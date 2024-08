Dan Vávra - pozlacený fíkový list nenávisti a ruské propagandy?

Daniela Vávru si většina z nás spojuje s hrami jako jsou Mafie nebo Kingdom Come, které mají celosvětový dosah a sbírají skvělá hodnocení. Stinnou stránkou pana Vávry je jeho škodlivá politická a společenská angažovanost.

Předmluva:

Musím se přiznat, že jsem hodně váhal, zda mám tento článek vydat. Pak jsem si ale řekl, že autocenzuru na sebe neuplatním, zvláště pak v případě obhájce svobody projevu kalibru Vávra. On by to určitě také neschvaloval, pač cenzura je fuj.

Děkuji!

..............................................................................................................................................

Mafia a Kingdom Come jsou ikonické hry. Daniel Vávra má díky nim jméno nejen u nás, ale i ve světě. Tento úspěšný herní guru má dosah a vliv, a na jeho názorech proto záleží. To je důvod, proč mu musím věnovat čas, proč si neodpustím kritiku. Mám prostě vážný důvod riskovat veřejné lynčování od lidí, kteří ho pro jeho hry obdivují (patřím mezi ně).

Úspěch v herním průmyslu totiž není měřítkem pravdivosti tvrzení, ani patentem na výklad reality a na nějaká svoje fakta. Pan Vávra se nemůže schovávat ani za virtuální světy, které tak rád tvoří. Tohle je svět nás všech a on by měl nést zodpovědnost za to, co říká, co dělá a jaké zájmy tím reálně podporuje. Je naprosto jedno, zda pomáhá ruské propagandě úmyslně, zda je kolaborant nebo užitečný hlupák. Podstatné je to, že to co dělá nám všem škodí.

Oslí můstek Dana Vávry aneb když usiluješ o svobodu těch, kteří nás o ni chtějí připravit

Je také nutné říci, že pana Vávru nechápu jako zlého člověka, ale jako někoho, kdo má strach, strach z něčeho, co špatně vyhodnotil jako větší hrozbu. Strašlivě podceňuje nebezpečí ze strany ideí a myšlenek lidí, kteří o demokracii nestojí. Tito lidé mají ve spolku pana Vávry velký vliv – naprosto mu dominují. Tato skupina včetně pana Vávry, se staví do role chudáků, kverulantů domáhajících se většího mediálního a veřejného prostoru – což je spojující faktor. Jakékoliv veřejné odsouzení jejich skutků a nenávisti označují slovem cancel culture či rovnou cenzurou.

Příběh sněhové vločky, postupná radikalizace a založení „politické neziskovky“ SOSP

Co se mi podařilo zjistit, tak na počátku radikalizace byl algoritmus provozovatele sítě Facebook, který pana Vávru blokoval – takže počáteční vinu nese bot a jeho chybující programátor. To zanechalo největší stopu na jeho křehké duši. Proto velkou část SOSP tvoří sběr případů cenzury na sociálních sítích. Sociální sítě opravdu nemají kapacitu moderovat obsah bez problémů. Tím zároveň neříkám, že sociální sítě nemanipulují s obsahem. Je prokázáno, že jsou nastavené tak, že pomáhají šířit negativní zprávy a emoce, a tím i dezinformace, kvůli zisku z reklam.

Ukázka „cenzury“ na síti. 6. srpen 2024 - Bot Facebooku vyhodnotil jeho text jako pokus získat si zavádějícím způsobem like či sledující. No oheň na střeše. Ještě zajímavější je ale 7. srpen 2024

7. srpen 2024 a je po cenzůře :D Do Foltýna s elfem Kartouzem a jejich besítky se nakonec podařilo kopnout hned druhý den. Gratulace! Ale na obhajobu politiky slovenského premiéra Fica už asi zapomněl. Škoda. Tak si alespoň připomeneme Ficovy útoky na liberalismus a jeho hodnoty – což jsou hodnoty Listiny základní práv a svobod a Ústavy – demokracie Slovenska je totiž liberální, stejně jako ta naše. Omezování práva se shromažďovat a útoky na svobodu tisku.

