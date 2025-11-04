Hnutí ANO odmítlo existenci intersex osob. Po vzoru Fica a Orbána jde proti biologii.
Hnutí ANO převzalo boj nacikonzervativců Fica, Orbána a Trumpa proti biologické vědě a medicíně. Veřejně odmítlo existenci intersexuálních osob, přičemž taková biologická fakta nazvalo genderovou ideologií. Tím vlastně i dokázalo, že si plete pojmy s dojmy a směšuje tak gender s pohlavím. Pohlaví je biologie. Gender je pojem ze sociologie - řeší role, předsudky a sociální postavení. A genderová idientita je věcí neurovědy, psychiatrie a psychologie.
Intersexuální osoby → lidé, u kterých nelze jednoznačně určit jejich biologické pohlaví a tvoří vlastní variaci pohlavních znaků.
Trans gender osoby → lidé, kteří cítí nesoulad se svým biologickým tělem.
Změna dětí, aby odpovídali ideálům rodičů, nikoliv jejich identitě
Bylo a je stále zvykem se dětí neptat, jak se cítí, ale prostě za ně rozhodnout, a upravit jejich těla, aby vyhovovalal dvoupohlavním standardům. Takhle praxe ale často vede k tomu, že dítě se s takovým rozhodnutím nemusí ztotožnit a jeho genderová identita odpovídá jinému pohlaví nebo se cítí být nebinární.
→ intersex lidé takovou změnu nemusí chtít a společnost by je k tomu neměla nutit.
Tady je krásně vidět, jak je nutné uznávat identitu lidí, to jak se vnitřně cítí. Protože, když to nebudeme akceptovat, a budeme to démonizovat či zesměšňovat, může z toho být hrozné nestěstí, které zpravidla vede k nesouladu se svým tělem, tak jak to vidíme u trans gender osob.
Určit pohlaví dle chromozomů?
Je otázkou, podle čeho bude příští vláda rozhodovat o pohlaví. Půjdeli cestou svých vzorů Orbána a Trumpa, tak se budou řídit chromozomy. Může se tak stát, že například osoby se Swyérovým syndromem budou považovaný na muže, ačkoliv mají funkční dělohu, vagínu a prsní žlázy – prostě z velké části dívčí tělo, přesto na ně bude stát pohlížet jako muže. Problém je i v tom, že se rodí lidé s kombinací chromozomů.
Další věcí je identita. Jsou lidé u kterých jednoznačně neurčíte, kým jsou a je tedy na nich, jak se cítí a my bychom to měli respektovat. Tento respekt se ale vytrácí v momentě, kdy odmítáte jeho existenci.
Muž a žena nejsou jen pohlavní buňky
Žena a muž nejsou jen chromozomy, nejsou jen pohlavní buňky a nejsou jen varlaty či vaječníky. Bez celé řady funkčních primárních a sekundárních znaků k dítěti nedojdete. Tak například na oplození potřebujete vhodné prostředí, místo kde se oplodněné vajíčko uhnízdí, kde bude růst a vyvíjet se a pak nakonec i způsob, jak vyjde novorozeně ven. Mít funkční samičí buňky bez dělohy je prostě k prdu. Říci, že žena je samičí buňka, je žalostně málo a účelově to jen redukuje celek do absurdních mezí.
Počtem odpovídají populaci zrzků.
Intersexuálních osob je přitom v populaci tolik, jako je pravých zrzků. Pokud uznáváme existenci těchto lidí, proč neuznat i stejně početnou menšinu, která neodpovídá běžným dvoum pohlaví?
Biologové a lékaři jsou na straně intersex občanů
Lékaři a biologové v mnoha případech intersexuality klaní na stranu pohlavních variací. Nazývat to poruchou je jednak stigmatizací a druhak to vytváří dojem, že je to něčím, co je nutné za každou cenu opravit či změnit. Řada intersexuálních osob ale funguje normálně, o své jinakosti se dozvídají až při lékařské prohlídce a najdou se pohlavní znaky typické pro jiné pohlaví. Je to zkrátka něco s čím lze žít plnohodnotný život. Je to vlastně stejný případ jako u homosexuality, kdy se léčí jen ty případy, kdy člověk není schopný se svou sexualitou vyrovnat. V běžném životě to ničemu nebrání, dokonce ani reprodukci.
Ondřej Flégl
