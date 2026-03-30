Dan Vávra doporučuje rasistické a proti-židovské stránky místo ČT a Seznamu
Úvod:
O tom, že je Dan Vávra fíkovým listem ruského vlivu a neonacistů (a občas komunistů ze Stačilo) jsem psal několikrát. Teď když vládnou jím volení Motoristé v šestikoalici a premiérovi našeptává trojská klisna z Kremlského hřebčína - Vachatová, z jeho Spolku, tak se odkopává.
Po antisemitském (pro Palestin) teroristickém útoku levicových extrémistů na sklad v Pardubicích, bychom měli připomenout druhou událost, ten fakt, že antisemitský obsah aktuálně doporučuje samozvaný obránce svobody projevu Daniel Vávra. Ten stejný Vávra, který dnes tepe levici za antisemitismus a propalestinismus, se vůbec neliší od levicových extrémistů. To není obrana svobody projevu, ale normalizace obsahu, který nepatří do naší kultury.
Opět se potvrzuje teorie podkovy, že extrémy jsou si podobné.
Twitter SOSP, a obrázek znázorňující teorii podkovy generovaný AI a doplněný autorem článku.
Extrémismus se neobejde bez konspiračních teorií
Je jedno, zda se bavíme o extrémismu vpravo – nacismus/neonacismu, ultrakonzervatismu či extrémismu vlevo – komunismu, ani jeden se neobešel bez konspirační teorií. Nacismus se neobešel bez židovského spiknutí. Jeho mladší, pro dnešní dobu více přizpůsobený bratr - neonacismus, se v tom nijak neliší. Jak se píše ve strategii ministerstva vnitra:
„Antisemitismus, zejména v podobě konspiračních teorií šířených online, podle aktuálních zjištění přispívá k radikalizaci vedoucí k násilnému extremismu a terorismu. S konspiračními teoriemi je antisemitismus tradičně spjat; ty ve svém důsledku přispívají k polarizaci společnosti, šíří strach, vyvolávají nenávist a nezřídka jsou nástrojem vlivového působení zemí a skupin, které nerespektují principy pluralitní demokracie. Postupná normalizace antisemitismu má radikalizační potenciál, který může vést k násilí. Konspirační teorie nejsou nic nového, nicméně v současné době opět nabírají na síle a stále větší množství lidí, také díky více méně neomezenému šíření na internetu, je ochotno jim uvěřit a sdílet je dále.“
Místo ČT a Seznamu sledujte rasisty, nácky a antisemity
Daniel Vávra svým fanouškům mimo jiné doporučil Monitoring Velkého Resetu, který propaguje různé konspirační teorie a nesourodé druhy nenávisti, rasismu, xenofobie, homofobie a antisemitismu.
Na jedné straně doporučuje neonacistické stránky Monitoring Velkého Resetu, na druhé straně útočí na Seznam a chce zrušit ČT.
Zdroj Facebook a můj archiv stránek, protože ten seznam medii Vávra po hádce s Echo24 smazal.
Tak se společně podíváme na to, co vlastně těm fanouškům doporučil:
Ještě než se na doporučení podíváte, zároveň platí, že tomu obsahu nechci věnovat přílišný prostor. Je to vážně hnus. Facebook tento obsah navíc toleruje kvůli toxické administrativě válečného štváče Trumpa.
Je mi z toho tak špatně, že jsem vybral opravdu jen to, co je nějakým způsobem snesitelné i třeba pro mládež nebo slabší povahy.
Poznámka k obrázku → Izraelská mezinárodní organizace monitorující antisemitský obsah tuto konspirační teorii dobře zná. Tzv. Kalergiho plán je považován za nástupce konspirační teorie Protokoly sionských mudrců, který využívali nacisté.
Vávrou doporučená stránka Monitoring Velkého Resetu
Vykreslování Indů a černochů jako biologicky neschopných
Klasické rasistické rámování, snaha dokládat, že těmto lidem se nepomáhá, protože jsou biologicky neschopní do sebe nestrkat ve vlaku (asi autor nebyl nikdy v Lídlu, když jsou slevy) a čehokoliv si vážit, například nové silnice, nebo domnělé geniality a krásy modrookých bělochů.
Na konci příspěvku navíc vidíme snahu spojit národnost/etnicitu a neslušné chování s biologií. Toto myšlení je typické pro rasismus. Objevuje se například při útocích na barevné spoluobčany v reklamách nebo v českém sportu. Mít jinou barvu pleti není dostatečně české.
