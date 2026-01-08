Foltýn říkal svině, Macinka říká pošuci. A my: díky, kluci!
Mě by zajímalo, zda Macinku potom zůnujou (cenzurují jako ministra obrany Zůnu). Přeci jen jsou věci, které ministr nesmí říkat, protože je to prý zahraniční záležitost, kterou obstarává premiér Babiš. Nebo možná není, protože tohle se týká domácích pošuků (dříve sviní). Každopádně uvidíme, zda si dvojministr Macinka udělá pochod cenzury a hanby s Radimem Fialou (SPD).
Pro sicher jsem hledal i jiné významy, co kdyby v tom bylo něco kladného, že? Kdo je tedy pošuk? S malým „p“ je to lidově cvok, magor. S velkým „P“ by to byla pološílená stejn jméná postava bystrozora – lovce černokněžníků, z knižního románu Harry Potter. Ať či tak je to vždy nějaký šílenec.
„...naprosto drtivá většina českých občanů, mimo pár nějakých naprostých pošuků, má negativní vztah k Rusku“
Ministr životního prostředí a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé / Auto)
Rozhlas ČT v kontextu novoročního projevu T. Okamury (od 24. minuty), samotný výrok zazní ve ca. 24. min. 50s.
Prezidenta to nepřesvědčí, Ústavu nepřepíše
Je sice hezké slyšet od Motoristů, jak takhle mluví, ale nesmíme zapomínat na jejich dlouhodobou politiku plnou útoků vůči liberální demokracii, EU a Ukrajině. Dokonce sám Macinka vyzýval k pálení vlajky EU. Koneckonců Macinka byl mluvčím, občany nikdy nezvoleného, exprezidenta Klause (zvolen parlamentem), který má velké pochopení pro ruskou agresy. Změna názorů může být čistě účelová a krátkodobá.
Mají každopádně smůlu. Bývalý ústavní soudce Rychetský říká, že by Filipa Turka v pozici prezidenta odmítl jmenovat a světe div se, argumentuje Ústavou a smyslem Ústavního soudu! Zjednodušeně - do demokratické vlády nácek nepatří.
Kompetenční žaloba by prý mohla být dokonce smetena ze stolu, protože si své jméno má Turek zkusit očistit u klasického soudu – kam tento typ sporu po právu patří. Což bude ehm obtížné, protože pan Turek pravidelně, konzistentně a rád vyhrožuje, „hajluje do ksichtu“ a nosí nacistické symboly.
Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!
Ondřej Flégl