Je tu ale i příběh křivdy, kdy si nebohý Vávra oblékl tričko své oblíbené skupiny. Skupiny, kterou založil odsouzený vrah a žhář podpalující kostely. Někteří lidé kvůli tomu vyjádřili své pohoršení, další šli ještě dál a dokonce volali po bojkotu jeho her (což odsuzuji). Viz. 37:30 kauza Burzum.

Vávra došel ke zjištění, že je to projev cancel culture a lidé nemají právo ho kritizovat, vyjadřovat znepokojení nebo se chovat podobně bezohledně jako on sám. A protože si cancel culture (ostrakizaci) spojuje pouze a jen s liberály, založil ultrakonzervativní „politickou neziskovku“, Společnost pro obranu svobody projevu.

Dnes už je to ale jiný příběh. Kromě přebírání ultrakonzervativních narativů a spolčování s protidemokratickými populistickými subjekty, je tu i konzumace radikálních myšlenek. Sám Vávra například došel tak daleko, že nezařazuje tanec do lidských práv a svobod na plese, kam jste se přišli legálně pobavit.

Takto se vyjádřil ke zjištění ČOI, která udělali pokutu majiteli, který vykázal z plesu dva muže, kteří spolu provozovali tanec. Takže bacha na případný ples pořádaný panem Vávrou, abyste se tam třeba nedopustili nepovoleného trsnutí. No je to ochránce svobody projevu jedna báseň.

Vávra je nekritický obdivovatel despoty Trumpa, který se dopustil násilného pokusu uzmout moc bez voleb a volby ovlivnit. Už to samo o sobě je ohrožením demokracie v USA. Vávra a lidé kolem něho jsou ale zaslepení nenávistí k liberalismu, a tak přehlíží i takový zločin.

Jeho informačním kanálem je dezinformační web na steroidech Parlamentní listy. Zde přebírá ruské narativy a smyšlenky různého druhu a je zde i populární. Je to vyhovující platforma pro člověka, který čte hlavně titulky a nezaobírá se textem. Parlamentky to v tomto směru splňují perfektně – titulky bývají mega dlouhé, a navíc často neobtěžují konzumenty zdroji informací.

Ukázka jak ve veřejné diskusi hájí ruskou propagandistku a její právo šířit konspirační teorie a nepravdy na základní škole. Text byl součástí diskuze o právech tancovat. Zároveň dokazuje, že čte jen nadpisy, což je poměrně častý nešvar. Dle všeho to tak dělá 6 z 10 lidí.

Svoboda projevu jako záminka pro uzmutí moci a šíření teroru

Demokracie je hodnotový systém, kde svoboda projevu tvoří jeden z principů, na kterém naše západní civilizace stojí. Pro její práva a svobody ji nazýváme demokracií liberální. Když vytrhnete z tohoto systému zodpovědnost, povinnost (starat se o děti apod.), morálku, právo, důstojnost, ochranu slabších... tak vám zůstane anarchie projevů, naprostý chaos a právo silnějšího – diktát většiny.

Liberální není sprosté slovo, liberální jsou základy naší demokracie!

Lidé jako Vávra si myslí, že nácka ukecají, aby se choval slušně a nedávají mu žádné mantinely, ba naopak usilují o to mu přiznat větší práva, právo ušlapat svobody projevu ostatních. Nácek či populista diskuse nevede, ten když má moc, tak uzurpuje druhé a na nic se neohlíží. Navíc se zdá, že dokáže naopak přesvědčit druhé...

Trestuhodné chování nelze obhajovat svobodou projevu, nelze tím obhájit šikanu, lhaní a ani podněcování k nenávisti. Diskuse a vzdělání jsou prevencí, ale nelze se lehkomyslně zbavovat restrikcí. Když všechno selže, je nutné proti škodlivým projevům zasáhnout i silou. Bez restrikcí je jako válčit bez zbraně v momentě, kdy diplomacie selhala, je to naprostá bezzubost a neschopnost. Tím fanatika a cvoka neodradíte a rozhodně ho nezastavíte, ale spíše motivujete k útoku.

Svoboda nenávistných projevů, omezovaní svobod a práv druhých

Na stránkách Společnosti pro obranu svobody projevu, kterou Vávra založil, si může přečíst článek hodnocení politických stran. Nepřekvapí, že SPD, Trikolora, Svobodní a komunistické uskupení Stačilo! SOSP označuje za obhájce svobody projevu.

