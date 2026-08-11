Fotbal je jako Pride s míčem. Možná horší! Naháči, masky, vlajky...
Tisíce lidí se obléknou do stejných barev a pochodují městem. Hlasitě skandují hesla, mávají vlajkami, zpívají, objímají se a dávají veřejně najevo svou příslušnost ke skupině. Někteří si dokonce pomalují obličej, sundají trička nebo se po trávníku proběhnou nahatí.
Dvaadvacet zpocených mužů v krátkých trenýrkách běhá hodinu a půl po trávníku. Při gólu na sebe skáčou, objímají se, strhávají si dresy a někdy končí v jednom chumlu těl. Kamera si to ještě přiblíží.
Na tribunách se řve. Nadává. Pálí pyrotechnika. Létají kelímky. Občas proběhnou i krvavé rvačky. Některé zápasy musí hlídat stovky policistů. Fanoušci se převážejí odděleně, ulice se uzavírají a města se připravují, jako kdyby přijížděla menší invazní armáda.
A děti se na to dívají. Opravdu jim máme tuhle primitivní a zhýralou kulturu vůbec ukazovat?
Pochod proti fotbalu kde?
Kde jsou ti hrdinové vystupující proti úchylnostem. Kde jsou ty morální majáky křesťanské víry? No kde by byli? Na fotbale. Na tribunách. Mezi těmi, co svlékají tričko, malují si obličeje a mávají vlajkami. Mezi těmi, co dělají v ulicí bordel, střílí pyrotechniku a fandí naháčovi na hřišti. Jsou to ti stejní lidé, co jsou agresivní a pak se mezi sebou bijí.
Je v tom jistý dvojí metr.
Ještě nedávno šli pálit duhové vlajky, uráželi průvod LGBT+ a jejich podporovatelů. Tvářili se jako ti, co chrání děti, ženy a psa před homosexuálitou, trans a genderismem.
Generováno pomocí AI.
Ondřej Flégl
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