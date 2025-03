Cenzor Vávra: Střední třída a gympláci jsou nepřátelé rozumu, a lůza je chytřejší

Vávra, obdivovatel autoritářských režimů a zakladatel politické neziskovky hájící ruské dezinformace, se obul do střední třídy a gympláků. Lůza je prý daleko chytřejší.

„Avšak z řad sociálně slabších vrstev zazníval tlak na režim, neboť ty v inteligenci spatřovaly nadřazenou skupinu. Pro komunistické vedení bylo proto výhodné hledat v inteligenci příčinu častých poruch společensko-ekonomického života.“ – zdroj totalita.cz

→ Vávra – Zástupci střední třídy a gympláci jsou nepřátelé rozumu a zastánci progresivismu (tedy Vávrovo ideologičtí nepřátelé) a zdroje problémů. Lůza podle něj patří mezi ty rozumné.

Jsou progresivisté a liberální demokraté zdrojem problémů? Jsou „lůza“ a Vávrovci chytřejší? Asi je nutné si asi některé věci připomenout.

Obhájci autoritářských režimů a informačních útoků proti Čechům a demokracii

Dan Vávra a jeho politická neziskovka Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) brání zejména projevy autoritářských režimů a obhajují jejich cenzuru. Jejich hlavním úkolem není svoboda projevu dle Ústavy a Listiny základních práv a svobod, tu se snaží dokonce zrušit, ale tzv. konzervativní revoluce, který připomíná Putinem prosazovaný nacio-bolševismus.

→ SOSP zrušení lidských práv – zdroj SOSP a jejich návrh příští vládě. Stručný výtah.

→ SOSP -Ruské dezinformace (informační nepřátelské útoky) jsou prý pseudověda a Rusové mají právo na svůj nepřátelský projev (útoky).

→ Vávra – tanec nepatří do svobody projevu, ale ruské dezinformace patří do škol. Chcete si zatancovat na plese? Dle Vávry nemáte právo na tanec a mohou vás za něj vyhodit. Jste školák, kterému učitelka češtiny cpe do hlavy ruské dezinformace? Dle Vávry má na to učitelka právo.

→ Vávra a SOSP – propagují Trumpa jako obrance svobody projevu. Naprosto ignorují rozsáhlou cenzuru, vymazávání menšin z historie a výhružky Trumpa vůči demonstrujícím studentům a školám. Přípomínám svůj nedávný článek o novodobé cenzuře/inkvizici.

Vávra je propagátor všemožných konpiračních teori a bludů. Jednou z nich je, že CIA může za útok na Ukrajinu. Také se cítí být vyvolený hvězdami. To je jen pro doplnění, jak moc je rozumný.

Video o tom jak byl Vávra hvězdami vyvolen mluviti k masám naleznete zde.

Konzervativec bránící komunismus? Evidentně běžná věc.

Začneme naciobolševismem (nacbol), který se zrodil v Rusku. Nacbol je hlavní ideologií Ruska. Fakticky kombinuje ruský fašismus, komunismus a ultrakonzervatismus, typickým znakem je odpor k liberální demokracii a progresivismu. Hlavní ideologem je dříve antikomunistický disident Alexandr Dugin, který je i zakladatelm strany nacionálně bolševické.

→ Konzervativec Putin a rehabilitace Stalina – Putin je příkladem konzervativce a tradicionalisty, který zároveň v Rusku znovu obnovuje Stalinův kult. Putinovi snahy očistit Stalina jdou tak daleko, že zakázal organizaci Memoriam, která připomíná lidem Stalinovi zločiny Putin také využívá Stalinův odkaz k vedení války proti Ukrajině a Západu.

→ Václav Klaus - Nejvlivnějším obráncem komunistů je konzervativec a bývalý prezident Václav Klaus. Dokonce byl s prosíkem u komunistů, aby mu dali hlas Klaus je znám i tím, že v případě vraždy dvou Čechů ve Vrběticích raději zvolil obranu ruských útočníků , resp. zpochybnil, že za sabotáži muničního skladu a vraždu dvou Čechů, je odpovědné Rusko.

→ Tomio Okamura – považuje komunismus za nejdemokratičtější systém světa, který poznal

→ Andrej Babiš – Hnutí ANO je první politickou stranou od revoluce, která upekla s komunisty vládu. Předseda hnutí ANO, Babiš, si myslí, že komunisté nejsou komunisté.

SOSP – komunisté jsou obráncem svobody projevu

No a takto se hezky dostáváme zpět k Vávrovi a jeho politické neziskovce SOSP. Ta všechny ultrakonzervativce a dokonce i komunisty ze Stačilo označuje za obránce svobody projevu. Nacibol jak vyšitý, co říkáte?