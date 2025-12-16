Česká suverenita odevzdána Slovensku kvůli skládce?
Můžete se mnou nesouhlasit, ale prostě takhle to vnímám. Vláda ANO fašistům a Kremlu byla jmenována teprve včera a už jeden z vládních ministrů stačil odevzdat českou suverenitu členovi vlády cizího státu. A je to navíc stát, jehož vláda má blízko k Rusku, jeho předseda popíral válku na Ukrajině a z útočícího Ruska dělá mírotvůrce a pravidelně útočí na pomoci Ukrajině.
Nejhorší na tom je, že se tím nová vláda netají a prostě to jen oznamují do médií, jako by bylo normální kašlat na naší bezpečnost a ignorovat vraždícího agresora v tanku. Jo, kdyby byl Putin muslimský černoch s nožem, to by vláda asi jednala jinak, ale Putin je bílej křesťan, tam si náckové a rasisté nevědí rady, tak kolaborují.
→ Babiš zaujal Rusko – odmítl pomoc Ukrajině
Demokratické volby nejsou referendem o změně režimu či předání moci jinému státu, přesto...
Pro připomenutí: volení zástupci nemají mandát dělat cokoliv. Demokratické volby nejsou referendem o změně demokratického systému na jiný režim vládnutí. Taková změna režimu je porušením Ústavy a dost často koketuje i s vlastizradou či velezradou.
Nová vláda má povinnost hájit demokratické principy a fungovat v jejich mantinelech, k tomu jedinému má mandát. Dělá to? Ani náhodou...
ANO – Česká suverenita předána ruským kolaborantům
Ministr životního prostředí Petr Macinka oznámil, že Filip Turek si dohodnul na Slovenské schůzce před 14 dny, aby slovenský ministr životního prostředí Taraba (ultranaci SNS a v minulosti zvolen za Kotlebovce) zastupoval a hlasoval za Česko.
Turek zdá se reálně ovládá ministerstvo, do kterého nebyl nikým jmenován, a jmenovaný Macinka pouze formálně stvrzuje jeho požadavky. Motofašisté tak odevzdali hlasovací právo do rukou cizího státu, otevřeně obchází zákony, Ústavu a volby.
A hnutí ANO to schvaluje, protože Babišův střet zájmů...
→ hnutí ANO ve slovenském náhradníkovi problém nevidí
Česko na prvním místě hned po Babišovo zájmech
Kdybyste chtěli vědět, proč by politik neměl mít konflikt zájmů a co to znamená pro občany, když ho nějaký politik má, tak si to (znovu) všichni připomeneme.
Střet zájmů neskončil. Babiš je trestně stíhaný, Babiš propojil své podnikání s politikou a dál to propojení zesiluje. Dál bude ždímat veřejné peníze a kupovat si honosné zámky a pozemky.
Babiš se odevzdání suverenity nebrání nejspíš, protože Taraba prosazuje, aby za Babiše slovenští občané zaplatili miliardy za skládku na jeho pozemcích. Není to poprvé, kdy se slovenští politici odvděčili Babišovi. Když Babiš podpořil Fica ve volbách, tak mu pomohli s jeho StBáctvím, ke kterému přiznal v pořadu Jana Krause a dnes o tom bez zardění lže.
→ Babiš financoval tajně Ficovu stranu SMER
→ Babiš podpořil Fica ve volbách
→ Dlouhá řada služeb a protislužeb
Kolik stojí česká demokracie a bezpečnost?
A já se ptám, kolik stojí česká demokracie a bezpečnost? V zájmu jakého státu budou další hlasování a kdo bude hlasovat? Naši zástupci nebo kdoliv jiný? Jaké hranice Babišova vláda ještě překročí? Nevadí nácek, ruští kolaboranti, trestní stíhání...
Nakonec si dovolím ještě citát, abyste věděli, jak poznat tu novou totalitu...
Absurdní divadlo do té doby u nás bylo vlastně divadlem realistickým, protože doba byla ještě absurdnější.
Václav Havel o komunistické totalitě
Ondřej Flégl
Zákazy potratů nezvýší porodnost. A jak extrémní konzervatismus ničí civilizaci?
„Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“ Říká Listina základních práv. S tím lze jen souhlasit. Co je ale lidský život? Řeší zákaz potratů nízkou porodnost? A jak extrémy ničí civilizaci?
Ondřej Flégl
Lidské rasy neexistují. Rasy jsou sociální konstrukt. Barvičky si nechme na výtvarku.
Barva kůže, tvar očí či lebky jsou tohle všechno znaky lidí jiné rasy nebo jen variace jednoho druhu, který se v různém prostředí přizpůsobil? Proč dnes dělíme lidstvo na etnické skupiny, nikoliv na rasy?
Ondřej Flégl
Trans ve sprchách? Tak schválně, kam byste poslali tyhle osoby?
Sprchy a šatny jsou žhavým diskusním bojištěm pokaždé, když se otevře téma trans osob - lidí, jejichž identita je odlišná od jejich pohlaví. Málokomu přitom dochází, že trans osoby nechtějí, aby někdo poznal jejich odlišnost.
Ondřej Flégl
Konzervativci mají hnědý nádor. Doporučuji denacifikaci a antifašimus.
Veřejné hajlování už nelze obhajovat jako vtip či gesto vytržené z kontextu. Případ Turek či mladí konzervativci v USA obdivující Hitlera nám ukazují, že antifašismus potřebujeme jako sůl.
Ondřej Flégl
Hnutí ANO odmítlo existenci intersex osob. Po vzoru Fica a Orbána jde proti biologii.
Hnutí ANO opět dokazuje, že to s nacikonzervatismem myslí vážně a odmítlo existenci intersexuálních osob, tj. lidí, které jednoznačně nelze zařadit do dvou kategorii muže a ženy.
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén....
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Žloutenku likviduje nové nařízení. Po kontaktu s nakaženým hned na očkování
V posledním listopadovém týdnu onemocnělo žloutenkou v Praze 48 lidí, v druhém prosincovém už „jen“...
Pro vánoční nákupy lze pohodlně zaparkovat v Palladiu
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...
Long covid: rostoucí zdravotní krize, kterou už nejde ignorovat
Pronájem zrekonstruovaného bytu 3+1 s výhledem do lázeňského parku Teplice
U Hadích lázní, Teplice
13 900 Kč/měsíc
- Počet článků 135
- Celková karma 15,55
- Průměrná čtenost 1437x