Co mají společného brutalismus, AI, zuby a švihadlo?

Co mají společného na první pohled rozdílné věci? No, je to jednoduché, je to 3D tisk. AI můžete využít při modelování, stačí text či obrázek, pak už stačí jen tisknout.

Vytisknout lze dnes téměř cokoliv a z čehokoliv od klasického plastu přes dřevo, kovy nebo čokoládu. Vaší tvorbu nelimituje ani vaše umění s 3D modelováním - kde vaše schopnosti končí, tam nastupuje komunita nebo dokonce AI. 3D tiskárnu vlastním asi čtvrt roku – dlouho se na ní čekalo. To mi ale nebránilo v amatérském 3D modelování, s tím si hraji přes rok. První modely a výtisky byly čistě praktické. Piktogramy dveřního videotelefonu svítily až do ložnice a dioda bezdrátové nabíječky dokázala v noci nahradit stolní lampu. Úkol zněl tedy jasně: Ondro, vytvoř kryt a tvoje druhá polovička bude happy (a snad ocení ten cenově dražší „krám“ v pracovně). Kryt diody zaopatřený nápisem „KRÁSNÉ SNY ♥“ a kryt na monitoru videotelefonu pasovaly na první dobrou. Tisknout lze nejen z plastu ale i dřeva Další výrobky už byly méně praktické. Máma má na zahradě krtince a mě nenapadlo nic lepšího, než jí vytisknout krásného krtka v životní velikosti. Nemusím říkat, že své nadšení proložila nadávkami o tom, jak jsem údajně úplně blbej. A protože se blížily Velikonoce, byl jsem nucen vytvářet i svátečně laděné dekorativní, ehm, předměty. Ty byly z filamentu Woodfill Linden, tedy filamentu s opravdovou dřevěnou příměsí. Ten při tisku i hezky voněl jako zahřáté dřevo. Výrobky lze dokonce mořit jako dřevo a zní při zaklepání jako dřevo. Potěší i fakt, že je filament z recyklovaných materiálů. Fotky výtisků a výtisky samotné jsou mé. Pro tisk krtka (plast) jsem využil modely vytvořené komunitou volně ke stažení zde (autor modelu @Jipcutter) a pro zajíce (filament s dřevěným práškem) zas model volně ke stažení zde (autor modelu @Senk_3022469). Tisknout lze ale i sportovní vybavení. Tak například tohle je můj funkční výtisk rukojetí švihadla, který jsem i sám vymodeloval v obyčejném Tinkercadu. AI vytvoří 3D model z textu ale i fotek a obrázků Jistě jste si všimli, že předměty, které sám modelovat nechci nebo jsou na mou úroveň příliš složité, tak získávám od komunity zkušenějších modelářů a tiskařů. Proč modelovat něco, co již druzí zvládli, že? Samotnou kapitolou jsou ale AI nástroje. Stačí zadat text (prompt) modelu, který chcete vytvořit, a za několik sekund ho máte. A to není všechno, AI zvládne vytvořit tisknutelný 3D model i na základě kresby či fotografie! Autorem prosté kresby je autor článku. Model je vytvořený pomocí AI na základě této kresby. Zuby, sladkosti, prstýnky, výfuky a baráky. Proboha - má to nějaké limity? Klasický tisk můžete využít pro tvorbu formiček a forem – což se hodí nejen v cukrářství, ale i při výrobě prstýnků či větších odlitků. Na přímý tisk už ale potřebujete speciální tiskárny nebo upravené verze klasických tiskáren, které bohužel nevlastním, tak vám sem alespoň nakonec naházím nějaká pěkná videa. Osobně si myslím, že 3D tisk nemá skoro žádné limity. Uplatní se dokonce i při obraně – tisk částí dronů, zbraní a vybavení; při covidu – ochranné pomůcky apod. 3D tisk využívají stále častěji i automobilky, zubní technici a naleznete ho i ve stavebnictví – lze tisknout betonové stavby. Tisknou z kovů není žádný problém Nějaký fanoušek 3D tiskáren předělal svou tiskárnu na tisk čokolády. Ale viděl jsem i někoho, kdo svou tiskárnu využil k tomu, aby si namazal chleba nutelou. No a takhle se tisknou betonové stavby. Architektonický styl využívající beton se nazývá brutalismus.