Gender je tam, kde končí biologie a začíná diktát tradic, zvyků a vzorů

Tak zaprvé, gender není pohlaví. Pojmem gender totiž myslíme role a představy o pohlaví, které se liší kulturně, místně a v čase. A to je kámen úrazu a důvod, proč tolik vadí zejména zastáncům tradic.

Je to nějaký ten pátek, co jsem se se slovíčkem gender seznámil poprvé. A protože už tehdy kolem toho pojmu ve společnosti šířil značně negativní a odmítavý nádech. Rozhodl jsem se tedy zjistit, o co vlastně jde.

Hned první informace, na kterou jsem narazil byla, že genderu se přezdívá „sociální pohlaví“. Což zní divně, že ano? Když jsem se ale podíval do výkladových slovníků, vypadlo na mě vysvětlení. Gender není pohlaví, gender zkoumá společenské role, představy, předsudky a stereotypy o pohlaví, které se liší kulturně, místně a v čase. Takže proto sociální pohlaví!

Gender je prostě slovíčko, které nám pomáhá rozlišit, co je biologicky dané a co si lidé o pohlaví vymysleli. Gender tedy není žádnou ideologií, která by něco striktně tvrdila, ale jen rozlišovacím pojmem.

A o co tedy jde konkrétně? Tak například...

Jsou ženy od přírody levé na IT? Tak to těžko...

Každý z nás už slyšel, že ženy údajně nejsou dobré na matematiku, a že technické obory patří mužům. No jo, ale zakládá se to na něčem reálném? Ne, nezakládá. Ve skutečnosti jsou ženy průkopnicemi v IT a hrály klíčovou roli v jeho softwarovém vývoji! Na počátku počítačové éry by se bez nich informační technologie vůbec neobešly.

První známý počítačový algoritmus v historii navrhla a napsala žena - Ada Lovelaceová. Zdroj obrázku iDnes

Maraton? To ženská nedá! Ehm, vážně?

Ještě v roce 1967 bylo nemyslitelné, aby žena běžela maraton, kvůli genderovým předsudkům, že to nezvládne. Přitom v maratonském běhu jsou ženy lepší než muži a dokonce drží světový rekord při srovnání obou pohlaví.

V roce 1967 a milovnice běhu Bobbi Gibb* (2. listopadu 1942 Cambridge, Massachusetts, USA) se převlékla za muže, aby se mohla účastnit maratonu, sportu, který ženy měly zapovězený z důvodu kulturních a společenských norem s tvrzením, že ženy dlouhý maraton „nejsou“ fyzicky schopné zvládnout. Bobbi Gibb ještě stále žije. Zdroj iDnes

Větší úmrtnost žen v autě? Takhle to dopadá, když auto je jen mužská parketa.

Když máte předsudky vůči nějakému pohlaví, můžete zapomenout na i jejich bezpečnost. . S ženami v autě se dlouho nepočítalo, navíc se přeceňovala i mužská výška a váha. Výsledkem bylo častější úmrtí a vážnější zdravotní následky.

Mít předsudky prostě může stát i zdraví nebo i život. Podobné problémy se objevují i ve zdravotnictví .

Kup si to růžové, to je pro holky! Nebo taky ne...

Marketing mnohých firem sází na pohlavní rozdílnost i v místech, kde reálně nemá fyzické opodstatnění. Typicky jde například o výběr mýdel, žiletek, voňavek apod. „Růžové“ neboli „ženské produkty“ jsou navíc častokrát dražší, než jejich „mužská“ alternativa, která se mnohdy nijak složením a funkcí neliší. Ženy a někdy muži, tak často platí za něco, co se reálně neváže na biologické pohlaví, ale k předsudkům, které marketing podporuje a uměle vytváří, viz například tzv. růžová daň.

Chlapi taky dokážou dělat mámu

A moje oblíbené mužské a ženské vzory. Lze prohodit role? Může muž dělat „maminu“ a žena se věnovat kariéře? No jistě, že může! Žena totiž musí „jen“ dítě odnosit a porodit. Mateřské mléko lze odebírat do kojenecké lahve. Jinak nikde není žádný problém, všechny ostatní aspekty rolí lze libovolně prohazovat a variovat.

Tak vidíte, nejde o žádné woke šílenství nebo zvrácenou ideologii. Gender je pojem, kterým lze oddělit ideologii od skutečného stavu.