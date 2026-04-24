Deratizace společnosti a nová ministerstva Hradního příkopu a cancel cultury

Každou revoluci a změnu režimu provází nevyhnutelná výměna jak personální tak systémová. Občanům se dává na vědomí, že ministerstva opozičního zřízení budou zrušena a přejmenována. Společnost projde povinnou deratizací.

Ministerstvo Hradního příkopu

Zahraniční agendu plně přebírá premiér a mikro-nano-manažer Andrej Babiš. Petr Macinka obsadí bojovou pozici ministerstva Hradního příkopu. Jehož úkolem je zabránit prezidentovi opustit Pražský hrad. Úředníky nahradí stovka dělníků, dvacet bagrů a protiletecká ochrana - to kdyby chtěl prezident uniknout letadlem a seskočit v Ankaře padákem.

Prezident při pokusu uniknout ministrovi Hradního příkopu.

Ministerstvo cancel cultury

Místo ministerstva kultury zavádíme daleko úspornější ministerstvo cancel cultury (kultura rušení), kam nepůjdou žádné peníze, maximálně na propagaci vládní agendy.

Zakazuje se premiérem neschválený obsah ve veřejnoprávních médiích. Občany jistě potěší, že StarDance prošel schválením. Večerníček ale bude zrušen, protože děti ještě neplatí žádné daně a nemohou volit – nemohou ohrozit vládu ve volbách.

Gayové, lesby a trans - bezmála 400 tisíc občanů, mají povinnost platit daně, vláda ale odmítá jejich ideologickou sexuální orientaci, takže zakazuje jakýkoliv obsah s nimi. Být gay/lesba apod. je aktivismus a zvracený trend.

Deratizace úřadů a občanské společnosti

Občané pracující v kultuře, na úřadech, či odborníci, kteří odmítají šířit vládní pravdu o klimatu, obraně nebo stavu ekonomiky budou označeni za parazity a v nejbližších dnech deratizování.

Deratizaci povede pravicový expert Turek, který je obeznámen s postupy likvidace nepohodlných škůdců režimu, a ví, jakým způsobem očistit českou společnost od nežádoucích vlastností.

Zdroj Ministr Turek se chlubí certifikací árijského deratizátora.

Ten černý humor se píše sám. Jen přemýšlím, zda to ještě jako humor brát...

Autor: Ondřej Flégl | pátek 24.4.2026 9:35

Další články autora

Ondřej Flégl

  • Počet článků 162
  • Celková karma 21,44
  • Průměrná čtenost 1443x
Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

