“ nároky na muže. Jo, holky prostě chtějí partnera, který je umí zastoupit a pomoci – no hrozný peklo teda :D . Tomu se totiž říká vztah, když dva lidé spolupracují.

Opakem pak je patriacharchát a ostroctví – čili tradiční metody soužití, kdyby bylo dokonce povoleno manželku bít. Mimochodem, tohle si nedávno odsouhlasili v Rusku na popud Pravoslavné církve.

Komunitní výchova a společenská zodpovědnost jako klíč k úspěchu

Co mají společného Amišové, Romové, Ortodoxní Židé a další skupiny s vyšší porodností? Nabízí se konzervatismus, případně náboženství..., což je naprostá práva, ale evidentně to není správná odpověď, protože problém s porodností je i ve velmi konzervativních společnostech s vysokou mírou religiozity (náboženské víry). Polsko, Maďarsko, Rusko – všichni řeší porodnost a jsou přitom často ultrakonzervativní a nábožensky rigidní. Takže čím to je?

Je to jednoduché a narážíme na to od začátku. Stojí za tím slovo, které v Čechách nese negativní konotaci „kolektivismus“. Není to ale výchova určovaná státem jako za komančů, ale kolektivem. Žena na to jednoduše není sama. Za děti má zodpovědnost i komunita. Jasně, žena je tam hlavní výchovný prvek, ale rozhodně na to není sama, tak jako je v našem pojetím rodiny, kterou jsme omezili na muže, ženu a dítě. Právě komunita je další prvek, který zvyšuje ochotu páru mít děti. Komunita slouží jako padák. Je to logické – když je na to žena sama, tak jedno dítě je víc než dost. Když pomůže manžel, dvě děti se zvládají lépe, ale když se přidá komunista babiček, dědečků, strýců, tetiček, sousedka od vedle, učitelé, kněz (toho asi raději ne :D)...

Komunita je významný sociální a ekonomický prvek. Nejvíce zranitelnou je ve všech ohledech nukleární (nesprávně „tradiční“) rodina (muž, žena, dítě) a to od počátku lidského druhu. Kvůli časté úmrtnosti matek, kvůli počtu dětí, kvůli shánění jídla, kvůli nemocem, zraněním... Prostě je to nejslabší možná rodina ever.

→ výzkum ukazuje, že „tradiční rodina“ propagovaná ultrakonzervativními spolky nikdy neexistovala.