„Chi chi na gauči“ a tmáři s vidlemi. I menšiny platí poplatky ČT, drazí zpátečníci!
„Tolerovat“ něco, o čem člověk neví, to umí každý. Takovou „toleranci“ oplývala už inkvizice, když jste před nimi dobře ukryli třeba heliocentrickou soustavu – Galileo Galilei by mohl vyprávět.
Naštěstí jsme v 21. století a tohle tmářství už vymizelo, že jo? Dnes už vadí jen evoluce, gender, mRNA vakcíny, ekologie, globální oteplování, cokoliv na elektřinu, placení kartou, náhradní mateřství, homosexuálové, transgeder, muži v domácnosti, feministky, progresivisté, liberálové, právní stát, sekularismus, demokracie... no a drag!
Drag není hrozivý drak ale zábava
Nalíčený muž v šatech imitující známé zpěvačky a ženské osobnosti to je drag umělec Petr Vostárek alias Chi chi Tornádo, který se stal obětí tmářské dezinformační kampaně. Centrem pozornosti se stal pořad na ČT, který moderuje. No a přirozeně ¨reakcionář nechce platit koncesionářský poplatek za pořád, který nikdy neviděl, ale ví o něm.
→ Kdo by chtěl poznat pana Vostárka, tak má možnost zde. Myslím, že to stojí za shlédnutí. A uvidíte, že za tím zábavným kostýmem je opravdu velký příběh.
Zpátečníkům je ale úplně jedno, že v Česku žije přes 500 000 LGBT+ lidí, jejich rodiny a přátele. Je jim jedno, že i heterosexuální lidé tuhle zábavu mají rádi. Ale tradicionalisté ne, ti v tom vidí hrozbu a vytahuje sekyru kulturní války a přivlastňuje si veřejný prostor, veřejnou televizi a rozhlas.
Zdroj nenávisti spolek Aliance pro rodinu (Alipro).
Alipro má širokou podporu politiků a miliardářů
Alipro je tmářská politická neziskovka blízká ústavu Dana Vávry, tzv. „Společnost pro svobodu projevu“ (SOSP), kterému pomáhali spolutvořit návrh příští vládě. Ten zahrnuje omezování práv a svobod menšin a liberálních demokratů – každého kdo není konzervativní. Koho by to zajímalo, tak komunisty počítá spolek mezi „konzervativní levici“. Na návrhu spolupracoval i známý politik z hnutí ANO Patrik Nacher a na akce SOSP chodí i pan Karel Havlíček (rovněž ANO). Babiš pak spolu s Ficem chodí na podobná setkání organizované Orbánem.
Politická neziskovka má vazby na politiky jakými je například Marek Benda (ODS), Daniela Kovářová (ODS), Zdeněk Hraba (ODS), Tomio Okamura (koalice SPD), Zuzana Majerová (koalice SPD). Sponzorují je miliardář Pavel Tykač nebo Marek Španěl (spolumajitel Echo24 a Parlamentních listů).
Ondřej Flégl
Muž v domácnosti a žena v IT jsou devianti. Myslí si nemalá část konzervativních čtenářů
Můj článek vysvětlující pojem gender spustil záplavu komentářů, nad kterými zůstává rozum stát. Ze začátku jsem si myslel, že za tím stojí jen neschopnost porozumět textu nebo neochota článek vůbec číst. Ale není to tak.
Ondřej Flégl
Gender je tam, kde končí biologie a začíná diktát tradic, zvyků a vzorů
Tak zaprvé, gender není pohlaví. Pojmem gender totiž myslíme role a představy o pohlaví, které se liší kulturně, místně a v čase. A to je kámen úrazu a důvod, proč tolik vadí zejména zastáncům tradic.
Ondřej Flégl
Za tohle fakt nemůže Fiala, Ukrajinci nebo levičáci, ale jen vy sami.
Kuřák dokáže za cigára utratit běžně 30 a více tisíc ročně, to stejné platí u alkoholu. Obezita a nezodpovědnost lidí zase vede k větší zátěži zdravotního systému po všech stránkách, od volných termínů po finance.
Ondřej Flégl
I kluci by si měli hrát s kočárky a panenkami - jednou budou tátou. Zvýší to porodnost.
Když se řekne porodnost, tak většina lidí hodí celou problematiku na ženy nebo feministická hnutí. Statistiky přitom dokazují, že když muž začne plnit otcovské povinnosti, tak je z toho více dětí.
Ondřej Flégl
Zelenskyj vnímá demonstrace a souhlasí s občany. Putin odpůrce vraždí a zavírá.
Rozdíl mezi demokracií a diktaturou nemůže být větší. Zatímco v Rusku odpůrce „vypadne“ z okna nebo skončí v Gulagu, Zelenskyj občanům naslouchá a vydá návrh, který má vyhovět požadavkům právního státu a protikorupčním opatřením.
|Další články autora
