Deratizace společnosti a nová ministerstva Hradního příkopu a cancel cultury
Ministerstvo Hradního příkopu
Zahraniční agendu plně přebírá premiér a mikro-nano-manažer Andrej Babiš. Petr Macinka obsadí bojovou pozici ministerstva Hradního příkopu. Jehož úkolem je zabránit prezidentovi opustit Pražský hrad. Úředníky nahradí stovka dělníků, dvacet bagrů a protiletecká ochrana - to kdyby chtěl prezident uniknout letadlem a seskočit v Ankaře padákem.
Prezident při pokusu uniknout ministrovi Hradního příkopu.
Ministerstvo cancel cultury
Místo ministerstva kultury zavádíme daleko úspornější ministerstvo cancel cultury (kultura rušení), kam nepůjdou žádné peníze, maximálně na propagaci vládní agendy.
Zakazuje se premiérem neschválený obsah ve veřejnoprávních médiích. Občany jistě potěší, že StarDance prošel schválením. Večerníček ale bude zrušen, protože děti ještě neplatí žádné daně a nemohou volit – nemohou ohrozit vládu ve volbách.
Gayové, lesby a trans - bezmála 400 tisíc občanů, mají povinnost platit daně, vláda ale odmítá jejich ideologickou sexuální orientaci, takže zakazuje jakýkoliv obsah s nimi. Být gay/lesba apod. je aktivismus a zvracený trend.
Deratizace úřadů a občanské společnosti
Občané pracující v kultuře, na úřadech, či odborníci, kteří odmítají šířit vládní pravdu o klimatu, obraně nebo stavu ekonomiky budou označeni za parazity a v nejbližších dnech deratizování.
Deratizaci povede pravicový expert Turek, který je obeznámen s postupy likvidace nepohodlných škůdců režimu, a ví, jakým způsobem očistit českou společnost od nežádoucích vlastností.
Zdroj Ministr Turek se chlubí certifikací árijského deratizátora.
Ten černý humor se píše sám. Jen přemýšlím, zda to ještě jako humor brát...
Ondřej Flégl
K čemu nám to je, vládo? Už jen zvací SMS a Kreml je tu...
Snažím se v tom najít něco v zájmu občanů a něco českého. Ale nenacházím vůbec nic. Možná mi s tím ale čtenáři pomohou. Jak nám přesně pomůže oslabování armády, propagace dezinformací a útoky na neziskovky?
Ondřej Flégl
Vláda cenzuruje prezidenta a umlčela zástupce 3,36 milionů voličů!
Naše vládní elita zločinců s imunitou se ničeho neštítí. Klidně umlčí hlas zástupce 3,36 milionů voličů - prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil Česka. Je to drzost a ukázka arogance.
Ondřej Flégl
Vidle na pumpaře, nebo sundat svatozáře oblíbeným politikům?
Všichni vidíme, že válka v Íránu zdražuje naše životy. Ropou, potažmo benzínem a naftou, to začíná, drahým rohlíkem a máslem to končí. Proč ale házet vinu na českého pumpaře a skutečným viníkům a jejich podporovatelům krýt zadky?
Ondřej Flégl
Kvůli drahé naftě ruské tanky nepřijedou. Bojujeme mírovými prostředky, usnesla se vláda.
„Proti válce bojujeme mírovými prostředky.“ Usnesla se vláda, která osekává výdaje na armádu, bezpečnostní a informační složky. „Pracujeme mimo jiné i na zmatení nepřítele, aby si u nás připadal jako v Rusku.“
Ondřej Flégl
Dan Vávra doporučuje rasistické a proti-židovské stránky místo ČT a Seznamu
Daniel Vávra a jeho Spolek ruských kolaborantů už se vůbec ničeho neštítí. Nově chce zrušit ČT a k tomu nedávno vydal seznam doporučených stránek, kde nechybí neonacistický obsah. Vávru přitom sledují děti, které hrají jeho hry.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
NS odmítl dovolání expolicisty, po jehož zákroku zemřel v Uh. Brodě mladík
Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého policisty, jenž dostal podmíněný trest a zákaz činnosti za...
MDO chystá inscenaci o Zdeně Mašínové, tvůrci se setkali s představitelkou
Osudy žen rodiny Mašínů se stanou hlavním námětem připravované inscenace Moravského divadla v...
Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ohrožoval lidi mezi paneláky, policie hledá svědky
Silniční kontrola v Ostravě se změnila v dramatické pronásledování rychle ujíždějícího řidiče. Muž...
Českobudějovická nemocnice koupila lineární urychlovače na léčbu nádorů
Českobudějovická nemocnice zakoupila pro své onkologické centrum dva lineární urychlovače. Pořízení...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
