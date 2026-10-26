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ČT na dluh a s úroky. Hloupým to vysvětluj.

Ondřej Flégl
Vláda prý šetří a ono to moc nejde vidět. Místo koncesionářských poplatků to zaplatíme z daní a ještě si na to budeme muset půjčit a zaplatit úroky. No není to nádhera?

Tak si to shrneme: Státní dluh trhá rekordy. V době hybridních hrozeb prý není na obranu a likvidujeme krizové informační odbory. Hypotéky a pohonné hmoty jsou drahé.

Já bych tedy čekal, že když se tak rekordně zadlužujeme, že ty prachy půjdou alespoň na bezpečnost, ale ono ne...

Dluh se nafoukne o ČT a Rozhlas

Vždyť to nedává vůbec smysl, pokud tedy nepočítáte s tím, že tady vláda chce něco utajit. Proč se v době, kdy vláda extrémně zadlužuje stát, snaží politici o další dluhy?

Komu to pomůže?

A ty vládní argumenty také nesedí

→ Prý ČT a Rozhlas nejsou finančně transparentní. Hospodaření České televize přitom kontroluje Rada ČT, která má vlastní dozorčí komisi. Existují výroční zprávy o hospodaření, účetní závěrky a nezávislé audity.

Pokud vláda tvrdí, že veřejnoprávní média hospodaří špatně, měla by předložit konkrétní důkazy, nikoliv pouze vytvářet dojem, že nikdo nic nekontroluje.

→ A o tom šetření našich peněz už jsme mluvili, vždyť to bude ve výsledku dražší!

→ A argument, že na to ČT a Rozhlas někteří lidé nekoukají je také o ničem. Vláda nenavrhuje úlevu z daní nebo z poplatků pro lidi.

Čichám čichám čertovinu

Každý den slyšíme útoky vládních politiků, že jim média kradou volby, že informují o jejich skandálech. Veřejnoprávní média proto dnes čelí finančnímu tlaku na obsah.

Mnozí novináři mají zákaz vstupu a odmíta se jim dát rozhovor, a nebo je politici uráží či dokonce podporují nenávist vůči nim. Novinářka, která veřenosti okryla Bicoinovou kauzu, Zdislava Pokorná, se tak nesmí ptát vládních politiků, protože píše i o kauzách Motoristů.

Už dnes se musí vyhazovat lidé a škrtat obsah.

Máme i Okamurovo přiznání , že mu jde především o nevyhovující obsah na ČT a Rozhlase. Přitom všichni víme, jaký obsah on sám rád šíří. Například si vymyslel opičí mor Také rád útočí na Ukrajince a obviňuje je třeba z krádeže kaprů Okamurovo SPD má ale i zkušenosti s cenzurou a dokázalo umlčet ministra obrany Zůnu a zakázalo vydat rozhovor s prezidentem Pavlem.

Vládní tlak na obsah přes finance

Finanční tlak se již dnes podepisuje na obsahu a personálním obsazení médií. Na tom krásně vidíme, jakým směrem to vláda tlačí.

ČT celkem nedávno řešila skandál s pořadem Rozpleteno. Ve kterém v roli odborníků na Covid vystupoval poslanec Jindřich Rajchl (SPD) a Soňa Peková, která kvůli svým veřejným blábolům přišla o pozici soudního znalce.

Rajchla vám asi úplně představovat nemusím.

Soňa Peková je „odbornicí“ slovenského zmocněnce pro vakcíny Petera Kotlára, vzděláním ortopeda. Kotlár nazývá vakcíny biologickou zbraní a strašil veřejnost, že vakcíny mění DNA lidí způsobem jakým se vytváří geneticky modifikovaná kukuřice.

Peková je zároveň veřejně blouznící ezoterička, která věří na plazí rasu Reptiliánů, kontakt s bohem a různé druhy konspiračních teorií, vč. toho, že je vše hologram.

Tohle jsou ty informace a objektivita, které tu prý chybí. Odbornost mají nahradit dezinformátoři a politici. Fakta nahrazují konspirační teorie a dezinformace nejhrupšího zrna.

Také bych rád připomněl, ke komu se vláda hlásí: Fico, Orbán, Trump... Vrána k vráně sedá, ale i stejně kráká a koná.

Autor: Ondřej Flégl | pondělí 26.10.2026 7:30 | karma článku: 4,86 | přečteno: 62x
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