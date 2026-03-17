Cancel culture: Lež a manipulace nebo realita?
Diskuse pod mými články jsou občas divočina, ale tentokrát mi jeden z konzervativců, pan Burian (ten „dvojník“ bez fotky), zaslal balík „nezvratných důkazů“ o tom, jak se dnes ze škol vyhazuje za názor a jak vládne krutá cancel culture. Prý je to „vážně síla“. Tak jsem se do toho ponořil a výsledek? No, posuďte sami, zda jde o perzekuci, nebo o prostou snahu škol udržet elementární slušnost a úroveň výuky.
1. odkaz a 2. odkaz (ve vlákně pod panem Vracovským)
1. učitelka šikanuje žáky a vnucuje jim svého Boha
→ https://www.lui.cz/lide/21493-lgbt-je-hrich-rekla-...
Stručný popis událostí z článku: Učitelka napadá trans studenty a žáky jiné sexuální orientace, přičemž je nazývá hříšníky. Navíc jejich vrozený stav popisuje jako ideologií, kterou mají nahradit Bohem.
Hodnocení: Popírání identity a sexuální orientace studentů, jejich stigmatizace a odsuzování z pozice autority učitele stěží můžeme hodnotit jako názor. Spíše jde ponižování, totální neprofesionálnost a náboženský fanatismus. Zkrátka jde o šikanu před třídou plnou žáků a jasnou snahu o ostrakizaci a o sociální vyloučení menšinových studentů. Navíc učitelka má prezentovat fakta, nikoliv popírat něčí sexuální orientaci a tvrdit, že jde o ideologii.
2. žák výtržník
→ https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/britanie-za...
Stručný popis událostí z článku: Žák vytrvale zpochybňoval výuku, školní řád, identitu (trans) a biologickou podstatu pohlaví některých žáků (intersexuálů). Učitel zdůrazňuje, že má žák právo na názor, ale musí se umět chovat, což žák odmítá a trvá na svém.
Hodnocení: Žák dostal možnost vyjádřit svůj názor, ale nemůže se dožadovat uznání, že se jedná o fakt, vyrušovat v hodině a porušovat školní řád. Existence intersex osob (jiných variací pohlaví) je biologický fakt, existence více genderových identit je psychologický fakt.
Nelze ustupovat lidem, kteří popírají fakta a vyrušují v hodině. Představte si, že by stejným způsobem žák zpochybňoval tvar Země při zeměpisu a tvrdil, že podle jeho názoru je placatá a dožadoval se uznání. To prostě nejde.
3. další žák výtržník
→ https://cnn.iprima.cz/student-odmital-uznat-vice-p...
Stručný popis událostí z článku: Student na základě svého náboženského přesvědčení dopouštěl výtržností ve škole, nerespektování přitom nařízení školy, genderovou identitu trans žáků a biologické pohlaví studentů (intersex osob).
Hodnocení: Výtržnost v hodinách, zpochybňování něčí genderové identity či biologické podstaty intersex osob není názor. Náboženské přesvědčení z vás nedělá lékaře a ani psychologa. Náboženské vyznání není alternativou k faktům. Případ je podobný 2. bodu.
4. šikana studentů ze strany učitele
→ https://securityguide.cz/oslovoval-trans-studenty-.../
Stručný popis událostí z článku: Učitel z Indiany narušuje výuku zpochybňováním identity druhých a chová se k trans studentům konfliktně.
Hodnocení: Opět v tom nespatřuji vyjádření názoru, ale nevhodné chování autority učitele, který zakládá šikanu menšinových žáků. Učitel tu není od toho, aby zpochybňoval něčí identitu a pocity, a už vůbec tu není od toho, aby nahrazoval odborné lékařské vyšetření. A stejně jako v 2. a 3. bodě učitel nemá právo nahrazovat fakta svou náboženskou vírou.
