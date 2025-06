Fico chce diktaturu a zakázat opozici, Babiš chce vládu jedné strany a zakázat ODS

Fico veřejně odmítá demokratické principy a chtěl by autoritářskou vládu jako mají v Číně, a samozřejmě zakazovat opozici. Babiš chce vládu jedné strany a zakázat ODS (jen je?) ze zákona.

Fico už se totálně odkopal a zavrhl demokracii a její principy. Inspiraci hledá v komunistické Číně, Vietnamu či Uzbekistánu. Tvrdí přitom, že diktatura je prý ekonomičtější a efektivnější formou vlády. Nijak přitom zapomněl na milionové hladomory a třeba pandemii covidu, kdy čínský režim zavíral lékaře, kteří před nemocí varovali, což způsobilo roznesení nákazy.

Diktátorské režimy totiž o svých problémech nemluví, všechno cenzurují, a každého, kdo na něco upozorní rovnou odstraní či alespoň zavřou. A co se týče ekonomiky, tak bez západních technologií by zůstali Číňané u rýže a páru volů. Není žádným tajemstvím, že kradou nápady a bez kopírování by se neobešli. Také využívají otrockou práci například etnických menšin. Stačí je odstřihnout od našich technologií, a dříve nebo později zaostanou, protože nebudou mít co ukrást. Největším důkazem zaostání takového režimu je Tradiční Čínská Medicína (TČM), která stojí na demagogii, a hraje si na medicínu a tradici. TČM přitom není nijak stará a byla založená režimem kvůli nedostatku léků a lékařů.

Stejnou autoritářskou cestou jako Fico jde ale i hnutí ANO, resp. Andrej Babiš. Není to poprvé kdy se pokusil zrušit Senát, kdy se spojil s extrémisty (viz. vláda s komunisty), aby mohl vládnout, nebo kdy básnil o vládě jedné strany. ANO navíc podpořilo Fica ve volbách a opakovaně jeho vládu brání. To stejné u Orbána či Trumpa.

Revoluce a změna režimu

Nejsou to jen prázdné výkřiky, ale opravdové plány a dlouholetá příprava ke změně režimu. Hnutí ANO se hlásí ke „konzervativní revoluci“ a její koaliční partneři vystupují na akcích spolku Svatopluk, která hlásá změnu režimu. Akci spolku Svatopluk navštívil i Fico.

Vláda jedné strany, zrušení konkurence a Senátu

Vláda jedné strany už tu byla před rokem 1989. Některým se ale tento koncept zamlouvá i po revoluci a pořád v něm vidí výhody...

V tom si nezadají s Ficem, který otevřeně říká, že chce vládu jedné strany, jak to mají například v komunistické Číně, ve Vietnamu či Uzbekistánu. Vadí mu také, že je registrováno na Slovensku kolem stovky stran, nijak při tom nereflektuje, že do vlády se dostane jen málokterá kvůli procentuální hranici vstupu, nebo že kandidují jen na místní úrovni, například obcí.

Ruka ruku myje: Babiš pomůže Ficovi, a Fico pomůže Babišovi

A to nejsou jediné věci, na kterých se Fico s Babišem shodnou. Fico je jedním z kandidátů, které hnutí ANO veřejně podpořilo ve volbách. A Fico jim to oplatil tím, že Babišovi pomáhá lhát o jeho minulosti v StB.

Plán pro příští vládu: kádrové posudky a hromadné propouštění

To, co vidíme nejen na Slovensku, ale i v trumpistickém USA, je prakticky hromadné vyhazování lidí z různých institucí a dosazování dle kádrových posudků.

