Homofobní útok v Berlíně a konzervativní free speech.
Důležitá poznámka: Proti liberálním konzervativcům nic nemám, problém jsou ti radikální.
Naše a jejich nenávist
LGBT občany, obviňují z nebezpečné ideologie, která ničí rodiny a mění děti kdoví v co. Tu rétoriku všichni známe – používají jak opoziční konzervativci tak i vládní konzervativci, ale i různé politické ultrakonzervativní neziskovky jako Aliance pro rodinu či Společnost pro obranu svobody projevu. To stejné najdeme i ve světě islámu, hinduismu a i judaismu atd. jako přes kopírák.
Samozřejmě, že ne každý, kdo LGBT lidi označuje za hrozbu, začne vraždit. Ale ono stačí, že chtějí lidi pro jejich jinakost zavírat a „léčit“ elektrošoky. Každý vrah však potřebuje příběh, podle něhož jeho cíle ohrožují děti, rodinu či národ.
Útočník v Berlíně byl německým občanem narozeným v Německu a stát o jeho extremismu věděl – věděl o jeho homofobii, která se nijak neliší od ostatních.
Proč tedy více nezásáhl? Potíž nastává ve chvíli, kdy se za svobodu projevu schovává systematická dehumanizace menšin. Pokud společnost přijme nenávistnou rétoriku jako běžnou součást veřejného diskursu, oslabuje tím schopnost státu včas identifikovat a podchytit radikalizaci jedinců ještě předtím, než přejdou od slov k násilí.
Pravidla pro všechny, jenom pro nás ne
Bohužel to ukazuje, že máme velkou toleranci k netolerantním. Ačkoliv jde o ideologicky odlišné skupiny, spojuje je odmitání univerzality lidských práv a odpor k institucím liberálního státu.
Tolerancí vlastních extrémistů jsme se dostali do takových problémů. Přestali jsme být citlivý na projevy nenávisti a vytváření strachu. Podle mého mínění musíme být důslednější ve vymáhání liberálních hodnot.
Nezaměřovat se tolik na to, zda je někdo cizinec, ale co dotyčný bez ohledu na národnost či původ hlásá, a přestat to tolerovat.
Liberální demokracie je o svobodách a právech, kam takové chování nepatří. Řešit to už u kořenů problému. Nenávist a vytváření strachu by nemělo být právo, zvlášť když je to uměle a účelově vytvořené.
Tradiční nepřítel a máslo na hlavě
LGBT+ menšiny jsou terčem konzervativců a tradicionalistů prakticky neustále napříč historií. Není proto divu, že někdo z nich pak útočí a vraždí a přitom používá stejná slova jako tito politici, hnutí a spolky.
Radikální konzervativci se samozřejmě snaží tyto události, jako ta v Berlíně, buď bagatelizovat nebo dokonce obviňovat LGBT spoluobčany z provokací. Viděli jsme to na Slovenském příkladu při střelbě na dva občany – viz. Tepláreň.
Jednoduše se často snaží udělat z útočníka oběť a z oběti viníka. Když zločin spáchá někdo s kořeny mimo EU, tak se to zneužije k útoku na cizince jako celek či k útoku na odlišné náboženství.
Snaží se zamlžit to, že jádro problému je v nepřizpůsobivém konzervatismu, který nerespektuje hodnoty liberální demokracie a osvícenecký vývoj v našem poznání. Viz. známé urážky typu „libtard“, „progresivista“ apod.
Ultrakonzervativci mají máslo na hlavě a tak se snaží odvádět pozornost k migraci či k jinému náboženství, než je to jejich.
Když za to máme trestat cizince, měli bychom stejně měřit i našincům.
Nepřizpůsobivý konzervatismus zabíjí a ničí
Samozřejmě nelze nařknout všechny konzervativce nebo náboženské spolky z nenávisti a touhy po násilí. Někteří lidé se přizpůsobili moderním medicínským a psychologickým poznatkům a jsou plně integrovaní na naší kulturu vycházející z osvícenství a hodnot liberální demokracie, která ctí práva a svobody jednotlivců, a respektují vědecké poznatky.
Můžeme se bavit i o tom, že křesťané a židé jsou v tom přizpůsobení se napřed. To jsou ty stovky let v osvícenství, ale i tak je to i dnes bída. Můžeme poukazovat na fakt, že tzv. Arabské jaro se prakticky nepovedlo. Liberální a sekulární Turecko se pod vedením Erdogana konzervuje a vrací mentálně do středověku. Podobný postup vidíme na Slovensku a za Orbána v Maďarsku či v USA za vlády Trumpa.
Symboly evropské kultury: liberální demokracie
Naše kultura je založená na hodnotách liberální demokracie. Osvícenský odkaz se odráží v našem poznání a důrazu na vědu, fakta a data, která vystřídala náboženská dogmata a ideologie. Pro naší kulturu je také typickým znakem práva a svobody občanů – to je ten liberalismus.
Ultrakonzervativci liberální demokracii nenávidí a chtějí její pilíře zničit. Útočí a zpochybňují její hodnoty. Liberalismus se snaží vymazat a nahradit autoritářstvím. Proto tolik útočí na soudy, protikorupční neziskové organizace a úředníky nazývají parazity. Proto odmítají hodnotovou politiku naší kultury.
Stačí se podívat na typické zástupce ultrakonzervativní scény – senátora Hrabu či Kotziana z Vávrovo SOSP. Pod záminkou boje s migrací chtějí odstoupit od úmluvy o všech našich lidských právech. To je to jádro pudla!
Chtějí odstoupit od Evropské úmluvy o lidských právech, připravit české občany o mezinárodní pojistku a uzavřít jim cestu k Evropskému soudu pro lidská práva. S cizinci tak chtějí spláchnout i část ochrany nás všech.
Proto, jak jsem říkal, je nutné soudit všechny stejně. Nekoukat jen na barvu kůže či zda je někdo cizinec. Musíme spustit varování i u našinců, kteří jen odvádí pozornost k nepříteli, s kterým sdílí ideologii a nenávist, tj, ultrakonzervativní odpor k liberální demokracii – k naší kultuře a hodnotám.
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