Druhý print screen ukazuje vysmívání se černým obyvatelům Afriky.
Vávrou doporučená stránka Monitoring Velkého Resetu
Ruka ruku myje
A poslední vypadá jak z dílny SOSP – nechybí obrana proruské Vachatové (SOSP) či Kirka atd. Kruh se tím uzavírá – vrána vránu sleduje a navzájem se podporují.
Závěrem: Vávra zneužívá svou pozici hráčské ikony
Vávra zneužívá svou pozici hráčské ikony. Se svými penězi, časem a talentem by mohl být užitečnější pro naší společnost, ale on se rozhodl jít cestou extrémisty a dezoláta na plný úvazek.Jeho neziskovka SOSP je čisté zlo, hlas Kremlu a neonácků.
Normalizace rasové nenávist do naší kultury nepatří, vždy s tím má Evropa bolestnou, strašnou a celkem nedávnou zkušenost. Snaha zrušit ČT a mediální oponenty pomáhá jen radikálům a ruské armádě, která informační prostor korumpuje a taktéž radikalizuje.
Každý z nás může být pronásledovanou menšinou na základě věku, vzdělání, špatné barvy čehokoliv nebo nějaké jiné odlišnosti. Teď se nadává a straší černochy, kdo bude další, až je z Evropy vyženou? Dost možná my.
Útok na média veřejné služby doprovází i útok na neziskové organizace, které pomáhají nám občanům. Vávrův Spolek má v těchto útocích prsty. Člověk v tísni, Skauti a další lidskoprávní organizace kvůli těmto odporným loutkám zločinu přichází o peníze. Tyto organizace přitom pomáhají při povodních, pomáhají lidem v exekuci, pomáhají dětem, aby měli jinou aktivitu než být za mobilem a konzumovali toxický obsah sociálních sítí, který Vávra doporučuje svým fanouškům.
Myslíte si, že si Vávra uvědomuje, že ho sledují i naše děti, které hrají jeho hry? Že je těmi doporučenými stránkami nažene do spárů neonacimu, rasismu a nenávisti k židům? Myslíte si, že si uvědomuje, jak moc nám občanům škodí jeho snaha likvidovat svobodu médií a neziskové organizace?
Update:
Echo24, které v minulosti kremloboti z SOSP ocenili za svobodu projevu, už v seznamu oblíbenců nenajdete – seznam už Vávra stáhl, když tak mám kopii celých FB stránek – kdyby chtěli admini či soudy, a k tomu tunu svědků.
SOSP se nelíbilo, jakým způsobem vyšla diskuse v podcastu a chtějí jiné obsazení hostů. Je to stejný příběh, jako jsme viděli u Otázek Václava Moravce. Je to aktivní snaha zasahovat do obsazení a obsahu svobodných médií.
Ondřej Flégl
Kvůli drahé naftě ruské tanky nepřijedou. Bojujeme mírovými prostředky, usnesla se vláda.
„Proti válce bojujeme mírovými prostředky.“ Usnesla se vláda, která osekává výdaje na armádu, bezpečnostní a informační složky. „Pracujeme mimo jiné i na zmatení nepřítele, aby si u nás připadal jako v Rusku.“
Ondřej Flégl
Držte huby a krok! Vyhráli jsme volby a Dan Vávra určí normu.
Soudy a Ústava nám překáží v práci. Vyhráli jsme volby, tak nám nikdo do toho nebude kecat -natožpak občané či protikorupční a cenzor neziskovky. Kdokoliv se ozve, tak nerespektuje naše vítezství, a to ani kdyby nás předtím volil!
Ondřej Flégl
„Čím víc karmy, tím víc pravdy!“ Říká pan Pacička.
„Zapomeňte na fakta, ty už dneska nikoho nezajímají. Musíte se dívat na lajky, plusíky a karmu, tam je pravda a úspěch“ - radí zkušený bloger pan Pacička. A ukazuje jak na to.
Ondřej Flégl
Cancel culture: Lež a manipulace nebo realita?
Jeden z diskutujících pod články mi poskytl důkazy tzv. cancel culture a vyhazování ze škol za konzervativní názory. A já bych se rád o ně s vámi podělil.
Ondřej Flégl
Mandelinka Motorová zamořila Česko
Jedná se o podruh škůdce Mandelinky bramborové. Místo klasického ožírání zelených listů tuneluje systém a ničí ovzduší. Je známá svými vysokými emisemi, drzostí a arogancí, která se zvyšuje v přítomnosti kamer.
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet, ve kterém lidé rozhodují o využití části...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
