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Babiš je hloupej, že vypnul dezinforadar a nechá si radit od Vachatové z SOSP.

Premiér, který odmítá bojovat s dezinformacemi a zlikvidoval Stratkom a Krizový informační tým, se diví, že se dozvídá o dezinformacích z médií. Jedním z důvodů je Vachatová z neziskovky SOSP.

Premiér si pod dohledem organizace pro „svobodu projevu“ rozebral radar na dezinformace, a teď se diví, že o nich nic neví. Je to vlastně symptom této vlády prolezlé ruským vlivem. Nejhorší na tom je, že jim premiér věří, má je v poradním týmu a sdílí jejich obsah.

Psychologické vojenské operace jako názor

Naše vláda ale tyto psychologicko-informační vojenské operace, známé jako dezinformace, šeredně podcenila a odmítá dát na boj s dezinformacemi peníze.

Za vším stojí politický lobbing proruské Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), která má přímý vliv na premiéra AB. Jeho poradkyní pro svobodu projevu je pí Vachatová právě z této organizace. Premiér je navíc v kontaktu s ředitelem SOSP, Vávrou.

Nejhorší na tom je, že vláda pod vedením premiéra na jedné straně zlikvidovala Stratkom a Krizový informační tým, na druhé straně jsou na vlivných místech umístěné ruské kukačky z SOSP – které pod hlavičkou svobody projevu šíří a lobují za svobodu dezinformovat společnost na našem území.

Ta nenáviděná média jsou nakonec ta jediná, kdo dokáže informovat o dezinformacích. Ostatně útočení na média je součástí hybridních hrozeb a dezinformačních akcí. Snaha je jakékoliv informace zamlžit a znevěrohodnit.

V čem jsou dezinformace a SOSP nebezpečné?

Dezinformace se využívají k radikalizaci mladiství a dětí. Využívá je nejen Rusko ale i teroristé z Hamásu

Na našich školách už bylo několik pokusů ovlivňovat děti ruskou propagandou. SOSP všechny případy omlouvala jako názor učitele či jako strach z ruštiny. V posledním případě učitelka vysílala dětem Ruskem placeného propagandistu a českého občana Ziebu.

* Zieba je Ruskem placený propagandista a obdivovatel Stalina. Stalinův kult v Rusku ožívá.

Dezinformace slouží ke zhoršení katastrof a zvyšují riziko úmrtnosti – například zpochybňování informací o přicházejících povodních v ČR v roce 2024. Dezinformátoři povodně bagatelizovali.

I zde byl aktivní Dan Vávra ze spolku SOSP, viz. printscreeny. ↓↓↓

→ Dezinformace byli využity pro vyvolání migrační krize ve Španělsku

Dezinformace se využívají k vyvoální občanských nepokojů

Teroristický útok aneb Pizzagate Dezinformace jsou schopné dohnat lidi k útoku na obyčejnou pizzerii.

Zdroje printscreenů Facebook a Twitter SOSP a Daniel Vávra

Další zdroje:

Premiér se dozvídá o dezinformacích z médií

Vláda rozpustila Stratkom

Vláda rozpustila Krizový informační tým

premiér sdílí konspirační teorie Daniela Vávry, ředitele SOSP

Platforma SOSP pomáhala tvořit priority vlády

→ Poradkyně premiéra Vachatová přítel Ruska

Vachatová vyřadila boj s dezinformacemi z návrhu o obraně

Vachatová z SOSP je štědře placenou poradkyní pro svobodu projevu

Dezinformace slouží k radikalizaci dětí a mladistvých

Činnost SOSP:

Podle SOSP je boj s dezinformacemi pseudověda

SOSP brání poštění ruské propagandy na českých školách jako názor

SOSP rámuje dezinformace jako názor

SOSP aktivně šíří dezinformace

SOSP pravidelně sdílí oficiální ruské médium

Autor: Ondřej Flégl | úterý 1.9.2026 7:30 | karma článku: 8,00 | přečteno: 130x

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