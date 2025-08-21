Ať ten miliardář ty dotace vrátí, když je tu pro lidi! A ať zapomene na Českofert!
Přiznání viny za podvod a snaha se vyvléci z trestu
Miliardář by vůbec neměl mít tu drzost a žádat o dotace, a když mu soud 6× řekne, že mu ty prachy nepatří, tak by je měl poslušně vrátit, zvlášť, když je „všelidovým politikem“. Ale on ne – dobrovolně vrátil z dvaceti miliard jen pouhých padesát milionů za zločin známý jako Čapí hnízdo a tím zároveň už tehdy přiznal vinu.
Myslel si však, že tohle smaže jeho hanebnou krádež, ale konečně ho dostihla spravedlnost jako všechny ostatní. Za stejný zločin by měl nést stejný trest bez ohledu na majetek a politickou funkci. Osm let jako premiér ten případ zdržoval a teď konečně došlo na to, co už dávno všichni víme – je vinen!
Vymáhání ukradených peněz
Teď ale některá ministerstva tři dlouhé roky lavírovala s vymáháním nezákonně získaných miliard. Teda až na jedno ministerstvo. Můžeme pirátovi Bartošovi vyčítat jeho neúspěch s digitalizací, ale jedno se musí nechat – měl jako jediný z vlády koule s tím něco dělat.
Naštěstí se před nedávnem probudili i ostatní ministři, ale přijde mi, že už je celkem pozdě honit dluhy někoho, kdo má šanci si přivlastnit Česko a řídit ho jako svou firmu – hezky ziskově pro sebe a jako správný oligarcha. Tady bych také rád připomněl zaklekávání konkurenčních firem a jejich likvidaci.
Českofert – stát jako ziskový projekt jednoho muže
Víte, co mě na tom štve nejvíce? Že to voličům nevadí. Nevadí jim, že si někdo z Česka udělá svou firmu a ještě na tom postaví politickou reklamu. Štve mě, že volič mlčí, když oligarcha krade. Ti stejní spoluobčané pak křičí, že rohlík je o padesát haléřů dražší a koncesionářský poplatek se zvedl o patnáct korun, a zároveň přehlíží valorizace, které to kompenzují.
Zarážející už je pak argument, že ANOfert přidá víc na důchodech, jak kdyby se už nepřidalo dost. Babišákem je každý třetí senior. Sláva dvěma třetinám seniorů, kteří mu nenaletěli! Důchody jsou u nás průměrné ve všech ohledech, všichni mají skoro stejně. Ti, co mají stále málo, navíc mají možnost žádat o celou škálu dávek, ale beztak furt někteří natahují ruku. Ale já fakt nemám pocit, že by někomu něco chybělo – možná tak větší zodpovědnost a sebereflexe.
Když jsme u té sebereflexe – je pro mě neuvěřitelné, že jsou mezi námi tací, kteří jsou schopni závidět pomoc lidem utíkajícím před válkou. Lidem, jejichž dům či byt vybouchnul a shořel. Lidem, kterým ruská armáda vraždí příbuzné a unáší děti. To může závidět fakt někdo hloupý nebo naprostý cynik.
Těm stejným lidem je pak úplně jedno naše bezpečnost, naše demokracie – nechtějí vydávat peníze na obranu, chtějí zrušit muniční iniciativu, ale co chtějí hlavně, je více dávek a vyšší důchod. Hamty hamty, ať mám více než tamti. Komunistická mentalita v praxi.
Ondřej Flégl
Suverenita a bezpečnost bez výdajů do armády a s ropným vodítkem Kremlu? Tohle chcete?
„Budeme bránit naší suverenitu a bezpečnost“, tvrdí populisté a hned v druhé větě chtějí zakázat investice do armády a obnovitelných zdrojů. Nevím jak vy, ale tohle mi přijde spíš v zájmu Ruska a Arabů, než v zajmu českých občanů.
Ondřej Flégl
„Chi chi na gauči“, a tmáři s vidlemi si přivlastňují veřejný prostor ČT.
Tolerance je schopnost a ochota snášet odlišné názory a projevy, které nám nemusí být příjemné. U tmářů ale o toleranci mluvit nemůžeme. Ti jsou schopni strpět jen to, o čem nevědí.
Ondřej Flégl
Muž v domácnosti a žena v IT jsou devianti. Myslí si nemalá část konzervativních čtenářů
Můj článek vysvětlující pojem gender spustil záplavu komentářů, nad kterými zůstává rozum stát. Ze začátku jsem si myslel, že za tím stojí jen neschopnost porozumět textu nebo neochota článek vůbec číst. Ale není to tak.
Ondřej Flégl
Gender je tam, kde končí biologie a začíná diktát tradic, zvyků a vzorů
Tak zaprvé, gender není pohlaví. Pojmem gender totiž myslíme role a představy o pohlaví, které se liší kulturně, místně a v čase. A to je kámen úrazu a důvod, proč tolik vadí zejména zastáncům tradic.
Ondřej Flégl
Za tohle fakt nemůže Fiala, Ukrajinci nebo levičáci, ale jen vy sami.
Kuřák dokáže za cigára utratit běžně 30 a více tisíc ročně, to stejné platí u alkoholu. Obezita a nezodpovědnost lidí zase vede k větší zátěži zdravotního systému po všech stránkách, od volných termínů po finance.
