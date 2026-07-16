Domácí násilí bílého vlastence Foldyny. Okamura mlčí, čeká na černocha.
Je to jak čekáni na Godota. Ne a ne přijít. Přitom je ten Západ tak velkej! Místo toho tu máme silničního piráta Turka a domácího násilníka Foldynu. A jako by to čert chtěl, všichni z naší milované vlády!
Ten svět musí být v opozici!
Asi jsem na to přišel. Je to spiknutí celého světa. Vůbec nic nevychází. Turecký prezident se spikl s prezidentem Pavlem, Slovenský prezident ignoruje příběh premiéra Babiš a vykládá něco jiného. A pak přijde agresivní jízda Filipa Turka a domácí násilí Jaroslava Foldyny.
To není náhoda!
No není, protože to asi nebude spiknutí, ale prostě povaha těch politiků, co jsem si zvolili. Babiš je několikrát odsouzený lhář, Turek známý pirát silnic a mistr v předjíždění dětí, a Foldyna agresivní ruský vlk v telecí kůži.
Vy jste snad čekali bude líp? Sorry jako!
Útok ruského agenta v Polsku se také nehodil
Slyšeli jste, drazí vlastenci, o ruském agentovi vraždícím v Polsku? Pravděpodobně ne. Ono se to nehodí do vlasteneckého obrazu. Rusko je kámoš v boji proti liberální demokracii, a z něj mít přeci strach nemusíme.
Takže se společně teď budeme modlit za černocha s nožem. Ono se to časem splní!
Nebo si možná Dan Vávra vymyslí nějakou pohádku
A kdyby ne, tak vládní influencer Daniel Vávra si vydezolátuje nějakou pohádku o muslimech a britské policii. K čemu jinému byl jeho Společnost pro obranu svobody projevu jinak byla, že jo? Když se nic neděje, frý spíč ala svoboda lhát, šířit nenávist a strach pomůže.
Takhle Vávra dezoluje Česko. Je to frajer.
Ondřej Flégl
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Ondřej Flégl
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Ondřej Flégl
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