5. učitelka odmítla školní pravidla kvůli své transfóbii a svému náboženství
https://www.konzervativninoviny.cz/kalifornskou-uc.../
Stručný popis událostí z článku: Článek tvrdí, že učitelka odmítla vpouštět chlapce do dívčích šaten, že byla propuštěna za to, že odmítla lhát rodičům v případech, kdy jejich dítě tajně podstoupí změnu pohlaví.
Hodnocení: Text z Konzervativních novin lže, když tvrdí, cituji z článku: „Taipasová byla ze své školy vyražena za to, že by informovala rodiče, kdyby jejich děti tajně podstoupily proces pro změnu pohlaví.“
Problém článku je i v tom, že je převzat z nevěrohodného zdroje The Epoch Times (je to něco jako Parlamentní listy či ruský Sputnik). Tak jsem pátral, zda o tom případu píší i jiné zdroje.
Věrohodnější článek z Los Angeles Times říká: „Podle federální žaloby učitelka odmítla – hypoteticky, ve svých prohlášeních pro zaměstnance školního obvodu – používat zájmena, která studenti preferují, umožnit jim používat šatny odpovídající jejich genderové identitě nebo „zatajovat“ před rodiči informace o genderové identitě jejich dítěte (nikoliv změnu pohlaví, jak lživě tvrdí Konzervativní noviny a The Epoch Times.“
Spor skončil u soudu na dohodu. Učitelka se zavázala, že nebude v okrese usilovat o zaměstnání a škola zaplatila smluvní částky a právní náklady.
Jinak řečeno: Konzervativní noviny manipulují, vynechávají podstatný kontext a jejich popis událostí neodpovídá realitě.
Cancel culture nikde, ale opět se setkávám s tím, že nějaký učitel z „náboženských důvodů“ odmítá používat zájmena, umožnit vstup do šatny či respektovat práva studentů na soukromý.
6. „umlčená“ studentka, která nebyla umlčená
https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-ze...
Stručný popis událostí z článku: Studentka měla být umlčena a hrozit ji vyhazov ze školy, protože řekla, že ženy mají vagínu a muži penis, že muži jsou silnější, a že trans ženy nemají být v bojových sportech spolu s ženami.
Hodnocení: Zmíněná studentka byla prověřována školní disciplinární komisí a výhrady vůči jejím projevům a názorům zamítla. Komise se řídila školním řádem a plnila své povinnosti, stěží v tom můžeme vidět cancel culture.
Co víc konzervativci chtějí, kde v tom vidíte cancel culture? Když se chováte slušně a nikoho nešikanujete a neporušujete školní řád, tak vám nic nehrozí.
7. učitelka vnášela do výuky svou náboženskou víru
https://www.konzervativninoviny.cz/gender-ve-skola.../
Stručný popis událostí z článku: Učitelka nesouhlasila s osnovami školy a tak dětem pouštěla „křesťanský pohled na LGBT a gender“. Byla za to vyhozena ze školy.
Hodnocení: Učitelka upřednostňovala své náboženské vyznání nad fakty a vnucovala je zranitelným žákům základní školy. Náboženská indoktrinace do škol nepatří.
8. spisovatelka podpořila Rowlingovou, která bohatě financuje antitrans agendu
https://www.expres.cz/zpravy/j-k-rowlingova-cancel...
Stručný popis událostí z článku: Autorka dětských knížek a zároveň řidička kamionu se zastala Rowlingové. Měla kvůli tomu ztratit práci autorky knížek a čelit výhrůžkám a nenávisti.
Hodnocení: Nenávist na internetu je denní chleba každého, kdo se veřejně vyjadřuje. Osobně takové chování odsuzuji. Hate speech není názor a nemělo by na to být právo.
Každopádně ta autorka nikdy nebyla vyhozena z práce, jak potvrdil soud (viz. konec odkazovaného článku), nejdřív by musela být u někoho zaměstnána jako autorka.
Cancel culture nikde, ale za to jsem se setkali s pojmem hate speech, který někteří konzervativci brání jako názor, že? Já tomu říkám pokrytectví, co vy?
