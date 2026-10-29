Babišův sniper se zasekl na D1
Odstřelovač měl podle našich informací vyrazit z Brna do Prahy již v pondělí. Bohužel podcenil dopravní situaci. U Humpolce narazil na kolonu a od té doby se jeho poloha prakticky nezměnila. Situaci komplikují kamiony předjíždějící a řidiči odmítající zipovat a především nekonečné opravy.
„Já už tady stojím třetí den. Došel mi benzín, jídlo a začínám pochybovat o smyslu své práce,“ prohlásil zoufalý sniper.
Do situace se vložilo také Ředitelství silnic a dálnic. To veřejnost uklidnilo, že modernizace D1 byla již před lety dokončena a současné uzavírky jsou pouze běžnou údržbou.
Sniper čekající v koloně. Generováno AI.
Brusel aktivoval záložní plán
Na místo byl vyslán protivládní dav, údajně financovaný přímo Evropskou komisí. Jeho úkolem bylo zlikvidovat Andreje Babiše prostřednictvím falešného zpěvu české státní hymny.
Premiér Babiš demonstraci přirovnal k útoku na americký Kapitol. Přirovnání však vyvolalo určité rozpaky u amerických přátel a administrativa Donalda Trumpa žádá vysvětlení. Od Babiše očekává podporu a zachování poslušnosti nebo mu seberou medaili a červenou čepici. Dle USA se útok na Kapitol nikdy nestal a všichni útočníci byli za odměnu zproštěni viny Trumpovou milostí.
Vláda mezitím upozornila, že demonstranti nerespektují výsledky demokratických voleb. Podle nového výkladu demokracie tak voliči odevzdáním hlasovacího lístku se současně vzdávají práva kritizovat vládu a mít na ní vlastní názor.
Pokus bruselských aktivistů o násilný převrat ve stylu útoku na Kapitol:
Ondřej Flégl
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Ondřej Flégl
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Ondřej Flégl
Rozhodli jsme se jinak a teď jsme opozice. Vítejte v klubu!
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Ondřej Flégl
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