Hromadné vyhazovy z práce, protože nejste konzervativní? Plánuje opozice kádrové posudky?
Opět jsem četl opoziční návrhy příští vládě. Kromě snah vypovědět evropskou listinu základních práv a svobod či zrušit zákon popírání genocidy, mě zaujala pasáž o obsazení všech institucí pouze konzervativci.
Ovládnout instituce, které má nová vláda na dosah
Úřady, školy, finance, kultura, média, policie, armáda... Bez kádrových posudků si neumím představit takové ovládnutí institucí. Dosavadní praxe sázela na schopnosti, nerozlišovala zda jste liberál či konzervativec, pravičák či levičák. Mnozí zástupci opozice se navíc netají snahou o změnu režimu. Samotná platforma, na které návrhy vznikly, mluví dokonce o konzervativní revoluci.
Inspirace v zahraničí? Tam jsou hromadné vyhazovy!
Navrhovatelé se přitom nepokrytě hlasí k Orbánovi, Ficovi či Trumpovi. Zejména Trump a Orbán jsou u opozice vnímáni jako velké vzory. U nich jsou perzonální čistky nejvýraznější – zasáhli snad všechny instituce od vědy přes školství po armádu. Koho nešlo přímo nahradit, tak se na něj vyvinul finanční tlak.
→ Finanční tlak na neposlušné vědce (vědec Zdeněk Hel popsal cenzuru a tlak vlády od času 1h 2 min) a školy
→ Veřejnoprávní čistky v Maďarsku
→ Perzonální čistky ve slovenské kultuře
Pokud dopustíme, aby se k moci dostali lidé, kteří považují Orbána a Trumpa za vzory, nebude to jen změna vlády. Bude to změna režimu. A jednou se můžete probudit bez práce – protože jste si dovolili myslet jinak.
Tyhle volby mohou být poslední férové!
Jen pro připomenutí: Trump se pokusil o volební podvod a násilný převrat, a Texasu nařídil překreslit volební obvody manipulativní technikou, tzv. gerrymandering, to stejné udělal i Orbán.
