Držte huby a krok! Vyhráli jsme volby a Dan Vávra určí normu.

Soudy a Ústava nám překáží v práci. Vyhráli jsme volby, tak nám nikdo do toho nebude kecat -natožpak občané či protikorupční a cenzor neziskovky. Kdokoliv se ozve, tak nerespektuje naše vítezství, a to ani kdyby nás předtím volil!

Volby nám udělili právo dělat cokoliv – jsme z vůle lidu všemohoucí. Máme imunitu vůči trestnímu stíhání, ani pokutu za rychlost nemůžeme dostat. My jsme zákon, my jsme žalobci, my jsme soudci – o stíhání rozhodujeme my.

Ve spolupráci s neziskovou organizací Daniela Vávry – Společností pro obranu svobody projevu (SOSP), prosadíme změny směrem k naší pravdě a vytvoříme seznam třídních nepřátel státu. Začneme nepřátelskými neziskovkami a novináři, a postupně se dopracujeme ke klimatologům a imunologům či studentům gymnázií.

Příslušníci inteligence nesmí být k vládě kritičtí a klást odpor konzervativní revoluci a změně režimu.

Média musí respektovat volby. My děláme obsah!

Veřejnoprávní televize a rozhlas musí fungovat na základě toho, že jsme byli zvoleni. Musíme proto tlačit na personální a obsahovou nápravu.

Kdo je odborník určíme my, nikoliv nikým nevolená odborná veřejnost či zdraví rozum! Proto prosazujeme i zavedení alternativních názorů v české televizi a rozhlase a chceme zrušit cenzorské pořady šířící fakta a odstranit pro cenzurní moderátory.

Nápravou budou pověřeni rozhlasový radní, jmenovitě např. radní RRTV Luboš „Xaver“ Veselý nebo Pavel Matocha, kteří s tím mají zkušenosti.

Prosadíme zákony vůči nepřátelům výsledků voleb

Níže je ke shlédnutí rozpracovaný seznam organizací, které neprošly, a nikdy projít nemohou, normami vypracovanými nezávislou a apolitickou posudkovou organizací Společností pro obranu svobody projevu (SOSP) Daniela Vávry.

Poznámka: Legislativní shoda s ruskými zákony je čistě náhodná a trváme na tom, že jde o zákon FARA z USA, i když to s nim obsahově nesouhlasí.

SOSP rozhodně neprovádí politický lobbing, jenom navrhuje a oponuje legislativní opatření, setkává se s politiky apod. Jak vyvracíme níže.

Zdroj. Facebookový příspěvek a hlavní stránky SOSP „naše aktivity“ dokazující, že SOSP má pravdu. Nekritizujte a respektujte výsledky voleb!

Důležitý pojem:

Politickou neziskovkou je každá nezisková organizace, která propaguje liberální demokratickou a progresivistickou agendu a její program, tj. lidská práva a svobody, antidiskriminační zákony, rovnost pohlaví ve vzdělávání a pracovních příležitostech, rovná práva menšin v sociálních otázkách a před úřady...

Zdroj pojmu se řídí výkladem z literatury schválené Společností pro obranu svobody projevu, jakožto nestranné a apolitické organizace vytvářející společenské normy.

„Kniha popisuje a analyzuje fenomén progresivisticky zaměřených politických neziskových organizací, pro něž úmyslně používá hovorové označení „politická neziskovka“.“ - Z anotace z knihy „Politické neziskovky“, e-shop SOSP

Zdroj: E-Shop SOSP, kniha „Politické neziskovky“

Škodlivé politické neziskovky nesplňující normy SOSP

→ Junák – český skaut – viní z propagace demokratických hodnot, kritického myšlení a cenzurou alternativní pravdy a názorů ruské federace zvané hanlivě dezinformace. Proto této organizaci bereme státní dotace a cílí na ně náš nový zákon proti neziskovkám,

→ Člověk v tísni – viní z propagace demokratických hodnot, kritického myšlení a cenzurou alternativní pravdy a názorů ruské federace zvané hanlivě dezinformace. Stejný případ jako Skauti.

→ Transparency International s kterou má vůdce spory

„“Politická neziskovka je například paní Holcová, která nám v roce 2021 prohrála volby, když si vymyslela, že jsem údajně měl prát nějaké peníze na francouzský zámeček. Není to žádný zámeček, to je politická neziskovka. Jsou to neziskovky, které ovlivňují politické dění,“ řekl Babiš.“

Zdroj citace

Celý seznam bude aktualizován podle návrhů organizace pro dohled nad veřejnými projevy – Společností pro obranu svobody projevu.

Výtažek s doporučení nové vládě, zdroj SOSP. Vyhráli jsme volby, respektujete to!

Na vědomost se dává, že Daniel Vávra a jeho SOSP může udělit komukoliv ban nově i v reálném životě mimo sociální sítě.

Vaše vláda z vůle lidu všemohoucí

Sláva vládě!

Už je líp!

*Pokud pociťujete novou vlnu drahoty na pumpách, tak to je Fialova drahota! Ve světě se nic neděje a panuje mír, který zajišťuje přítel Trump – majitel Nobelovy ceny za mír.

Vláda s.r.o., v koprodukci SOSP Daniela Vávry

Autor: Ondřej Flégl | úterý 24.3.2026 7:00 | karma článku: 17,05 | přečteno: 384x

Ondřej Flégl

  • Počet článků 156
  • Celková karma 19,65
  • Průměrná čtenost 1442x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

