Babišáci ať zaplatí Agrofertu dotace. Já si rád cvaknu ČT.
Babiš má dle soudu vráti miliardy, které si přivlastnil, a které by mohli pomoci českým občanům. Miliardář, který k majetku přišel mafiánskými způsoby připomínající krádež, tak znovu a znovu opakuje svůj modus operandi u dotací. Státy EU se ale nechtějí nechat okrádat a tak peníze nejspíš vyplatí Češi.
Za mě osobně, ať si to zaplatí voliči vlády, když si zvolili prodejce politických hrnců, proč by to měl platit někdo jiný? A ano, já si rád zaplatím ČT, mě to fakt nevadí. V době informačních hnojometů, které výtězí na sítích, si rád zaplatím kvalitní, objektivní a vyvážené informace ČT. Platím si i jiná média podobného ražení.
Je vlastně úplně na hlavu, že tohle některým lidem nevadí, krmit miliardáře. Ale ono to dává smysl, lidé se zařadili do stáda, svým politikům nasadili svatozář a fungují na základě jednoduchých hesel. Nevtipnější je, že jim nevadí, že slíbené „bude líp“ nakonec ani nenastane.
Nikdo se už ani neozývá, když jsou pohonné hmoty dražší než za Fialy. Všichni přikyvují, když chce Babiš rozkrást strategickou Explosii a to v době válečného konfliktu na Ukrajině, v době, kdy mírotvůrce Trump blázní a válčí, a chce odcházet z NATO, protože mu v tom šílenství nikdo nechce pomáhat. Ta beztak Babiš myslí, že na míru a obraně se nemusí podílet. Zatím Babišova vláda zvládá jen občanské a kulturní války.
Krátká paměť
Babiš a jeho strana je marketingový produkt, čisté PR. Naleštěný obal. Slibovat může všechno, ale nakonec lidem dojde, že vlastně hodně lhat a kradl. To voličům dojde v momentě, kdy to pocítí na vlastní kůži, tak jako to cítili za Covidu. Ten vládní chaos, různé útoky na kritiky... Všechny ty věci, na které někteří už zapomněli.
Znám hromadu těch, kteří za Covidu na Babiše nadávali či šli demonstrovat – když jim to připomínám, tak prý ne ne, nikdy. :D Komu není radno, ten se musí spálit znovu...
Voliči ochotně dotují miliardáře a svatého premiéra Babiše z ANOfertu – jediného, který nekrade i když přeci „všichni kradnů“. Obrázek generovaný AI na základě promptu autora.
