ČT na dluh a s úroky. Hloupým to vysvětluj.
Tak si to shrneme: Státní dluh trhá rekordy. V době hybridních hrozeb prý není na obranu a likvidujeme krizové informační odbory. Hypotéky a pohonné hmoty jsou drahé.
Já bych tedy čekal, že když se tak rekordně zadlužujeme, že ty prachy půjdou alespoň na bezpečnost, ale ono ne...
Dluh se nafoukne o ČT a Rozhlas
Vždyť to nedává vůbec smysl, pokud tedy nepočítáte s tím, že tady vláda chce něco utajit. Proč se v době, kdy vláda extrémně zadlužuje stát, snaží politici o další dluhy?
Komu to pomůže?
A ty vládní argumenty také nesedí
→ Prý ČT a Rozhlas nejsou finančně transparentní. Hospodaření České televize přitom kontroluje Rada ČT, která má vlastní dozorčí komisi. Existují výroční zprávy o hospodaření, účetní závěrky a nezávislé audity.
Pokud vláda tvrdí, že veřejnoprávní média hospodaří špatně, měla by předložit konkrétní důkazy, nikoliv pouze vytvářet dojem, že nikdo nic nekontroluje.
→ A o tom šetření našich peněz už jsme mluvili, vždyť to bude ve výsledku dražší!
→ A argument, že na to ČT a Rozhlas někteří lidé nekoukají je také o ničem. Vláda nenavrhuje úlevu z daní nebo z poplatků pro lidi.
Čichám čichám čertovinu
Každý den slyšíme útoky vládních politiků, že jim média kradou volby, že informují o jejich skandálech. Veřejnoprávní média proto dnes čelí finančnímu tlaku na obsah.
Mnozí novináři mají zákaz vstupu a odmíta se jim dát rozhovor, a nebo je politici uráží či dokonce podporují nenávist vůči nim. Novinářka, která veřenosti okryla Bicoinovou kauzu, Zdislava Pokorná, se tak nesmí ptát vládních politiků, protože píše i o kauzách Motoristů.
Už dnes se musí vyhazovat lidé a škrtat obsah.
Máme i Okamurovo přiznání , že mu jde především o nevyhovující obsah na ČT a Rozhlase. Přitom všichni víme, jaký obsah on sám rád šíří. Například si vymyslel opičí mor Také rád útočí na Ukrajince a obviňuje je třeba z krádeže kaprů Okamurovo SPD má ale i zkušenosti s cenzurou a dokázalo umlčet ministra obrany Zůnu a zakázalo vydat rozhovor s prezidentem Pavlem.
Vládní tlak na obsah přes finance
Finanční tlak se již dnes podepisuje na obsahu a personálním obsazení médií. Na tom krásně vidíme, jakým směrem to vláda tlačí.
ČT celkem nedávno řešila skandál s pořadem Rozpleteno. Ve kterém v roli odborníků na Covid vystupoval poslanec Jindřich Rajchl (SPD) a Soňa Peková, která kvůli svým veřejným blábolům přišla o pozici soudního znalce.
Rajchla vám asi úplně představovat nemusím.
Soňa Peková je „odbornicí“ slovenského zmocněnce pro vakcíny Petera Kotlára, vzděláním ortopeda. Kotlár nazývá vakcíny biologickou zbraní a strašil veřejnost, že vakcíny mění DNA lidí způsobem jakým se vytváří geneticky modifikovaná kukuřice.
Peková je zároveň veřejně blouznící ezoterička, která věří na plazí rasu Reptiliánů, kontakt s bohem a různé druhy konspiračních teorií, vč. toho, že je vše hologram.
Tohle jsou ty informace a objektivita, které tu prý chybí. Odbornost mají nahradit dezinformátoři a politici. Fakta nahrazují konspirační teorie a dezinformace nejhrupšího zrna.
Také bych rád připomněl, ke komu se vláda hlásí: Fico, Orbán, Trump... Vrána k vráně sedá, ale i stejně kráká a koná.
Ondřej Flégl
Rozhodli jsme se jinak a teď jsme opozice. Vítejte v klubu!
Chtěli jsme, aby politici o nás měli zájem, aby chápali čím si procházíme a co bychom chtěli změnit. Ale co jsme dostali, co pro nás udělali? Všechno je dražší, mír není a hrozí hybridní útoky.
Ondřej Flégl
Ruský mor a zrušený krizový informační tým
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Ondřej Flégl
Tohle měl prezident Pavel volit? Si děláš srandu?
Prezident sklízí hejt, protože nejde volit. Když se ale podíváme na jeho obec, tak tam najdeme dvě kandidátky. Řekněte mi, koho tam měl asi tak volit?
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