Česká hrdost jako rekvizita v ruském divadle.
Čím více mávají vlajkou a mluví o národu, tím méně jim věřím vlastenectví. Zvlášť když vidím, jak mluví o Vrběticích, kde při výbuchu zemřeli dva čeští občané – a jak někteří veřejně relativizují odpovědnost ruské GRU nebo to rovnou zlehčují, jako by se nic nestalo.
Když se ministr obrany mluví o tom, že Rusko je agresor a napadl Ukrajinu, tak ho umlčí. Nikdo se za něj nepostaví a kdykoliv ho vymění. Když předseda sněmovny zpochybňuje ruskou agresi, tak to může, to je prý názor hodný ochrany a vhodná politika pro občany. Je v tom jistá disproporce.
Slib, věrnost, vlastenectví a volby
Víte, dnes se zdráhám českou vlajku někam pověsit, neboť je zneuctěná, pošlapaná a odcizená těmi, pro které je jen rekvizitou nutnou k získání vlivu a moci. Českou vlajku jsem přitom věšel už jako vlče a pak jako dospělý skaut. Byl jsem tehdy hrdý, zpíval českou a skautskou hymnu.
Při té vzpomínce si ale uvědomuji, že jsem tenkrát složil skautský slib, že budu sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, že budu sloužit vlasti i bližním. Přemýšlím, zda svým ostychem tento slib neporušuji.
Skauti se nepodvolili žádnému režimu, ani tomu zvolenému komunistickému.
Ten slib přitom neznamená slepou poslušnost vládě, neznamená přijetí žádné ideologie nebo většinové vůle. Skauti v minulosti pomáhali v boji s nacismem a komunismem, nepodvolili se žádnému režimu, ať byl zvolený nebo ne. Konec konců minulý režim také oklamal voliče a přesvědčil je. Komunistická vláda skauty rozpustila a neváhala jejich členy věznit a vraždit.
Ten slib je o věrnosti k hodnotám. Vlast zastupuje rodnou zem – místo k životu, národní identitu, rodinu a přátelé. Státní symboly mohu věšet, až se vrátí demokracie.
Volič jako roubík proti kritice
Vláda se snaží kritiky přesvědčit, že tohle jsme chtěli, že k tomu jsme dali souhlas, že většina si to zvolila. Vláda dává zelenou lžím, zpochybňování toho, kdo je útočník, kdo obránce. Navíc je vláda přímo napojená na Spolek, který chce zrušit trestný čin zpochybňování genocidy, nacistických a komunistických zločinů.
Argumentují přitom voliči a volby používají jako roubík proti kritice. Vůli lidu přitom argumentoval i komunistický režim. Stejně jako tehdy i dnes se snaží útočit na organizace, které pomáhají lidem, které jsou aktivní v oblasti lidských práv a svobod, které vyznávají hodnoty jako jsou ty skautské.
Nenechat se zlomit a vytrvat
A víte co, národní hrdost mohou pošlapat a mohou ukrást symboly. Vlastně to není nic historicky nového. Důležité je vytrvat, jít cestou našich předků, kteří opakovaně demokracii postavili na nohy a opět dali váhu faktům před lží a lásce před nenávistí.
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: Sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.
Skautský slib
Ondřej Flégl
- Počet článků 138
- Celková karma 17,32
- Průměrná čtenost 1441x