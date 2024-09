Blažkův digitalizačně justiční malér nás stojí 1,5 miliardy. Obětován byl ale Bartoš

Fialův chráněnec Blažek má obří malér. Již přes 2 roky se snaží o digitalizaci insolvenčního rejstříku. Prodleva nás letos v červenci připravila o dotace z EU a 1,5 miliardy zaplatí občané.

V článku nijak nepopírám, že Bartošova digitalizace stavebního řízení není malér, průšvih to je. Termín dvou měsíců na nápravu byl ale vyloženě šibeničně krátký a účelový. Nejde ale jen o tu časovou disproporci, kdy člen ODS Blažek může natahovat digitalizaci libovolně, připravit nás o 1,5 miliardy korun na dotacích, setkávat se s podivnými vlivovými skupinami a to všechno naprosto bez postihu. Jde tu i lobbin firem napojených na ODS.

Padák neměl dostat snaživý Bartoš, ale Blažek. U něj se kompetence a schopnosti posuzují jinak – nikomu nekazil kšefty a nešlapal na kuří oka. Problém je i způsob odvolání Bartoše, který neodpovídá koaliční smlouvě. To kdybyste se ptali, proč tak vyšilují. A ano, hodně by jim pomohlo, kdyby Piráti zůstali v klidu a vše dělali z rozvahou.

Personální otázky měla řešit celá koalice, Fiala ji obešel

Petr Fiala se vykašlal na koaliční smlouvu, všechny koaliční partnery bodl do zad. O složení vlády rozhodl na základě svého postavení premiéra, silou a bez ohledu na koaliční smlouvu rozhodl o odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.

Koaliční smlouva A) Jednání zástupců koaliční stran, odstavec druhý

„K15 – Schůzka zástupců vedení koaličních stran

Jednání svolává předseda vlády zpravidla jedenkrát za dva měsíce. O svolání může též požádat kterýkoli předseda koaliční strany. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a vyhodnocuje průběžně plnění koaliční smlouvy. Přiměřeně řeší i personální záležitosti včetně projednání případných návrhů na změny ve složení vlády. Program schůzky sesta- vuje předseda vlády a je doplněn zbývajícími koaličními stranami. Zápis se pořizuje, nedohodnou-li se zástupci jinak.“

Kouřová clona zakrývající neschopnost ministra spravedlnosti Blažka

Systém insolvenční správy (eISIR) už přes 2 roky nefunguje, dokonce nebyl nikdy spuštěn, a firma, která ho dělala, letos utekla od projektu. Teď přijdeme i o dotace z EU, které měli systém zaplatit, a 1,5 miliardy půjde z kapes občanů. Blažek má ale stranickou ochranu a potrestání je v nedohlednu.

Zdroj

Šibeniční termín a jak Bartoš odolával cizím zájmům

Podle ministra Bartoše mu byli ze strany ODS házeny klacky pod nohy a navíc čelil i nátlaku ze strany dodavatele starého softwaru. Majitel společnosti Vita software Jiří Štochel mu v osobním e-mailu naznačil, že IT systém stavebního řízení je aktuálně na jeho firmě závislý a bylo by lepší, kdyby ho pro stavební úřady zajišťovala i do budoucna.

O nátlaku ze strany ODS se psalo už v dubnu roku 2023. Zdeněk Zajíček, člen ODS, bývalý místopředseda strany a viceprezident Hospodářské komory na ministra Ivana Bartoše tlačil, aby zachoval staré pořádky a pouze donutil úřady sdílet informace. Což bylo shodou okolností v zájmu Vita software, která patří do ICT unie. Prezidentem ICT unie je „nečekaně“ právě Zdeněk Zajíček a tím se kruh uzavírá. Bartoš je chtěl připravit o lukrativní koryto, které v Česku měli přes dvacet let.

Za pozornost stojí i video reportáž, která daleko obsáhleji popisuje čemu všemu Ivan Bartoš musel čelit. Ve videu je mimo jiné popisováno i chování antimonopolního úřadu, které nepochopitelně zasáhlo do výběru uchazečů o zakázku na nový stavební systém. Úřad se postavil na stranu nekompetentní firmy s pouhými 6 zaměstnanci a tím prakticky přetrhal původní plány ministra Bartoše. A důvod? V té době se Bartoš zasazoval o dodržení programu PirSTAN a chtěl protikorupční reformu antimonopolního úřadu.

Digitalizace stavebního řízení je v tuto chvíli opravdu v nepoužitelném stavu, a čas 2 měsíců, který mu byl dán na nápravu, byl na tak velký projekt nepřiměřeně krátký a nešlo ho dodržet. Problém je i fakt, že ze strany ODS nebyl žádný zájem projekt úspěšně dokončit, spíše tomu bylo naopak. Vaz Bartošovi tedy nezlomila neschopnost, to vzhledem k jeho jinak úspěšné práci nemůžeme říci, ale potřeba někoho obětovat a lobbing za cizí zájmy. Což dokazuje příklad s ministrem Blažkem, který šibeniční termíny nemá a problémů může mít kolik chce.

Prohnilé křídlo Jakešova věštce Klause se zbavuje liberálních Pirátů

Další částí příběhu je prohnilé křídlo Jakešova věštce Klause – viz. insider informace, které se dere na povrch. Je to z části reakce na kritiku opozičních pravicových radikálů, nebojím se říct nácků, kterým momentální vláda připadá málo pravicová. Málo útočí na menšiny a málo vzbuzuje rasovou nenávist. To se může během následujících měsíců změnit. Klaus je navíc znám tím, že podporuje extrémisty z SPD a volil je, bratříčkuje se s Motoristy a Trikolorou, kterou založil jeho stejně zkažený syn.

Btw. označení Jakešova věštce není nadávka, ale přesné označení pro chování profesora ekonomie, který je naprosto nekompetentní a cokoliv, co vypustí z úst je prakticky na úrovni čarodějnice na pouti. Jen namátkou: doporučování lidem, aby si udělali zásobu starých ekonomicky neúsporných žárovek, označení investice do IT za plýtvání peněz (pár let před nástupem ChatGPT), a pak tu máme i slavnou půjčku Rusku, kdy naivka Klaus proluftoval miliardy, které se nikdy nevrátili.