9. batole vyhozené ze školky? Tady někdo vypráví pohádky.
https://alipro.cz/batole-vyhozeno-ze-skolky-po-obvineni-z-transfobie-nebo-homofobie/
Stručný popis událostí z článku: Článek popisuje příběh z Velké Británie, kde údajně bylo batole vyhozeno ze školky kvůli homofobii a transfobii.
Hodnocení: Článek je postavený na datech úřadů, které jsou neúplné a postrádají popis událostí a veškerý kontext. Článek jak tak čirou spekulací a účelovým přeháněním.
Spekulace nejsou fakta a stěží to lze považovat za důkaz cancel culture. Rámování dítěte ve věku 3-4 let jako batolete svědčí o snaze vše dramatizovat a manipulovat s míněním čtenáře. Batolata jsou děti od 1 do 3 let.
Alipro je navíc známá náboženská neziskovka, která je aktivní v pokusech omezovat práva menšin, netradičních rodin a žen. A v minulosti byla usvědčena z lhaní, aby dosáhla omezování práv menšin v oblasti manželství..
Závěr
Moderní společnost je založená na faktech a kritickém myšlení, mající kořeny v osvícenství. Náboženská víra má v této společnosti své místo, ale víru nelze chápat jako alternativu k faktům, nelze tím ospravedlnit šikanu a nenávist vůči druhým, nelze to rámovat jako názor.
Cancel culture je pojem, který se jednoznačně snaží posouvat tyto hranice, osvobodit lhaní, manipulace a nenávist od postihů. Pasovat víru na fakt. Zajímavé je také zjištění, že to co liberální demokraté nazývají hate speech, tak konzervativní publikum to schovává jednoho pytle s názvem „cancel culture“. Je to takový orwellovský newspeak či dvojí metr :D nebo neochota přiznat si, že hate speech nepatří do svobody projevu? Já bych řekl, že všechno zároveň.
Opět platí, že to, co nechcete, aby druzí dělali vám (hate speech), tak nedělejte jim.
Tak vám přeji především slunce v duši, protože právě ta nenávist vás zaslepuje a pak věříte takovým hloupostem, jakými je právě cancel culture.
Pravda a láska zvítězí na lží a nenávistí.
Váš Ondřejek
Ondřej Flégl
Mandelinka Motorová zamořila Česko
Jedná se o podruh škůdce Mandelinky bramborové. Místo klasického ožírání zelených listů tuneluje systém a ničí ovzduší. Je známá svými vysokými emisemi, drzostí a arogancí, která se zvyšuje v přítomnosti kamer.
Ondřej Flégl
Konec Moravce sníží počet případů domácího násilí a infarktů.
Policie očekává pokles domácího násilí v důsledku konce dotěrných Otázek moderátora Moravce. Psychiatři a kardiologové se shodují, že to povede ke sníží množství nedělních psychických kolapsů, infarktů a agresivity.
Ondřej Flégl
Navštívil jsem Unisex WC. Už vím jaké to je.
Varovali mě před tím, ale já neodolal. Dnes už vím, jaké to je usednout na zákaznou mísu hříšné genderové woke ideologie. O svůj příběh se chci s vámi podělit.
Ondřej Flégl
Rodina vyčerpala kredit za DROZDa. Může si za to sama, shoduje se národ.
Rodina se snažila dovolat na nouzovou linku DROZD a vyčerpala přitom kredit. Národ se jednomyslně shodl, že si za to mohou sami a měli si před cestou do Dubaje zaplatit neomezené minuty.
Ondřej Flégl
Padají na vás rakety? To je jednou za život, tak si to užijte.
Nevím, co vám vadí. Máte zážitek na celý život a Lepší vláda ho prodlužuje návštěvou prorurského Xavera, přesazováním kytek a tančením. Jsme best in válka! *Repatriaci (návrat v rakvi) si musíte připojistit. DROZD 60Kč/minuta.
