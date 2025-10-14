Ban Vávra volil Motoristy, manažerka jeho Společnosti uklízela Turkův účet
Dan Vávra byl ve volebním štábu Motoristů a přiznal se „nečekaně“ k jejich volbě. Provozní manažerkou Vávrovo Spolku je novopečená poslankyně Gabriela Sedláčková (za Motoristy). Ta je/byla mimo jiné i tiskovou mluvčí a asistentkou Filipa Turka, a také má s ním na V.O.X. NEWS pořad „Po Žních k Turkovi“.
→ Přiznání Vávry k volbě Motoristů a že je insiderem atd.
→ Gabriela Sedláčková je expertkou Motoristů pro oblast svobody projevu (jaká náhoda).
→ Sedláčková je provozní manažerkou Vávrovo Spolku
Zdroj FB Dan Vávra (poslední dobou maže příspěvky, některé věci už nemusíte dohledat)
Za všechno může CIA
Kdyby vás zajímalo, jak si Vávra vysvětluje odhalení smazaných příspěvků, tak za tím vidí plán CIA a vlády Rakušana. Ostatně to není poprvé, kdy s takovou myšlenkou přišel, naposledy CIA obvinil z útoku Ruska v Ukrajinu.
Účast na zahlazení hnědých stop a veřejná podpora
→ Gabriela Sedláčková se také přiznala k zahlazování hnědých stop na Turkově profilu, které po sobě Turek tak z oblibou zanechává. A není v tom sama, Vávrova politická neziskovka se přidala ke kampani očistit Turka a pokouší se diskreditovat deník N, který kauzu otevřel.
Zdroj „Twitter“
Obrana projevů extrémistů
Ono je to vlastně u tohoto Spolku celkem normální záležitost, že brání extrémistické projevy a snaží se je nějakým způsobem omlouvat. V minulosti jsem o tom psal, tak vám jen dám pár odkazů.
→ Schvalování genocidy je svoboda projevu. Říká Vávrův spolek ... a opoziční politici
→ Tanec není svobodný projev, ale ruské lži ve škole ano, říká vrchní cenzor SOSP Dan Vávra
Ondřej Flégl
„Ty příspěvky psali kamarádi z hospody.“ A ty naci-ponožky ti oblékala maminka, Filípku?
Motofašista Filip Turek a jeho výmluvy. Teď tvrdí, že ty nacistické příspěvky nepsal on, ale kamarádi z hospody a na jména si přirozeně nevzpomíná. Tak mě napadá, ty ponožky a helmu mu dala maminka nebo kdo?
Ondřej Flégl
Ženám se úspěch neodpouští. Frustrovaný konzervativec Bratříček zaútočil na političku.
Konzervativní influencer Bratříček zaútočil na novopečenou poslankyni Julii Smejkalovou z hnutí STAN. Nebylo to kvůli jejím názorům nebo čemukoliv jinému v politice relevantnímu, byl to fakt, že je mladou ženou.
Ondřej Flégl
Hromadné vyhazovy z práce, protože nejste konzervativní? Plánuje opozice kádrové posudky?
Opozice si maluje plán na kádrové posudky. Pokud nebudete dost konzervativní, můžete přijít o práci – ve školách, na úřadech, u policie, v armádě, ale i v médiích či v kultuře. Tlak se ale může přenést i do soukromé sféry.
Ondřej Flégl
Je to venku! Kořenář a novináři měli pravdu o Turkovi a Konečné!
Máme tu odtajnění části dokumentů o schůzkách Turka, Konečné a Klause s Íránským islámským státem. Všechno, co říkal youtuber Kořenář a novináři je pravda!
Ondřej Flégl
Anexe Gazy má být řešením? Vždyť to povede k migraci a radikalizaci.
Je to ještě boj s terorismem nebo prostá snaha situaci zneužít? Je anexe a vyhnání stovek tisíců frustrovaných a naštvaných Palestinců řešením nebo eskalací? Chceme další migrační krizi a řešit radikalizaci?
