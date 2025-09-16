Antivax a právo šířit bludy? Zaveďme spíš povinnost poskytnout jim odbornou pomoc...

Mám pochopení pro občany, kteří mají strach z něčeho, čemu nerozumí, co neznají. Je jedno jestli jde o cizince nebo nějaké látky v injekci či tabletě. Na strach má každý z nás právo. Co předvádí antivax a populisté je ale za čárou

Když moje prababička dostala stařeckou demenci doprovázenou halucinacemi, tak se jí dostalo náležité lékařské péče. Když ale nějaký antivaxer či plochozemec šíří bludy, tak je to prý názor. A já s tím zásadně nesouhlasím.

Myšlenka, že by měl mít každý právo být blázen, mi přijde nešťastná. Bludy nepovažuji za názor, ale za chorobné uvažování, a podle toho bychom se k tomu měli postavit. Jsou antivaxeři, které je třeba léčit, ale jsou i tací (populisté), kterým jde jen o moc a zisk. Tím neříkám, že by v lékařské péči/u soudu měl skončit každý takový odpůrce očkování, říkám jen, že je třeba tomu dát nějaké hranice.

Když má antivax šílenství vliv na veřejné zdraví

Jak jsem řekl, mám pochopení pro občany, kteří mají strach z něčeho, čemu nerozumí, co neznají. Je jedno jestli jde o cizince nebo nějaké látky v injekci či tabletě. Na strach má každý z nás právo. To, co považuji za škodlivé je, aby se těchto lidí ujalo antivax hnutí či populisté, kteří ten neopodstatněný strach a v podstatě poplašné zprávy bez postihu šíří a násobí.

Všude, kde se antivax dostal k moci, tak je z toho bez přehánění katastrofa. Vidíme to v USA a vidíme to i u našich sousedů Slováků, kde popírači vědeckých faktů dostali možnost mít vliv na veřejné zdraví.

Tohle nedovedou ani houbičky

A nejsou to jen popírači a populisté, ale i nefalšování „alternativci“. Tak například doktorka Peková, kterou slovenský zmocněnec Kotlár často cituje, je podle všeho duševně mimo. To, co je schopná říkat, jsem neslyšel ani od někoho, kdo požil lysohlávky. Je to daleko za hranicí halucinací. To stejné platí pro Kotlára. Máte možnost si to porovnat v odkazech.

Jedna věc je strach a obavy, druhá je dávat prostor a funkce toxickým bláznům nebo bezpátřením populistům, kteří se pasou nastrachu a zneuživají ho pro získání moci.

Když se šílenství nechá vyhnít jako názor

A teď už jen malá ukázka toho, kam bláznoství a populismus vedou, když se nechají vyhnít jako názor:

Epidemie spalniček v Texaxu, nemoci, která byla v roce 2000 považovaný za vymýcenou, a nárůst mrtvých

Zpožděný vývoj vakcín na nebezpečné nemoci

Propojení antivax s populismem a ultrakonzervatismem navíc vede k cenzuře v medicíně, jak popsal imunolog Zdeněk Hel.

→ Není to poprvé, kdy Kennedy junior (současný ministr zdravotnictví Trumpovo administrativě) má na svědomí smrt lidí. Jeho aktivity vedli k tragédii na ostově Samoa. Ten stejný scénář, který se dnes opakuje v USA.

A na závěr si dovolím citát, který vlastně nastavuje hranice. Nemusíte mít pana Foltýna rádi, ale jedno musíte uznat, v tomhle má pravdu. A proč tenhle citát? Protože realitu/fakta máme všichni stejnou. Očkování není výběr oblečení nebo zmrzliny, tady jde o životy a zdraví.

Takže, prosím, respekujme všichni fakta a názory si nechme do hospody pro číšníka, až se bude ptát, co si dáme.

Máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta

Otakar Foltýn

