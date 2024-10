České pivo v ohrožení. Zelená politika je konzervativní a protržní více, než si myslíte

Zelená politika je o zachování přírodních zdrojů, živočišných druhů a životního prostředí a životních standardů. Konzervatismus se snaží udržet nějaké hodnoty a přírodní dědictví pro další generace.

Konzervatismus je od slova „uchovávat“. Nedovedu si představit, že by konzervativně smýšlející člověk nechtěl zachovat něco tak cenného, jako je naše „tradiční“ životní prostředí pro další generace. Bylo by to popřením samotné podstaty konzervativního myšlení.

Doporučuji přečíst si můj předchozí článek o tom, proč extrémisté nejsou konzervativní, ale dno politického spektra.

Nic nedělat je pohodlné a populistické, ale rozhodně ne konzervativní

Je paradoxem, že když chceme něco uchovat, tak musíme v určitém okamžiku učinit i nějaký ten progress, česky pokrok, učinit změnu a vynaložit úsilí. Je to období, které nebývá snadné. Investice něco stojí a to není populární, protože to zvyšuje náklady obyvatel.

Starších méně k přírodě šetrných technologií, například automobilů, je dnes tolik, že významně poškozují naše životní prostředí. Možnosti přírody poradit si s oxidem uhličitým už byli dávno překonané a projevuje se to globálním oteplováním, vymíráním živočišných druhů a extrémním počasím a suchem. Když chceme konzervovat naší přírodu, zabránit změnám, musíme nějak snížit emise.

Kapitalismus je také zelený

Častou kritikou elektrifikace automobilů je, že se jedná o vynucený politicky motivovaný proces, nechtěnou a omezující regulaci odporující tržní ekonomice, že to prý není výsledek poptávky a nabídky a konkurenčních tlaků. Je to ale vůbec pravda? Jedná se o regulaci omezující tržní prostředí. Je ale naprostým obelháváním tvrdit, že po tom není poptávka, nebo že není konkurenční tlak.

Každý poptávka je regulací – každý kapitalista by to měl vědět. Uchovat životní prostředí je poptávka naprosto monstrózní, ovlivňující tržní prostředí na globální úrovni. Vývoj baterií a nových technologií je konkurenční vítr, který tu dlouho nebyl a zamete s každým, kdo se nepřizpůsobí a neinvestuje. Evropské automobilky neničí regulace EU, ale neschopnost evropských automobilek reagovat na poptávku, dlouholeté přehlížení ekologie, jako prvku majícího obří vliv na ekonomiku.

Ekonomika je lidský konstrukt, poptávka je lidská potřeba, která z něčeho vychází. Regulace na úrovni zákonů a nařízení, je výsledkem nějaké poptávky (v demokratickém světě). Chtít svobodný trh bez regulací, je jako chtít trch bez konkurence a poptávky. Oddělovat ekonomii (vědu o ekonomice) a od sociologie, psychologie, ekologie a dalších oborů, ať už humanitních, sociálních nebo přírodních, je naprostý nesmysl. Když se vykašlete na ekologii, můžete si zlikvidovat potravinový průmysl a způsobyt odchod lidí z regionů, když se vykašlete na humanitní a sociální obory, přijdete o marketing.

A dříve, než mi někdo v diskuzi bude oponovat, že klesá zájem (poptávka) o elektro auta z rozličných důvodů (dojezd, infrastruktura...), říkám, že ta poptávka je nepřímá. Design aut, kdy jsou přední blatníky umístěné blíže k zemi, nejsou kvůli těm, kteří si auta kupují, ale kvůli chodcům, kteří díky tomu přežijí srážku s autem. Ta poptávka přichází od někoho, kdo si to auto ani nemusí koupit. Ocení to nejen sražený chodec, ale i zdravotní pojišťovny, méně už krematoria... Ten tržní tlak nemusí vyvolat přímý spotřebitel, ale obyvatelé města, kteří chtějí čerství vzduch.

Dodnes nechápu jak profesor ekonomie s obřím vlivem na chod našeho států, nechci toho Jakešova věštce jmenovat, může tak moc být proti ekologii a odmítat existenci její poptávky, přehlížet investice. Já z ekonomie jen maturoval, ale dovolím si říci, že mám větší přehled, než tento populisticky zaslepený, ušatý lichokopytník.

České pivo je v ohrožení

Aby to neznělo jako prázdný titulek. Ano, i české pivo je v ohrožení – čistý fakt, který se projevuje i v cenách. Češi jsou hrdí na česká piva, je to naše tekuté zlato. Pro výrobu piva ale potřebujete chmel, viz. článek Akademie věd České republiky. Čím méně chmele vyroste, čím více budeme muset zalévat nebo řešit extrémní výkyvy počasí, tím bude dražší. A to nemluvím o migraci živočišných druhů, rostlinných parazitů a škůdců.

Zdroj Akademie věd České republiky.

Sucho a migrace z Afriky

Populističtí extrémisté jsou odpůrci migrace, zejména lidí z Afriky, zároveň jsou odpůrci zelených dohod a regulací – odpůrci změn a zelené konzervativní politiky o zachování přírody. Jedním z důvodů migrace jsou ale extrémní sucha, zvyšující se závislost na dovozu potravin a pitné vody, viz. klimatická migrace.

Zdoj aktuálně.cz

Konzervativní vývoj ovládlo antizelené extrémní dno

Neochota měnit pracovní podmínky a opovrhování spodinou dala vzniknout sociálním hnutím, které se zvrhlo v komunismus. Dnes už má každá konzervativní politická strana svůj sociální program. Neochota brát vážně globální změny klimatu a ekologii, dala vzniknout zeleným stranám, které chtějí zakázat jaderné elektrárny (EU bere jádro jako zelený zdroj) a létání.

Odpor k liberalismus, k pokroku a zeleným tématům povede jen k tomu, že se nepřizpůsobíme, že trh ovládne někdo jiný. Vyústí to v další sociální a ekonomické problémy, k vyšší migraci. Jo, je teď všechno dražší, protože musíme investovat do infrastruktury. Můžete nadávat na emisní povolenky, ale ty nejsou ten největší problém. Energetickou krizi vyvolalo Rusko, ne emisní povolenky nebo Green Deal, jak tvrdí extrémistické dno. Rusko zneužilo naší závislost na ropě a zemní plynu, použilo to jako nátlak, abychom nepomáhali Ukrajině – dodnes je to téma.

Fakta o Green Dealu a EU

→ Zelená dohoda se každé tři roky přehodnocuje

→ způsob, jakým jednotlivé státy dosáhnou svým závazkům, je z velké většiny na nich

→ státy mají řadu vyjednaných výjimek přizpůsobených svým potřebám, napři. Česko a Francie mají jádro

→ každý z nás můžeš ovlivnit budoucí podobu Green Dealu

* Může tak učinit volbou svých zástupců do Evropského parlamentu.

* Každý jednotlivec nebo skupina může podat petici, kterou se Evropský parlament má povinnost zabývat

Jak vidíte, Evropská Unie je nejen demokratická a plná „progresivistických liberálů“, ale i konzervativců a konzervativních myšlenek. Většina států dbá potřeb menšin, tedy i Čechů. Být liberální, progresivní a zároveň konzervativní není protimluv. A nemělo by to být předmětem našich sporů, z kterých těží hlavně extrémní dno.

Ještě dodatek. Naše demokracie je liberální demokracií, je to dáno naší Ústavou jejichž součástí je Listina základních práv a svobod. Zároveň stojí i na konzervativních základech, které zajišťuje například senát.

Zdoj stranky Evropského parlamentu