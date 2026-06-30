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Atentát na ministry. Svědci popsali výbuch ega.

Vyvěste černé vlajky, milovanou vrchnost napadl zuřivý dav. Strašlivým pískotem zranili ministra cancel cultury Klempíře a ministra hradního příkopu Macinku. Následný výbuch ministerského ega nám ještě napočítají...

Strážnický atentát vyjde do dějin, po ústavním puči spáchaném Ústavním soudem, tu máme další pokus o svrhnutí vlády v podobě atentátu na dvojici vládních ministrů.

Jasno v tom má i Turkův mluvčí a kvaziministr Červený, který trávil čas focením printscreenů na sítích, dokládající, že šlo o promyšlený komplot. Pískot byl tak mocný, že je musela vybavit vojenskými píšťalkami tajná služba BIS! Za vším stojí liberálně-progresivisticko-genderoví teroristé opálení na barvu migrantů!

Tresty pro pučisty

Stejně jako v případě veřejnoprávních médií, tak i tato neposlušnost vládě musí být potrestána nejdříve tlakem na financování festivalů. Zbavíme je peněz a pak je donutíme k podřízenosti. Navrhuje ministr chůze do schodů Boris Štasný.

Peníze státu jsou naše, my jsme je transformovali od občanů do našich kapes, a teď musí být každý poslušný. My zastřešume řadu akcí a můžeme je kdykoliv cancel culturovat bez ohledu na tradice. Ministr Klempíř si objednal jásot a obdiv. Pískot nebo vyjadřování názorů určitě nebyly součástí schváleného programu. Říká mluvčí rezortu.

„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“

Ministr Oto Klempíř k pískajícím pučistům ve Strážnici. Zdroj

Zpívej jak vláda píská!

Neposlušnost vládě se již vymstila řadě odborníků a organizacím. Odpor je marný! Kritika není přípustná. Vláda potřebuje státem placené influencery, kteří budou prezentovat pravdu. 1 2 3

Zdroj twitter

Autor: Ondřej Flégl | úterý 30.6.2026 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

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Jsem digitální terminátor tmářství a noční můra šiřitelů dezinformací. Tady vládne skepticismus a faktomluva, která se nebojí provokovat. V žilách mi proudí krev liberálního demokrata, bojujícího za svobodu projevu i lidská práva před těmi, kteří tyto principy chtějí znásilnit k šíření mentálního hnoje a budování diktatury.

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