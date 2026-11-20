Demokratura - Umlč se a nech je vládnout
Text Ondřej Flégl. Hudba na konci článku.
AI úprava autorovo profilové fotky
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Demokratura: Umlč se a nech je vládnout
Umlč se a nech je vládnout.
Klapky na oči, když roste dluh.
Umlč se, když vyhazují neposlušné z práce,
když média přichází o finance.
*
Umlč se a nech je vládnout.
Kdo ptá se, ten jenom škodí.
Kdo protestuje, nepochopil,
že vítězové rozhodují.
*
Influencer střídá odborníka,
ředitelem je puberťák.
Věrnost se přece odměňuje,
trafikantů je teď plný stát.
*
Kdo tomu nerozumí, neumí prohrávat.
Vždyť vyhráli volby, vyhráli stát,
Čtyři roky mlčky čekej,
pod ruce se jim nedívej.
*
To by po nás dneska chtěli,
jako zbraň volby zneužili.
Demokracie nejsou jenom volby, ale i právní stát.
Pravidla jsou tu pro všechny, i pro ty, co mají mandát.
*
Sundej klapky z očí, kobercovku z vlastních úst.
Nenech si namluvit, že teď musíš držet půst.
Vyhráli volby, my jsme ale stát.
Ten není jejich, aby mohli brát!
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Text Ondřej Flégl. Hudba a přednes AI.
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