Dotace pro miliardáře. Pomáhejme i úspěšným!
Je třeba si uvědomit, že člověk by neměl být trestán za svůj úspěch. Skutečnost, že někdo vlastní miliardový majetek, přece neznamená, že bychom mu měli odpírat finanční pomoc.
Úspěch navíc přináší řadu starostí a nákladů, kterých jsme my, obyčejní lidé, ušetřeni. Nemusíme se starat o desítky společností, rozsáhlé nemovitosti ani správu miliardového majetku.
Dosud jsme byli zvyklí spojovat solidaritu především s seniory, samoživitelkami a lidmi se zdravotním postižením. Ale na ty nejvíce zranitelné jsme zapomněli.
Jsem rád, že naše vláda, chce tuhle křivdu napravit a rozšířila dotace i pro ty největší z nás. I jim se zdražují energie, i oni budou muset platit víc na pumpách. Proboha nebuďte hyeny!
Doba je složitá, státní dluh stoupá a my musíme pečlivě vybírat, kam ty peníze vložíme.
Kam se poděla ta vaše láska a pravda?
A víte, co si myslím, vy jste prostě nenávistní k úspěchu druhých, závidíte jim! Připadám si jak za komunismu, kdy lidé koukali sousedovi na zahradu a udávali ho za to, že má o slepici víc.
Copak jsme se nepoučili? Buďte přející! Uleví se vám.
A blíží se Vánoce! Svátky štědrosti, soucitu a solidarity. Než začnete utrácet za dárky pro své blízké, vzpomeňte si také na ty, jejichž životní úroveň je mnohem nákladnější než ta vaše.
Nikdo by neměl kvůli svému úspěchu strádat.
Slunce v duši, fakt že jo!
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