Svoboda projevu jen pro bílé hetero Čechy

Například zmíněná SPD (a nejen oni) by podmínila občanská práva volit na základě placení daní, což by reálně omezilo seniory, handicapované občany a studenty, ženy na mateřské, občany v zahraničí atd. Nechybí ani pokus zrušit trestní zákon § 356 Podněcování k nenávisti a omezování práv a svobod druhých! Chápete to? Oni explicitně chtějí zrušit zákon trestající zločince, kteří usilují o omezování práv a svobod! Samozřejmě nechybí odůvodnění „Cílem úpravy je podle důvodové zprávy zachování svobody projevu jako jednoho ze zcela zásadních principů fungování demokratické společnost.“ SPD by také ráda cenzurovala herce v reklamách na základě jejich barvy pleti, etnicity či sexuální orientace nebo variace rodinného soužití.

A ještě se podíváme na Trikoloru

Ehm... s kým to je předsedkyně Majerová Trikolory vyfocená? Že by nepoznala odsouzeného nácka Vandase? O tom dost pochybuji. Další obhájci svobody slova, jak vyšití, že?

Krajně pravicový e-shop

Společnost pro obranu svobody projevu opravdu není neutrální spolek, který by hájil práva občanů v mezích Listiny základních práv a svobod – pro liberály tu není místo. Oni hájí jen ultrakonzervatismus a protidemokratický populismus. Stačí se podívat na jejich e-shop, naleznete zde knihy jako Konzervativní revoluce od Andreje Duhana, právníka, který tíhne k despotům, jako je Donald Trump , který veřejně pohrdá Ústavou USA a vyjádřil touhu inspirovat se Putinovou invazí na Ukrajinu, a udělat to stejné vůči Mexiku. Nechybí ani kniha Politické neziskovky od Roberta Kotziana, kandidáta za Svobodné, bývalého člena Trikolory.

Cenzura a cancel culture

Problém s cenzurou, tak jak ji Daniel Vávra a SOS projevu a mnoho dalších interpretují je, že za cenzuru považují kritiku, veřejné odsouzení jejich činů a slov, a následnou společenskou ostrakizaci jejich chování, vymáhání podnikových kodexů, které musí odpovídat demokratickému právu a hodnot, označují za cancel culture či cenzuru „názorů“.

Názor je v jejich pojetí naprosto vyprázdněný pojem, pod který lze skrýt nenávist, lhaní, manipulaci a fanatické představy – prostě naprosto cokoliv. Kdykoliv je člověk konfrontován s fakty, slouží slovíčko „názor“ slouží jako štít nedotknutelnosti. Věta „každý má svůj názor“ pak obvykle končí jakoukoliv debatu.

To, že lžete a dehonestujete někoho kvůli tomu, že se nějak narodil (barva pleti, orientace...) a společnost vaše chování odsoudí, je v demokracii naprosto přiměřená reakce. „Cancel culture“ (kultura rušení) je pojem, který je naprosto zavádějícím. Jednak se snaží vytvářet dojem, že společenské vypovězení/ostrakizace a odsouzení je nějaký fenomén nějaké kultury. Navíc se snaží podsouvat dojem, že člověk takto vyloučený, je vždy obětí, nikoliv pachatelem nenávisti.

Cancel culture je výraz křiklounů, kteří chtějí větší pozornost. Jsou to nejčastěji extrémisté z řad konzervativců, ale zabydlel se i ve slovníku extrémní levice, extrémního středu, a bohužel i u běžných lidí, kteří se cítí nevyslyšeni nebo vnímají společenské odsouzení jako křivdu. Je i ve slovníku lidí, kteří naletěli na relativizaci pojmů.

Odmítání cenzury také často složí jako záminka pro šíření obsahu, který je v demokratické společnosti odsouzeníhodný. Cenzurovat se přeci nesmí, zakazuje to naše Ústava. To je pravda, cenzura je nepřípustná, ALE...

Zdroj: Listina základních práv a svobod

Dobrý příkladem takové „cenzury“ jsou například Vávrou často napadaní Čeští elfové, kteří se zabývají monitoringem internetu ve vztahu k dezinformacím a ruské propagandě. Čeští elfové nemají žádnou moc někoho cenzurovat – počet cenzurovaných lidí je tedy rovný naprosté nule. Vávra si ale stojí za svým, monitoring ruských dezinformací a kritika jsou v jeho vidění světa cenzurou případně cancel culturou.

