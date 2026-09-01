Babiš je hloupej, že vypnul dezinforadar a nechá si radit od Vachatové z SOSP.
Premiér si pod dohledem organizace pro „svobodu projevu“ rozebral radar na dezinformace, a teď se diví, že o nich nic neví. Je to vlastně symptom této vlády prolezlé ruským vlivem. Nejhorší na tom je, že jim premiér věří, má je v poradním týmu a sdílí jejich obsah.
Psychologické vojenské operace jako názor
Naše vláda ale tyto psychologicko-informační vojenské operace, známé jako dezinformace, šeredně podcenila a odmítá dát na boj s dezinformacemi peníze.
Za vším stojí politický lobbing proruské Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), která má přímý vliv na premiéra AB. Jeho poradkyní pro svobodu projevu je pí Vachatová právě z této organizace. Premiér je navíc v kontaktu s ředitelem SOSP, Vávrou.
Nejhorší na tom je, že vláda pod vedením premiéra na jedné straně zlikvidovala Stratkom a Krizový informační tým, na druhé straně jsou na vlivných místech umístěné ruské kukačky z SOSP – které pod hlavičkou svobody projevu šíří a lobují za svobodu dezinformovat společnost na našem území.
Ta nenáviděná média jsou nakonec ta jediná, kdo dokáže informovat o dezinformacích. Ostatně útočení na média je součástí hybridních hrozeb a dezinformačních akcí. Snaha je jakékoliv informace zamlžit a znevěrohodnit.
V čem jsou dezinformace a SOSP nebezpečné?
→ Dezinformace se využívají k radikalizaci mladiství a dětí. Využívá je nejen Rusko ale i teroristé z Hamásu
Na našich školách už bylo několik pokusů ovlivňovat děti ruskou propagandou. SOSP všechny případy omlouvala jako názor učitele či jako strach z ruštiny. V posledním případě učitelka vysílala dětem Ruskem placeného propagandistu a českého občana Ziebu.
* Zieba je Ruskem placený propagandista a obdivovatel Stalina. Stalinův kult v Rusku ožívá.
→ Dezinformace slouží ke zhoršení katastrof a zvyšují riziko úmrtnosti – například zpochybňování informací o přicházejících povodních v ČR v roce 2024. Dezinformátoři povodně bagatelizovali.
I zde byl aktivní Dan Vávra ze spolku SOSP, viz. printscreeny. ↓↓↓
→ Dezinformace byli využity pro vyvolání migrační krize ve Španělsku
→ Dezinformace se využívají k vyvoální občanských nepokojů
→ Teroristický útok aneb Pizzagate Dezinformace jsou schopné dohnat lidi k útoku na obyčejnou pizzerii.
Zdroje printscreenů Facebook a Twitter SOSP a Daniel Vávra
Další zdroje:
→ Premiér se dozvídá o dezinformacích z médií
→ Vláda rozpustila Krizový informační tým
→ premiér sdílí konspirační teorie Daniela Vávry, ředitele SOSP
→ Platforma SOSP pomáhala tvořit priority vlády
→ Poradkyně premiéra Vachatová přítel Ruska
→ Vachatová vyřadila boj s dezinformacemi z návrhu o obraně
→ Vachatová z SOSP je štědře placenou poradkyní pro svobodu projevu
→ Dezinformace slouží k radikalizaci dětí a mladistvých
Činnost SOSP:
→ Podle SOSP je boj s dezinformacemi pseudověda
→ SOSP brání poštění ruské propagandy na českých školách jako názor
→ SOSP rámuje dezinformace jako názor
→ SOSP aktivně šíří dezinformace
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