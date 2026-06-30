Atentát na ministry. Svědci popsali výbuch ega.
Strážnický atentát vyjde do dějin, po ústavním puči spáchaném Ústavním soudem, tu máme další pokus o svrhnutí vlády v podobě atentátu na dvojici vládních ministrů.
Jasno v tom má i Turkův mluvčí a kvaziministr Červený, který trávil čas focením printscreenů na sítích, dokládající, že šlo o promyšlený komplot. Pískot byl tak mocný, že je musela vybavit vojenskými píšťalkami tajná služba BIS! Za vším stojí liberálně-progresivisticko-genderoví teroristé opálení na barvu migrantů!
Tresty pro pučisty
Stejně jako v případě veřejnoprávních médií, tak i tato neposlušnost vládě musí být potrestána nejdříve tlakem na financování festivalů. Zbavíme je peněz a pak je donutíme k podřízenosti. Navrhuje ministr chůze do schodů Boris Štasný.
Peníze státu jsou naše, my jsme je transformovali od občanů do našich kapes, a teď musí být každý poslušný. My zastřešume řadu akcí a můžeme je kdykoliv cancel culturovat bez ohledu na tradice. Ministr Klempíř si objednal jásot a obdiv. Pískot nebo vyjadřování názorů určitě nebyly součástí schváleného programu. Říká mluvčí rezortu.
„Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“
Ministr Oto Klempíř k pískajícím pučistům ve Strážnici. Zdroj
Zpívej jak vláda píská!
Neposlušnost vládě se již vymstila řadě odborníků a organizacím. Odpor je marný! Kritika není přípustná. Vláda potřebuje státem placené influencery, kteří budou prezentovat pravdu. 1 2 3
Zdroj twitter
Ondřej Flégl
Povinné výjezdní doložky před dovolenou
Na vědomost se dává: občan odjíždějící z Česka musí zažádat o výjezdní doložku. K vydání doložky je nutné připojit ideologický posudek, v případě studentů též doporučení Motoristického svazu mládeže.
Ondřej Flégl
Stojí ten Turek za vládní truc a ostudu v NATO? A fakt nemáme na armádu?
To má ten pro nás ten Filip Turek takovou cenu, že omezujeme výkon prezidenta, kterého volilo 3,4 mil. občanů? Není to přehnané? Prezident se několik měsíců snažil rozumně dohodnout. Proč zvolili ostudu?
Ondřej Flégl
Tohle zkoumat nesmíš! Vládní neziskovka tlačí na vědce.
Vládní neziskovka „Společnost pro obránu svobody projevu“ tlačí na vědce Koblížka. Znelíbil se svým výzkumem nenávistných projevů a dezinformací. Teď mu hrozí politickým tlakem na vědecké granty. Komu tím ale pomůžou?
Ondřej Flégl
Babišáci ať zaplatí Agrofertu dotace. Já si rád cvaknu ČT.
EU odmítá vyplácet dotace Agrofertu kvůli evidentnímu střetu zájmu premiéra Babiše, který všude bere a jen svým firmám dává. Dotace tak mají zaplatit občané. Za mě, ať si to zaplatí voliči šestikolky. Já si klidně cvaknu ČT.
Ondřej Flégl
O lepších lidech
Lepšolidé jsou ze své podstaty dokonalými lidmi. Fakta a zdroje nepotřebují, protože mají vlastní hlavu/názory a oni sami jsou zdrojem vědomostí o světě. Když např. vědec poučuje fakty, tak je to prostě v jejich očích nulka...
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