Vávra a spol. také rádi brání dezinformační weby šířící ruskou propagandu. Omezení jejich dosahu opět chápou jako nepřípustnou cenzuru, i když fakticky se ty klamavé informace šířili dál, jen to měli o něco těžší. Nedošlo ani k zákazům slov, jak to vidíme v Číně nebo Rusku – stěží mohlo jít o cenzuru v tom pravém smyslu slova, jak je brán Listinou lidských práv a svobod a tedy i Ústavou.

Relativizace a odmítání poznání skutečnosti

Daniel Vávra a jeho spolek rádi relativizují poznání nebo přímo odmítají možnost, že lze něco bezpečně vědět. To se náramně hodí pro šíření neověřený či přímo lživých zpráv a konspiračních teorií. Lze tím odmítnou statistická šetření, věděcké poznání, cokoliv, co se nehodí do vidění světa.

Toto vidění světa je podporované ruskou propagandou, jejich cílem je informační chaos, dezinterpretace pojmů, významů a zamlžení kontextu.

SOSP a Daniel Vávra dezinterpretují hlavně pojem dezinformace. Tvrdí o něm, že není nijak definován, že je pseudovědou, a zlehčují jeho nebezpečnost. Pojem také dávají na roveň cenzury, jako něco, co bere lidem právo na informace a svobodný projev. Nazvat něco lží berou jako přímé ohrožení svobody slova.

Zdroj: SOSP

Zdroj: SOSP

Z mého pohledu je obhajoba dezinformací na úrovni dodávek munice ruské invazní armádě, kde dodavatel slovo munice vykládá všelijak, ale rozhodně ne jako nebezpečné střelivo, ale třeba jako pěnové šipky na Nerf.

Samotná obhajoba svobody projevu není podporou Ruska

Podporou Ruska je:

1) popírání definice pojmu dezinformace a dezinterpretace tohoto slova

2) zpochybňování nebezpečnosti dezinformací nepřátelského státu

3) zlehčování vlivu informační stránky války

4) útoky na lidi monitorující dezinformace

5) označování výuky o dezinformacích za pseudovědu

6) přebírání radikální narativů a protidemokratických postojů

7) nekritický obdiv despotů a autoritářů

8) zneužívání svobody projevu k propagaci nenávisti a omezování práv a svobod

9) obrana svobody protidemokratických subjektů

10) nejdůležitější bod: podpora a obhajoba svobodného šíření dezinformací při zapojení předešlých bodů

Finanční dar Ukrajině je příliš malý odpustek

A ano, už se ke mně dostalo, že pan Vávra daroval pár set tisíc na Ukrajinu. Dle mého je to ale jen opravdu malý odpustek (nebo alibi?). Fakt nebudu kvůli tomu přehlížet jeho zkázonosné chování vůči naší liberální demokracii a vůči Ukrajině samotné. Vávra dláždí cestu do pekla dobrými úmysly, a peníze ho z toho nedostanou, na to musí změnit kurz.

A aby bylo jasno, o paní z Ukrajiny, která pomáhá s úklidem, také nepochybuji že existuje :D. Ale bohužel je to bezvýznamné plus, které nemění verdikt k lepšímu.

Konečný verdikt

Vávra a jeho Společnost pro obranu svobody projevu prokazatelně pomáhají ruské propagandě. Jejich kolaborace je v tuto chvíli s vysokou pravděpodobností neúmyslná – jsou užitečnými hlupáky, zaslepení vlastním egem, obří naivitou, ukřivděností a ideologií anarchie slova.

Postoj utiskovaných disidentů, přebírání ultrakonzervativních narativů, nekritický obdiv k despotům, jako je Trump či Fico, a postupná radikalizace, ale nevylučují budoucí aktivnější a tentokrát úmyslné zapojení ve prospěch Kremlu minimálně v protidemokratických oblastech.

Vávra a SOSP jednoznačně ohrožují základní práva a svobody občanů, naší demokracii a bezpečnost. To je můj názor vytvořený na základě zmíněných faktů.