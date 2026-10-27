Dan Vávra a Macinka - příběh přátelství, zrady a ocenění
Volič Motoristů Daniel Vávra dostal cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Předal mu ji ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).
A já mu ji přeji. Opravdu. Je jedním z dvěstěpadesáti, kteří si to zaslouží.
Kingdom Come: Deliverance je fantastický úspěch českého týmu Warhorse. Miliony hráčů po celém světě díky jejich práci poznaly českou historii, krajinu a kulturu. Někteří dokonce přijeli do Česka, aby si místa ze hry prohlédli na vlastní oči.
Takový úspěch si zaslouží ocenění. Ocenění lze sice udělit skupinám nebo třeba celému vývojářskému studiu, ale tady jde o něco víc.
Podržte se...
Jde o přátelství, možná až slepou bromanci dvou mužů ♥. Člověk si přitom celou dobu myslel, že srdce Petra Macinky pojme jen Filipa Turka.
S tebou až za hrob, Péťo, you are the best!
Život Daniela Vávry totiž není jen příběhem úspěchu. Je také příběhem bolesti, obětavosti, politického aktivismu a přátelství, které prošlo těžkou zkouškou.Vávra sám uvedl, že kvůli svému přátelství s Petrem Macinkou a obhajobě Motoristů přišel o některé přátele.
Představte si jakou vnitřní bitvu musel svést.
Člověk hájí své politické přesvědčení, bojuje za své přátele, svobodu projevu a právo říkat, co si myslí (Rusko). A místo vděku přichází zklamání. Kolik bezesných nocí! Kolik nevyřčených zpráv! Kolik přátelství ztracených v nelítostných politických bitvách!
Ale osud někdy píše krásné příběhy.
Zatímco jedni přátelé odcházejí, jiní zůstávají. A někteří to dokonce dotáhnou až na ministerstvo zahraničí. A právě jeden takový přítel nyní Vávrovi předává státní ocenění.
Kdo by se nad tím nedojal?
Dobré jméno České republiky (a Ruska)
A tím se dostáváme zpět k ocenění. Gratias Agit je cena za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Kingdom Come k tomu bezpochyby přispělo. O tom není potřeba vést spor.
Jenže Daniel Vávra není pouze autorem úspěšných her. Je také veřejně činnou osobností, užitečným hlupákem Kremlu a zakladatelem dezinformační společnosti, která politicky lobbuje a podporuje konkrétní politiky a lidi – Motoristy, SPD, Stačilo!, Trumpa a ruská média a odsouzené ruské propagandisty, vystupuje v politických debatách a spoluvytváří organizaci, jejíž činnost je předmětem veřejných kontroverzí a bezpečnostních složek státu.
A tak vzniká zajímavá otázka.
Má stát při udělování ocenění za dobré jméno České republiky posuzovat pouze konkrétní dílčí úspěch, nebo také širší veřejné působení laureáta? Tedy i tu část, kdy výrazně škodí zájmům občanů a bezpečnosti (o tom jsem psal zde)?
Na to si, čtenáři, odpovězte už sami.
Generováno AI: Obrázek vah. Jakou váhu má činnost Daniela Vávry pro Českou republiku? Víc nám škodí nebo prospívá?
Malá ukázka Vávrovo spolku: na jedné straně obrana ruské propagandy a na druhé ostrý útok na dokument o Ukrajině českého režiséra Kvapila Velký vlastenecký výlet.
Zdroj Twitter, stránky SOSP
Ondřej Flégl
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