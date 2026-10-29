Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babišův sniper se zasekl na D1

Ondřej Flégl
Česká republika čelí další bezpečnostní hrozbě. Premiér Andrej Babiš upozornil na zprávy zmiňující odstřelovače. Situaci však výrazně komplikuje stav dopravní infrastruktury. Potenciální atentátník totiž uvízl na dálnici D1.

Odstřelovač měl podle našich informací vyrazit z Brna do Prahy již v pondělí. Bohužel podcenil dopravní situaci. U Humpolce narazil na kolonu a od té doby se jeho poloha prakticky nezměnila. Situaci komplikují kamiony předjíždějící a řidiči odmítající zipovat a především nekonečné opravy.

„Já už tady stojím třetí den. Došel mi benzín, jídlo a začínám pochybovat o smyslu své práce,“ prohlásil zoufalý sniper.

Do situace se vložilo také Ředitelství silnic a dálnic. To veřejnost uklidnilo, že modernizace D1 byla již před lety dokončena a současné uzavírky jsou pouze běžnou údržbou.

Sniper čekající v koloně. Generováno AI.

Brusel aktivoval záložní plán

Na místo byl vyslán protivládní dav, údajně financovaný přímo Evropskou komisí. Jeho úkolem bylo zlikvidovat Andreje Babiše prostřednictvím falešného zpěvu české státní hymny.

Premiér Babiš demonstraci přirovnal k útoku na americký Kapitol. Přirovnání však vyvolalo určité rozpaky u amerických přátel a administrativa Donalda Trumpa žádá vysvětlení. Od Babiše očekává podporu a zachování poslušnosti nebo mu seberou medaili a červenou čepici. Dle USA se útok na Kapitol nikdy nestal a všichni útočníci byli za odměnu zproštěni viny Trumpovou milostí.

Vláda mezitím upozornila, že demonstranti nerespektují výsledky demokratických voleb. Podle nového výkladu demokracie tak voliči odevzdáním hlasovacího lístku se současně vzdávají práva kritizovat vládu a mít na ní vlastní názor.

Pokus bruselských aktivistů o násilný převrat ve stylu útoku na Kapitol:

Autor: Ondřej Flégl | čtvrtek 29.10.2026 13:00 | karma článku: 5,62 | přečteno: 84x
Vstoupit do diskuse (2 příspěvků)

Další články autora

Ondřej Flégl

8 mandátů a může být nová vláda

Když se tak dívám na vládní politickou scénu, nemohu se ubránit dojmu, že je tu potenciál získat mandáty navíc pro opozici. Hnědá část vládní koalice, nenávist a průšvihy či mafiánské převzetí ČT nevoní každému.

28.10.2026 v 7:30 | Karma: 12,70 | Přečteno: 394x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Dan Vávra a Macinka - příběh přátelství, zrady a ocenění

Dostat cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí není jen tak. Vybrat z týmu 250 vývojářů toho jednoho správného chce obětavost a ideovou pevnost laureátů. Vše ostatní je zapomenuto.

27.10.2026 v 8:45 | Karma: 22,78 | Přečteno: 1060x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

ČT na dluh a s úroky. Hloupým to vysvětluj.

Vláda prý šetří a ono to moc nejde vidět. Místo koncesionářských poplatků to zaplatíme z daní a ještě si na to budeme muset půjčit a zaplatit úroky. No není to nádhera?

26.10.2026 v 7:30 | Karma: 31,09 | Přečteno: 2011x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Rozhodli jsme se jinak a teď jsme opozice. Vítejte v klubu!

Chtěli jsme, aby politici o nás měli zájem, aby chápali čím si procházíme a co bychom chtěli změnit. Ale co jsme dostali, co pro nás udělali? Všechno je dražší, mír není a hrozí hybridní útoky.

13.10.2026 v 9:46 | Karma: 13,75 | Přečteno: 356x | Diskuse | Politika

Ondřej Flégl

Ruský mor a zrušený krizový informační tým

Nemám z toho dobrý pocit. Vláda činní kroky, kterým nerozumím a považuji je za nebezpečné. Krizový informační tým byl fakticky nahrazen dezinformační scénou, která vše zpochybňuje a kloní se k ruským scénářům.

9.10.2026 v 8:00 | Karma: 19,20 | Přečteno: 732x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Roky nás Temu drtilo, obrat klesl o třetinu. Píseckou textilku zachránil folklór

29. října 2026

Nový most v Perninku je hotový, objížďky ale ještě budou pokračovat

Most v Perninku je hotový, objízdné trasy budou ale platit až do první poloviny...
29. října 2026  11:42,  aktualizováno  13:52

V Perninku na Karlovarsku stavbaři dokončili stavbu silničního mostu. Pro dopravu se otevře v první...

Autobus na Jihlavsku narazil do nákladního auta, deset lidí se zranilo

Ve Stonařově na Jihlavsku narazil autobus do kamionu. (29. října 2026)
29. října 2026  13:52

Krátce po půl desáté dopoledne dnes ve Stonařově na Jihlavsku havaroval autobus, který narazil do...

Policie pátrá po ženě z Písecka, opustila pracoviště a může zvažovat sebevraždu

Policie pĂˇtrĂˇ po ĹľenÄ› z PĂ­secka, opustila pracoviĹˇtÄ› a mĹŻĹľe zvaĹľovat sebevraĹľdu
29. října 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Policie pátrá po šestapadesátileté Vlastě Krupkové z Písecka. Žena dnes opustila pracoviště a se...

Ondřej Flégl

  • Počet článků 206
  • Celková karma 17,02
  • Průměrná čtenost 1367x
Poslední živej bloger ve světě umělých a vymírajících autorů.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.