Dan Vávra brání střílení do LGBT. Prý hra. U Kirka řešil hate speech a mluvil jinak.
Slovenská krajně pravicová politička Lívia Pavlíková z hnutí Republika hledala ve hře GTA VI pochod Pride. Když žádný nenašla, spokojila se se střelbou na duhovou vlajku. Své počínání následně veřejně sdílela na Instagramu.
Pavlíková přitom není politicky neznámou osobností. Za Republiku kandidovala do Evropského parlamentu a tématům sexuality, feminismu a migrace se dlouhodobě věnuje na sociálních sítích, jak dokládá reportáž Ivany Svobodové z Respektu.
A právě v tomto kontextu bychom měli její počínání posuzovat.
Jasné politické sdělení bagatelizované hrou
Ve virtuálním prostoru děláme věci, které bychom v tom reálném nikdy neudělali. Je to přece jen hra. Střílíme, házíme bomby, krademe auta nebo se stáváme součástí mafie.
Jenže ne každý, kdo natočí video z počítačové hry a zveřejní ho na internetu, tak činí proto, aby se s ostatními podělil o své hráčské zážitky.
Je v zásadě jedno, zda k politickému sdělení využijeme kresbu, animaci, film nebo záběry z počítačové hry. Podstatný je obsah sdělení a kontext, ve kterém vzniklo.
Radikalizace mladých skrze hraní
Radikalizací mladých lidí prostřednictvím počítačových her se přitom zabývá i česká policie.
Ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Břetislav Brejcha v rozhovoru pro Český rozhlas upozorňuje na zneužívání populárních her, jako jsou Minecraft, Roblox či Call of Duty, k navazování kontaktů s mladými lidmi a jejich následné radikalizaci.
Bezpečnostní expertka Barbora Vegrichtová v článku České televize upozorňuje přímo na využívání herní estetiky Grand Theft Auto v prostředí pravicového extremismu.
A právě humor, memy a herní obsah mohou podle odborníků oslovených Českým rozhlasem přispívat k postupné normalizaci nenávistných myšlenek a násilného chování.
Problémem tedy nejsou samotné počítačové hry, ale způsob, jakým je někteří lidé využívají. V případě Pavlíkové navíc nehovoříme o anonymní hráčce, nýbrž o politické aktivistce, která oslovuje mladé publikum a vede mládežnickou organizaci.
Máme skutečně ignorovat politický kontext jejího jednání jen proto, že k jeho prezentaci využila počítačovou hru?
Hate speech je problém, jen když ho dělají druzí
Vzpomeňme si na reakci Daniela Vávry po zavraždění amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka.
Vávra tehdy ve svém vyjádření dával politické násilí do souvislosti s dlouhodobými nenávistnými projevy progresivistů. Odsuzoval nejen údajné oslavy Kirkovy smrti, ale také její relativizaci.
Vávra tedy sám připouští, že politická komunikace a společenská atmosféra mohou mít souvislost se skutečným násilím.
Proč bychom ale podobnou optikou neměli nahlížet také na veřejné vystupování političky, která ve virtuálním prostředí vyhledává duhový pochod a následně se baví střelbou na symbol LGBT komunity?
Platí Vávrovy tehdejší úvahy o společenském klimatu a nenávisti univerzálně, nebo pouze za určitých okolností?
Vzhledem k jeho politickým a společenským aktivitám, mluvíme spíše o tom, že brání jen určitou skupinu lidí. Má dva metry, jeden na liberální demokraty, druhý na neonacisty a ruské hybridní hrozby.
Vávrův spolek brání jen krajní pravici a ruskou svobodu projevu. Kritiku chce umlčet, prostor mají dostat názory politiků jako je Ivan David, který popírá ruský útok v Ukrajinu.
Jinak jeho Spolek je spojen i s touhou zrušit trestnost schvalování genocidy. Sdílí oficiální ruské médium.
Tady máte krátký přehled. Obrázek si udělejte sami, co je Vávra a spol zač. Já mám celkem jasno.
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